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Updated: Jul 20, 2026, 10:28 AM IST

CJP Protest Shiv Sena UBT Stages Rally In Support Of Sonam Wangchuk Backs CJP Protest

Shiv Sena (UBT) held a rally in Delhi expressing support for Sonam Wangchuk and the ongoing CJP protest. Party leaders and workers joined demonstrators, demanding accountability and backing Wangchuk's demands.

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Shiv Sena (UBT) held a rally in Delhi expressing support for Sonam Wangchuk and the ongoing CJP protest. Party leaders and workers joined demonstrators, demanding accountability and backing Wangchuk's demands.

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