Kerala Rains 8 Dead 13 Injured As Heavy Rain Batters Kerala CM VD Satheesan Chairs Urgent Meeting
8 dead, 13 injured after heavy rain triggeres landslides, flooding in Kerala. 27 houses destroyed, 196 partially damaged & 5,792 people shifted to 209 relief camps. IMD issues yellow alert for all 14 districts on Monday.
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