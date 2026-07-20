CJP Protest Shiv Sena UBT Stages Rally In Support Of Sonam Wangchuk Backs CJP Protest
Shiv Sena (UBT) held a rally in Delhi expressing support for Sonam Wangchuk and the ongoing CJP protest. Party leaders and workers joined demonstrators, demanding accountability and backing Wangchuk's demands.
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Shiv Sena (UBT) held a rally in Delhi expressing support for Sonam Wangchuk and the ongoing CJP protest. Party leaders and workers joined demonstrators, demanding accountability and backing Wangchuk's demands.