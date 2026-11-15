Cyclone 'Akwan' Alert: '3rd Consecutive Severe Cyclone..' IMD's Big Update On Cyclone Akvan Landfall

Cyclone Akwan Alert 3rd Consecutive Severe Cyclone IMDs Big Update On Cyclone Akvan Landfall
Bay of Bengal low-pressure system intensified into a depression on Nov 15. Cyclone likely Nov 16 evening, strengthening into a severe storm Nov 17. IMD forecasts very severe cyclonic storm Nov 19, gusting to 145 kmph.
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