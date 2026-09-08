Delhi PG Collapse Supreme Court Steps In After Satya Niketan PG Tragedy Kills 7 Announces Big Move
Supreme Court to consider Satya Niketan collapse issues on September 10. Court says building-safety concerns may require pan-India examination. Bench may transfer related Delhi High Court proceedings to itself.
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Supreme Court to consider Satya Niketan collapse issues on September 10. Court says building-safety concerns may require pan-India examination. Bench may transfer related Delhi High Court proceedings to itself.