Mumbai News Threat Email To Mumbai Mayor Names Amitabh Bachchan Diljit Dosanjh Concert
A threat email was received by Mumbai Mayor Ritu Rajesh Tawde on Friday morning threatening to target her office and Punjabi singer Diljit Dosanjh India Tour event at Mahalaxmi Racecourse in the city on November 27.
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A threat email was received by Mumbai Mayor Ritu Rajesh Tawde on Friday morning threatening to target her office and Punjabi singer Diljit Dosanjh India Tour event at Mahalaxmi Racecourse in the city on November 27.