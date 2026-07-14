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Updated: Jul 14, 2026, 11:35 PM IST

Bhojshala News Sensitive Matter! SC Refuses Namaz Inside Bhojshala Allows Separate Space Nearby

Supreme Court allows Friday namaz in separate space near Bhojshala complex. Bench refuses to restore prayers inside disputed Bhojshala-Kamal Maula site. Muslims may offer Friday prayers between 1 pm and 3 pm.

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Supreme Court allows Friday namaz in separate space near Bhojshala complex. Bench refuses to restore prayers inside disputed Bhojshala-Kamal Maula site. Muslims may offer Friday prayers between 1 pm and 3 pm.

Bhojshala
Supreme Court
bhojshala news
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