FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
PM Modi, Xi Jinping commit to resolution of border issues: 'Differences should not become disputes'

BRICS 2026: PM Modi, Jinping commit to resolution of border issues

Houthi Attack Saudi Arabia: Houthis Snatch Key Red Sea Gateway Mocha; Big Shock For Saudi | US-Iran

Houthi Attack Saudi Arabia: Houthis Snatch Key Red Sea Gateway Mocha; Big Shock For Saudi | US-Iran

England complete 3-0 Test series sweep over Pakistan; Jordan Cox stars in nervy chase

England complete 3-0 Test series sweep over Pakistan; Jordan Cox stars in chase

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
MS Dhoni to Virat Kohli: Indian cricket stars turn back time in viral 80s AI photo trend

MS Dhoni to Virat Kohli: Indian cricket stars turn back time in viral 80s

Bigg Boss 20: From Mary Kom, Mahhi Vij to Isha Rekhi, Qazi Touqeer, Rhiti Tiwari, Gullu; final confirmed list of contestants

Bigg Boss 20: From Mary, Mahhi to Isha, Qazi, Rhiti; final list of contestants

From Suhana Khan to Rasha Thadani, Ananya Panday: Gen-Z actresses acing modern-day Radha look in Janmashtami

From Suhana to Rasha, Ananya: Gen-Z actresses giving modern-day Radha look

Latest NewsVideos

INDIA

Video ThumbnailVideo Thumbnail
Updated: Sep 12, 2026, 07:28 PM IST

Houthi Attack Saudi Arabia Houthis Snatch Key Red Sea Gateway Mocha; Big Shock For Saudi | US-Iran

Houthis launch lightning offensive against strategic Yemeni Red Sea port Mocha. Iran-backed fighters attack in waves using ballistic missiles and heavy weapons. Saudi-backed defenders urgently request air support as assault intensifies.

Advertisement

TRENDING NOW

Houthis launch lightning offensive against strategic Yemeni Red Sea port Mocha. Iran-backed fighters attack in waves using ballistic missiles and heavy weapons. Saudi-backed defenders urgently request air support as assault intensifies.

Houthis
houthi saudi news
houthi attack on saudi
Advertisement
POPULAR STORIES
PM Modi, Xi Jinping commit to resolution of border issues: 'Differences should not become disputes'
BRICS 2026: PM Modi, Jinping commit to resolution of border issues
India vs Afghanistan 1st T20I Live Streaming: When and where to watch IND vs AFG match live on TV and online?
India vs Afghanistan 1st T20I Live Streaming: When and where to watch IND vs AFG
Modi-Xi meet at BRICS: Is a new phase beginning in India-China ties?
Modi-Xi meet at BRICS: Is a new phase beginning in India-China ties?
Preity Zinta breaks silence on Sunny Deol, Aamir Khan's Batwara 1947 box office failure: 'Hope people will like Vibe'
Preity Zinta breaks silence on Sunny Deol's Batwara 1947 box office failure
England complete 3-0 Test series sweep over Pakistan; Jordan Cox stars in nervy chase
England complete 3-0 Test series sweep over Pakistan; Jordan Cox stars in chase
MORE
Advertisement
MOST VIEWED
MS Dhoni to Virat Kohli: Indian cricket stars turn back time in viral 80s AI photo trend
MS Dhoni to Virat Kohli: Indian cricket stars turn back time in viral 80s
Bigg Boss 20: From Mary Kom, Mahhi Vij to Isha Rekhi, Qazi Touqeer, Rhiti Tiwari, Gullu; final confirmed list of contestants
Bigg Boss 20: From Mary, Mahhi to Isha, Qazi, Rhiti; final list of contestants
From Suhana Khan to Rasha Thadani, Ananya Panday: Gen-Z actresses acing modern-day Radha look in Janmashtami
From Suhana to Rasha, Ananya: Gen-Z actresses giving modern-day Radha look
Teacher's Day 2026: From Thalapathy Vijay to Jyothika, 5 popular on-screen gurus from South that became household names
Teacher's Day 2026: From Thalapathy Vijay to Jyothika, 5 popular on-screen gurus
OTT Releases This Week: Dhamaal 4, Gandhari, DC, Bigg Boss 20; Indian movies, series to watch on Netflix, JioHotstar, ZEE5
OTT Releases This Week: Dhamaal 4, Gandhari, DC, Unmadham, Bigg Boss 20
MORE
MOST WATCHED
MORE
Advertisement