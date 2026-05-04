Tamil Nadu Election Result 2026 Winners LIVE: MK Stalin loses to TVK in Kolathur; Check constituency-wise winner list

Tamil Nadu Election Winners list 2026: Thalapathy Vijay's TVK to likely form a new government, defeating DMK+ and AIADMK+ in the state, as per early ECI official data. Check the constituency-wise winners' list here.
Dethroning the two traditional Dravidian poles, DMK+ and AIADMK+ in Tamil Nadu, Actor-turned politician Joseph Vijay, popularly known as Thalapathy Vijay, launched TVK, which is set to reshape state politics. Out of all 234-assembly seats, TVK is the sole party leading in 106 seats, soon to tread the winning road as per early trends, according to Election Commission official data.
Tamil Nadu Election Result 2026 Full winners' list: Constituency-wise
|Serial Number
|Constituency
|2021 Winner
|2021 Party
|2026 Leading Candidate
|2026 Leading Party
|Winners
|1
|Gummidipoondi
|Govindrajan T. J.
|DMK
|S.VIJAYAKUMAR
|TVK
|
|2
|Ponneri (SC)
|Durai Chandrasekar
|INC
|DR. RAVI. M.S
|TVK
|
|3
|Tiruttani
|S. Chandran
|DMK
|G. HARI
|AIADMK
|
|4
|Thiruvallur
|V. G. Raajendran
|DMK
|DR. T. ARUNKUMAR
|TVK
|
|5
|Poonamallee (SC)
|A. Krishnaswamy
|DMK
|PRAKASAM. R
|TVK
|
|6
|Avadi
|S. M. Nasar
|DMK
|R.RAMESH KUMAR
|TVK
|
|7
|Maduravoyal
|K. Ganapathy
|DMK
|RHEVANTH CHARAN
|TVK
|
|8
|Ambattur
|Joseph Samuel
|DMK
|BALAMURUGAN.G
|TVK
|
|9
|Madavaram
|S. Sudharsanam
|DMK
|M.L.VIJAYPRABHU
|TVK
|
|10
|Thiruvottiyur
|K. P. Shankar
|DMK
|SENTHIL KUMAR. N
|TVK
|
|11
|Dr. Radhakrishnan Nagar
|J. J. Ebenezer
|DMK
|N. MARIE WILSON
|TVK
|
|12
|Perambur
|R. D. Shekar
|DMK
|C. JOSEPH VIJAY
|TVK
|
|13
|Kolathur
|M. K. Stalin (Chief Minister)
|DMK
|V. S. BABU
|TVK
|
|14
|Villivakkam
|A. Vetriazhagan
|DMK
|AADHAV ARJUNA
|TVK
|
|15
|Thiru-Vi-Ka-Nagar (SC)
|P. Sivakumar
|DMK
|M. R. PALLAVI
|TVK
|
|16
|Egmore (SC)
|I. Paranthamen
|DMK
|RAJMOHAN
|TVK
|
|17
|Royapuram
|Idream R. Murthy
|DMK
|K.V. VIJAY DAMU
|TVK
|
|18
|Harbour
|P. K. Sekar Babu
|DMK
|P K SEKARBABU
|DMK
|
|19
|Chepauk-Thiruvallikeni
|Udhayanidhi Stalin (Deputy CM)
|DMK
|
|DMK
|
|20
|Thousand Lights
|Dr. Ezhilan Naganathan
|DMK
