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INDIA

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Updated: Sep 08, 2026, 06:42 PM IST

Delhi PG Collapse Supreme Court Steps In After Satya Niketan PG Tragedy Kills 7 Announces Big Move

Supreme Court to consider Satya Niketan collapse issues on September 10. Court says building-safety concerns may require pan-India examination. Bench may transfer related Delhi High Court proceedings to itself.

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Supreme Court to consider Satya Niketan collapse issues on September 10. Court says building-safety concerns may require pan-India examination. Bench may transfer related Delhi High Court proceedings to itself.

Delhi news
Delhi PG Collapse
Delhi building collapse
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