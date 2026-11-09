Nvidia Scandal The Megaspeed Connection Alice Huang Ties Jensen Huang’s Affair
Nvidia CEO Jensen Huang’s personal confession regarding an extramarital affair with Alice Huang—an executive at Singapore-based Megaspeed International—has ignited a massive corporate and geopolitical controversy.
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Nvidia CEO Jensen Huang’s personal confession regarding an extramarital affair with Alice Huang—an executive at Singapore-based Megaspeed International—has ignited a massive corporate and geopolitical controversy.