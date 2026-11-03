Cyclone Murasu Electric Poles Damaged Aftermath Of Severe Cyclonic Storm In Andhra Pradesh
Cyclone Murasu makes landfall over south coastal Andhra Pradesh. Cyclone Murasu begins landfall around 1 am on November 3. Severe cyclonic storm leaves a trail of destruction across coastal Andhra Pradesh.
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Cyclone Murasu makes landfall over south coastal Andhra Pradesh. Cyclone Murasu begins landfall around 1 am on November 3. Severe cyclonic storm leaves a trail of destruction across coastal Andhra Pradesh.