Microsoft 365 Outage Update Gradual Recovery Underway After 20 Hours; Email Timeout Doubled to 48 Hrs
Microsoft is reporting gradual signs of recovery after a massive 20-hour global outage knocked out Outlook, Microsoft Teams, and Copilot for millions of businesses, government offices, and individual users worldwide.
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Microsoft is reporting gradual signs of recovery after a massive 20-hour global outage knocked out Outlook, Microsoft Teams, and Copilot for millions of businesses, government offices, and individual users worldwide.