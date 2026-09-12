Houthi Attack Saudi Arabia Houthis Snatch Key Red Sea Gateway Mocha; Big Shock For Saudi | US-Iran
Houthis launch lightning offensive against strategic Yemeni Red Sea port Mocha. Iran-backed fighters attack in waves using ballistic missiles and heavy weapons. Saudi-backed defenders urgently request air support as assault intensifies.
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Houthis launch lightning offensive against strategic Yemeni Red Sea port Mocha. Iran-backed fighters attack in waves using ballistic missiles and heavy weapons. Saudi-backed defenders urgently request air support as assault intensifies.