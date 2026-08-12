IndiGo Crisis IndiGo Flight Emergency Landing; 224 Safe After Engine Failure In Chennai

INDIA
An IndiGo flight (6E-723) operating from Kolkata to Chennai with 224 passengers and crew onboard made a priority emergency landing at Chennai International Airport late Tuesday night after its left engine became inoperative shortly before touchdown. Airport authorities declared a 'full emergency' at 11:29 PM, activating immediate emergency response units. The aircraft landed safely on Runway 25 at 11:37 PM, with no injuries reported. Operations at Chennai airport returned to normal after the emergency was formally withdrawn at 11:47 PM.