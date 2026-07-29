CJP Protest Dharmendra Pradhan Receives Rousing Welcome At Odisha Airport Days After Resignation

INDIA
Dharmendra Pradhan received grand welcome at Odisha airport. This was Pradhan's first visit to Odisha following his resignation. Thousands of BJP leaders assembled to greet leader. Party workers raised slogans of “Dharmendra Bhai Swagatam” & “Bharat Mata Ki Jai”.
Dharmendra Pradhan received grand welcome at Odisha airport. This was Pradhan's first visit to Odisha following his resignation. Thousands of BJP leaders assembled to greet leader. Party workers raised slogans of “Dharmendra Bhai Swagatam” & “Bharat Mata Ki Jai”.