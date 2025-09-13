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Microsoft 365 Outage Update: Gradual Recovery Underway After 20 Hours; Email Timeout Doubled to 48 Hrs

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Updated: Nov 14, 2026, 12:00 AM IST

Microsoft 365 Outage Update Gradual Recovery Underway After 20 Hours; Email Timeout Doubled to 48 Hrs

Microsoft is reporting gradual signs of recovery after a massive 20-hour global outage knocked out Outlook, Microsoft Teams, and Copilot for millions of businesses, government offices, and individual users worldwide.

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Microsoft is reporting gradual signs of recovery after a massive 20-hour global outage knocked out Outlook, Microsoft Teams, and Copilot for millions of businesses, government offices, and individual users worldwide.

Microsoft
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