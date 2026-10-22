CJP Protest: Saurav Das, Ashutosh Ranka Skip Delhi Crime Branch Questioning, Seek More Time

INDIA
CJP leaders skip Delhi Police Crime Branch questioning today. CJP members Saurav Das, Ashutosh Ranka and Ajinkya Shinde summoned by Crime Branch. CJP seeks more time from Delhi Police to appear for questioningDelhi Police likely to serve fresh notice to CJP leaders.
CJP leaders skip Delhi Police Crime Branch questioning today. CJP members Saurav Das, Ashutosh Ranka and Ajinkya Shinde summoned by Crime Branch. CJP seeks more time from Delhi Police to appear for questioningDelhi Police likely to serve fresh notice to CJP leaders.