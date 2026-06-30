India Pakistan News Pakistan Ministers Stern Warning To India Over Indus Waters
Pakistan issues warning to India over Indus Water Dispute. Climate Change Minister Musadik Malik threatens to cut hands who claims indus water share. Malik reiterates Pakistan's commitment to defend Indus water rights against India.
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Pakistan issues warning to India over Indus Water Dispute. Climate Change Minister Musadik Malik threatens to cut hands who claims indus water share. Malik reiterates Pakistan's commitment to defend Indus water rights against India.