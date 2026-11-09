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Updated: Nov 09, 2026, 04:21 PM IST

Nvidia Scandal The Megaspeed Connection Alice Huang Ties Jensen Huang’s Affair

Nvidia CEO Jensen Huang’s personal confession regarding an extramarital affair with Alice Huang—an executive at Singapore-based Megaspeed International—has ignited a massive corporate and geopolitical controversy.

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Nvidia CEO Jensen Huang’s personal confession regarding an extramarital affair with Alice Huang—an executive at Singapore-based Megaspeed International—has ignited a massive corporate and geopolitical controversy.

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