INDIA
Karnataka News: Karnataka Bandh Protest Intensifies; Several Detained, Passengers Forced To Walk After Buses Halted. Karnataka-Tamil Nadu Border On Edge Karnataka bandh draws mixed response as several groups withdraw active support. Tension erupts at Karnataka-Tamil Nadu border as protesters stop vehicles. Karnataka-bound buses halted in Tamil Nadu, forcing passengers to walk.
Karnataka News: Karnataka Bandh Protest Intensifies; Several Detained, Passengers Forced To Walk After Buses Halted. Karnataka-Tamil Nadu Border On Edge Karnataka bandh draws mixed response as several groups withdraw active support. Tension erupts at Karnataka-Tamil Nadu border as protesters stop vehicles. Karnataka-bound buses halted in Tamil Nadu, forcing passengers to walk.