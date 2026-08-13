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Updated: Aug 13, 2026, 03:15 PM IST

Karnataka Bandh Protest Intensifies; Several Detained Passengers Forced To Walk After Buses Halted

Karnataka News: Karnataka Bandh Protest Intensifies; Several Detained, Passengers Forced To Walk After Buses Halted. Karnataka-Tamil Nadu Border On Edge Karnataka bandh draws mixed response as several groups withdraw active support. Tension erupts at Karnataka-Tamil Nadu border as protesters stop vehicles. Karnataka-bound buses halted in Tamil Nadu, forcing passengers to walk.

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Karnataka News: Karnataka Bandh Protest Intensifies; Several Detained, Passengers Forced To Walk After Buses Halted. Karnataka-Tamil Nadu Border On Edge Karnataka bandh draws mixed response as several groups withdraw active support. Tension erupts at Karnataka-Tamil Nadu border as protesters stop vehicles. Karnataka-bound buses halted in Tamil Nadu, forcing passengers to walk.

Karnataka Bandh
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