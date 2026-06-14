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INDIA

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Updated: Jun 14, 2026, 01:56 PM IST

CJP Protest Cockroach Janta Party Stage Protest In Hyderabad Sonam Wangchuk Joins Protest

CJP organised massive protest in Hyderabad on 14 June. Protest was organised at Dharna Chowk, Lower Tank Bund. Senior police official said permission granted to CJP to hold a dharna till this afternoon.

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CJP organised massive protest in Hyderabad on 14 June. Protest was organised at Dharna Chowk, Lower Tank Bund. Senior police official said permission granted to CJP to hold a dharna till this afternoon.

CJP
Cockroach Janta Party
abhijeet dipke
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