Gold Rate News Gold Prices See Massive Crash In India Worldwide | Can It Fall Below ₹1 Lakh
MCX gold hits 15-month low below ₹1.23 lakh per 10 grams. Can gold breach ₹1 lakh? It would take another 18% fall. Global gold heads for its worst week in eight months. Bets on a December US Fed rate hike fuel gold selloff.
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MCX gold hits 15-month low below ₹1.23 lakh per 10 grams. Can gold breach ₹1 lakh? It would take another 18% fall. Global gold heads for its worst week in eight months. Bets on a December US Fed rate hike fuel gold selloff.