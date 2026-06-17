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Updated: Jun 17, 2026, 12:14 PM IST

Maharashtra News Sanjay Raut Alleges ₹15 Crore Offer To MPs To Switch Sides To Shinde faction

Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut claimed that Maharashtra MPs were being offered an advance of Rs 15 crore each to switch sides. Split rumours intensify within Uddhav Thackeray-led Shiv Sena faction. 6 to 7 MPs may join Eknath Shinde's camp.

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Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut claimed that Maharashtra MPs were being offered an advance of Rs 15 crore each to switch sides. Split rumours intensify within Uddhav Thackeray-led Shiv Sena faction. 6 to 7 MPs may join Eknath Shinde's camp.

Sanjay Raut
Maharashtra news
Shiv Sena
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