|PRABHAKAR. J.C.D
|TVK
|
|21
|Anna Nagar
|M. K. Mohan
|DMK
|V.K.RAMKUMAR
|TVK
|
|22
|Virugampakkam
|A. M. V. Prabhakara Raja
|DMK
|SABARINATHAN. R
|TVK
|
|23
|Saidapet
|Ma. Subramanian
|DMK
|ARUL PRAKASAM. M
|TVK
|
|24
|Thiyagarayanagar
|J. Karunanithi
|DMK
|ANAND N
|TVK
|
|25
|Mylapore
|Dha. Velu
|DMK
|VENKATARAMANAN. P
|TVK
|
|26
|Velachery
|J. M. H. Aassan Maulaana
|INC
|KUMAR. R
|TVK
|
|27
|Shozhinganallur
|S. Aravind Ramesh
|DMK
|ECR P SARAVANAN
|TVK
|
|28
|Alandur
|T. M. Anbarasan
|DMK
|M. HARISH
|TVK
|
|29
|Sriperumbudur (SC)
|K. Selvaperunthagai
|INC
|THENNARASU. K
|TVK
|
|30
|Pallavaram
|I. Karunanithi
|DMK
|J. KAMATCHI
|TVK
|
|31
|Tambaram
|S. R. Raja
|DMK
|D. SARATHKUMAR
|TVK
|
|32
|Chengalpattu
|M. Varalakshmi
|DMK
|S. THIYAGARAJAN
|TVK
|
|33
|Thiruporur
|S. S. Balaji
|VCK
|B. VIJAYARAJ
|TVK
|
|34
|Cheyyur (SC)
|Panaiyur M. Babu
|VCK
|
|AIADMK
|
|35
|Madurantakam (SC)
|Maragatham Kumaravel
|AIADMK
|
|
|
|36
|Uthiramerur
|K. Sundar
|DMK
|MUNIRATHINAM.J
|TVK
|
|37
|Kancheepuram
|C. V. M. P. Ezhilarasan
|DMK
|R.V. RANJITHKUMAR
|AIADMK
|
|38
|Arakkonam (SC)
|S. Ravi
|AIADMK
|V. GANDHIRAJ
|TVK
|
|39
|Sholinghur
|A. M. Munirathinam
|INC
|G. KAPIL
|TVK
|
|40
|Katpadi
|Duraimurugan
|DMK
|
|AIADMK
|
|41
|Ranipet
|R. Gandhi
|DMK
|
|DMK
|
|42
|Arcot
|J. L. Eswarappan
|DMK
|
|AIADMK
|
|43
|Vellore
|P. Karthikeyan
|DMK
|
|DMK
|
|44
|Anaikattu
|A. P. Nandakumar
|DMK
|D.VELAZHAGAN
|AIADMK
|
|45
|Kilvaithinankuppam (SC)
|M. Jagan Moorthy
|AIADMK (PBK)
|THENRAL KUMAR. E
|TVK
|
|46
|Gudiyattam (SC)
|V. Amalu
|DMK
|K. SINDU
|TVK
|
|47
|Vaniyambadi
|G. Sendhil Kumar
|AIADMK
|
|
|
|48
|Ambur
|A. C. Vilwanathan
|DMK
|IMTHIYAZ PANDARATTUDU ABDU
|TVK
|
|49
|Jolarpet
|K. Devaraji
|DMK
|
|AIADMK
|
|50
|Tirupattur
|A. Nallathambi
|DMK
|DR.THIRUPATHI. N
|TVK
|
|51
|Uthangarai (SC)
|T. M. Tamilselvam
|AIADMK
|N ELAIYARAJA
|TVK
|
|52
|Bargur
|D. Mathiazhagan
|DMK
|E. MURALIDHARAN
|TVK
|
|53
|Krishnagiri
|K. Ashok Kumar
|AIADMK
|MUKUNDHAN.P
|TVK
|
|54
|Veppanahalli
|K. P. Munusamy
|AIADMK
|
|AIADMK
|
|55
|Hosur
|Y. Prakaash
|DMK
|BALAKRISHNAREDDY. P
|AIADMK
|
|56
|Thalli
|T. Ramachandran
|CPI
|
|
|
|57
|Palacode
|K. P. Anbalagan
|AIADMK
|
|AIADMK
|
|58
|Pennagaram
|G. K. Mani
|PMK
|
|
|
|59
|Dharmapuri
|S. P. Venkateshwaran
