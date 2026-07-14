Bhojshala News Sensitive Matter! SC Refuses Namaz Inside Bhojshala Allows Separate Space Nearby
Supreme Court allows Friday namaz in separate space near Bhojshala complex. Bench refuses to restore prayers inside disputed Bhojshala-Kamal Maula site. Muslims may offer Friday prayers between 1 pm and 3 pm.
Advertisement
TRENDING NOW
Supreme Court allows Friday namaz in separate space near Bhojshala complex. Bench refuses to restore prayers inside disputed Bhojshala-Kamal Maula site. Muslims may offer Friday prayers between 1 pm and 3 pm.