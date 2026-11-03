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INDIA

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Updated: Nov 03, 2026, 01:42 PM IST

Cyclone Murasu Electric Poles Damaged Aftermath Of Severe Cyclonic Storm In Andhra Pradesh

Cyclone Murasu makes landfall over south coastal Andhra Pradesh. Cyclone Murasu begins landfall around 1 am on November 3. Severe cyclonic storm leaves a trail of destruction across coastal Andhra Pradesh.

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Cyclone Murasu makes landfall over south coastal Andhra Pradesh. Cyclone Murasu begins landfall around 1 am on November 3. Severe cyclonic storm leaves a trail of destruction across coastal Andhra Pradesh.

Cyclone Murasu
Odisha
Andhra Pradesh
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