|PMK
|
|
|
|60
|Pappireddippatti
|A. Govindasamy
|AIADMK
|
|AIADMK
|
|61
|Harur (SC)
|V. Sampathkumar
|AIADMK
|
|AIADMK
|
|62
|Chengam (SC)
|M. P. Giri
|DMK
|
|AIADMK
|
|63
|Tiruvannamalai
|E. V. Velu
|DMK
|ARUL ARUMUGAM
|TVK
|
|64
|Kilpennathur
|K. Pitchandi
|DMK
|
|AIADMK
|
|65
|Kalasapakkam
|P. S. T. Saravanan
|DMK
|
|AIADMK
|
|66
|Polur
|S. S. Agri Krishnamurti
|AIADMK
|ABISHEK. R
|TVK
|
|67
|Arani
|Sevvoor S. Ramachandran
|AIADMK
|JAYASUDHA. L
|AIADMK
|
|68
|Cheyyar
|O. Jothi
|DMK
|
|AIADMK
|
|69
|Vandavasi (SC)
|S. Ambeth Kumar
|DMK
|
|AIADMK
|
|70
|Gingee
|K. S. Masthan
|DMK
|
|
|
|71
|Mailam
|C. Sivakumar
|PMK
|
|AIADMK
|
|72
|Tindivanam (SC)
|P. Arjunnan
|AIADMK
|
|AIADMK
|
|73
|Vanur (SC)
|M. Chakrapani
|AIADMK
|
|AIADMK
|
|74
|Villupuram
|R. Lakshmanan
|DMK
|
|DMK
|
|75
|Vikravandi
|Anniyur Siva @ Sivashanmugam A
|DMK
|
|
|
|76
|Tirukkoyilur
|K. Ponmudy
|DMK
|
|AIADMK
|
|77
|Ulundurpettai
|A. J. Manikannan
|DMK
|
|AIADMK
|
|78
|Rishivandiyam
|K. Karthikeyan
|DMK
|
|DMK
|
|79
|Sankarapuram
|T. Udhayasuriyan
|DMK
|
|DMK
|
|80
|Kallakurichi (SC)
|M. Senthilkumar
|AIADMK
|ARUL VIGNESH C
|TVK
|
|81
|Gangavalli (SC)
|A. Nallathambi
|AIADMK
|
|AIADMK
|
|82
|Attur (SC)
|A. P. Jayasankaran
|AIADMK
|
|AIADMK
|
|83
|Yercaud (ST)
|G. Chitra
|AIADMK
|LAKSHMI JANARTHANAN. J
|TVK
|
|84
|Omalur
|R. Mani
|AIADMK
|
|
|
|85
|Mettur
|S. Sadhasivam
|PMK
|
|
|
|86
|Edappadi
|Edappadi K. Palaniswami (LoP)
|AIADMK
|
|TVK
|
|87
|Sankari
|S. Sundararajan
|AIADMK
|SENTHILKUMAR. K
|TVK
|
|88
|Salem (West)
|R. Arul
|PMK
|LAKSHMANAN.S
|TVK
|
|89
|Salem (North)
|R. Rajendran
|DMK
|SIVAKUMAR. K
|TVK
|
|90
|Salem (South)
|E. Balasubramanian
|AIADMK
|VIJAY TAMILAN PARTHIBAN. A
|TVK
|
|91
|Veerapandi
|M. Rajamuthu
|AIADMK
|PALANIVEL. M.S
|TVK
|
|92
|Rasipuram (SC)
|Dr. M. Mathiventhan
|DMK
|LOGESH TAMILSELVAN D
|TVK
|
|93
|Senthamangalam (ST)
|K. Ponnusamy
|DMK
|
|
|
|94
|Namakkal
|P. Ramalingam
|DMK
|
|
|
|95
|Paramathi-Velur
|S. Sekar
|AIADMK
|
|DMK
|
|96
|Tiruchengodu
|E. R. Eswaran
|DMK (KMDK)
|ARUNRAJ K G
|TVK
|
|97
|Kumarapalayam
|P. Thangamani
|AIADMK
|C.VIJAYALAKSHMI
|TVK
|
|98
|Erode (East)
|E. V. K. S. Elangovan
|INC
|M.VIJAY BALAJI
|TVK
|
|99
|Erode (West)
|S. Muthusamy
|DMK
|ANANTH MOGHAN K.K.
