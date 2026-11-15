Cyclone 'Akwan' Alert: '3rd Consecutive Severe Cyclone..' IMD's Big Update On Cyclone Akvan Landfall

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Updated: Nov 15, 2026, 06:42 PM IST

Cyclone Akwan Alert 3rd Consecutive Severe Cyclone IMDs Big Update On Cyclone Akvan Landfall

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