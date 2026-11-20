Ind-Pak News Patently False IAF Debunks Reports That 4 Of Indias 36 Rafale Jets Missing
FlightGlobal lists 32 active Indian Rafales against 36 bought from France. FlightGlobal listed 35 Rafales after Operation Sindoor, offers no explanation for revision. Former IAF vice chief Tiwari calls revised Rafale count ‘patently false’.
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FlightGlobal lists 32 active Indian Rafales against 36 bought from France. FlightGlobal listed 35 Rafales after Operation Sindoor, offers no explanation for revision. Former IAF vice chief Tiwari calls revised Rafale count ‘patently false’.