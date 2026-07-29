FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Security beefed up during 'Chalo Bhopal' March: Why are farmers protesting in Madhya Pradesh? Explained

'Chalo Bhopal' March: Security beefed up as farmers stage sit-in protest in MP

Japan Earthquake: 13 Dead, 9,000 In Evacuation As Japan Earthquake Causes Widespread Destruction

Japan Earthquake: 13 Dead, 9,000 In Evacuation As Japan Earthquake Causes Widespread Destruction

US Iran War: Saudi Arabia, US Carry Out strikes On Iran-backed Groups In Iraq

US Iran War: Saudi Arabia, US Carry Out strikes On Iran-backed Groups In Iraq

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Ranveer Singh in Padmaavat, Shahid Kapoor in Haider, Aparshakti Khurana in Gunmaaster G9: 5 actors who experimented with their on-screen characters

Ranveer, Shahid: 5 actors who experimented with their on-screen characters

From Amitabh Bachchan, Kamal Haasan, Chhaya Kadam: Actors who stunned fans going unrecognizable with incredible transformation

From Amitabh, Kamal Haasan, Chhaya Kadam: Actors with incredible transformation

The Odyssey: Christopher Nolan's simplest film, inspiration from Ramayana; five reasons why Matt, Tom, Anne's film shouldn't be missed at all

The Odyssey: 5 reasons to watch Christopher Nolan's simplest film

Latest NewsVideos

INDIA

Video ThumbnailVideo Thumbnail
Updated: Jul 29, 2026, 11:44 AM IST

CJP Protest Dharmendra Pradhan Receives Rousing Welcome At Odisha Airport Days After Resignation

Dharmendra Pradhan received grand welcome at Odisha airport. This was Pradhan's first visit to Odisha following his resignation. Thousands of BJP leaders assembled to greet leader. Party workers raised slogans of “Dharmendra Bhai Swagatam” & “Bharat Mata Ki Jai”.

Advertisement

TRENDING NOW

Dharmendra Pradhan received grand welcome at Odisha airport. This was Pradhan's first visit to Odisha following his resignation. Thousands of BJP leaders assembled to greet leader. Party workers raised slogans of “Dharmendra Bhai Swagatam” & “Bharat Mata Ki Jai”.

Dharmendra Pradhan
Odisha
Dharmendra Pradhan resignation
Advertisement
POPULAR STORIES
Security beefed up during 'Chalo Bhopal' March: Why are farmers protesting in Madhya Pradesh? Explained
'Chalo Bhopal' March: Security beefed up as farmers stage sit-in protest in MP
Live Maps for Live Contagions: Percolation centrality and why computing it has become urgent
Live Maps for Live Contagions: Percolation centrality and why computing has
NEET-UG Paper Leak Row: Court to hear case on August 3, directs CBI to file complete annexures
NEET-UG Paper Leak Row: Court to hear case on August 3
'Why should I care?': Raja Chaudhary reacts to Palak Tiwari-Ibrahim Ali Khan dating rumours, says 'ask her mother'
Raja Chaudhary reacts to Palak Tiwari-Ibrahim Ali Khan dating rumours
Assam Flood: Man goes into neck-deep floodwater to rescue calf, netizens call him 'real hearo', watch viral video
Assam Flood: Man goes into neck-deep floodwater to rescue calf
MORE
Advertisement
MOST VIEWED
Ranveer Singh in Padmaavat, Shahid Kapoor in Haider, Aparshakti Khurana in Gunmaaster G9: 5 actors who experimented with their on-screen characters
Ranveer, Shahid: 5 actors who experimented with their on-screen characters
From Amitabh Bachchan, Kamal Haasan, Chhaya Kadam: Actors who stunned fans going unrecognizable with incredible transformation
From Amitabh, Kamal Haasan, Chhaya Kadam: Actors with incredible transformation
The Odyssey: Christopher Nolan's simplest film, inspiration from Ramayana; five reasons why Matt, Tom, Anne's film shouldn't be missed at all
The Odyssey: 5 reasons to watch Christopher Nolan's simplest film
Toy Story 5, Spider-Man Brand New Day: 4 Hollywood blockbusters in July that urge kids to rush in cinemas with family
Toy Story 5, Spider-Man Brand New Day: 4 Hollywood films in July kids will love
In Pics: Alia Bhatt, Bobby Deol, Sonakshi Sinha, Boney Kapoor, Neena Gupta at Akansha Ranjan-Sharan Sharma's reception
In Pics: Alia Bhatt, Bobby Deol, Neena Gupta at Akansha-Sharan's reception
MORE
MOST WATCHED
MORE
Advertisement