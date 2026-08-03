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Updated: Aug 03, 2026, 03:56 PM IST

Delhi News Pappu Yadav Attacked With Slippers Knife During New Delhi Press Meet

High drama unfolded during Pappu Yadav's press conference in New Delhi. A man allegedly hurled a slipper at Pappu Yadav during proceedings. Another person reportedly brandished a knife, triggering panic and chaos.

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High drama unfolded during Pappu Yadav's press conference in New Delhi. A man allegedly hurled a slipper at Pappu Yadav during proceedings. Another person reportedly brandished a knife, triggering panic and chaos.

Pappu Yadav
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NEW DELHI
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