|TVK
|
|100
|Modakkurichi
|C. Saraswathi
|BJP
|D.SHANMUGAN
|TVK
|
|101
|Dharapuram (SC)
|Kayalvizhi Selvaraj
|DMK
|
|
|
|102
|Kangayam
|M. P. Saminathan
|DMK
|
|
|
|103
|Perundurai
|S. Jayakumar
|AIADMK
|
|
|
|104
|Bhavani
|K. C. Karuppannan
|AIADMK
|
|
|
|105
|Anthiyur
|A. G. Venkatachalam
|DMK
|HARIBASKAR.P
|AIADMK
|
|106
|Gobichettipalayam
|K. A. Sengottaiyan
|AIADMK
|SENGOTTAIYAN.K.A
|TVK
|
|107
|Bhavanisagar (SC)
|A. Bannari
|AIADMK
|
|
|
|108
|Udhagamandalam
|R. Ganesh
|INC
|IBRAHIM.R
|TVK
|
|109
|Gudalur (SC)
|Pon Jayaseelan
|AIADMK
|
|DMK
|DHRAVIDAMANI.M
|110
|Coonoor
|K. Ramachandran
|DMK
|
|DMK
|M RAJU
|111
|Mettupalayam
|A. K. Selvaraj
|AIADMK
|
|DMK
|
|112
|Avanashi (SC)
|P. Dhanapal
|AIADMK
|KAMALI.S
|TVK
|
|113
|Tiruppur (North)
|K. N. Vijaykumar
|AIADMK
|V.SATHYABAMA
|TVK
|
|114
|Tiruppur (South)
|K. Selvaraj
|DMK
|BALAMURUGAN. S
|TVK
|
|115
|Palladam
|M. S. M. Anandan
|AIADMK
|K. RAMKUMAR
|TVK
|
|116
|Sulur
|V. P. Kandhasamy
|AIADMK
|NM.SUKUMAR
|TVK
|
|117
|Kavundampalayam
|G. Arunkumar
|AIADMK
|KANIMOZHI SANTHOSH
|TVK
|
|118
|Coimbatore (North)
|Amman Arjunan
|AIADMK
|V. SAMPATHKUMAR
|TVK
|
|119
|Thondamuthur
|S. P. Velumani
|AIADMK
|
|
|
|120
|Coimbatore (South)
|Vanathi Srinivasan
|BJP
|
|DMK
|
|121
|Singanallur
|K. R. Jayaram
|AIADMK
|K.S.SRI GIRI PRASATH
|TVK
|
|122
|Kinathukadavu
|S. Damodaran
|AIADMK
|VIGNESH K
|TVK
|
|123
|Pollachi
|Pollachi V. Jayaraman
|AIADMK
|
|
|
|124
|Valparai (SC)
|T. K. Amul Kandasami
|AIADMK
|
|DMK
|KUTTY (ALIAS) SUDHAKAR. A
|125
|Udumalaipettai
|K. Radhakrishnan
|AIADMK
|
|
|
|126
|Madathukulam
|C. Mahendran
|AIADMK
|
|DMK
|
|127
|Palani
|I. P. Senthil Kumar
|DMK
|
|
|
|128
|Oddanchatram
|R. Sakkarapani
|DMK
|
|DMK
|
|129
|Athoor
|I. Periyasamy
|DMK
|
|DMK
|
|130
|Nilakkottai (SC)
|S. Thenmozhi
|AIADMK
|
|DMK
|
|131
|Natham
|R. Viswanathan
|AIADMK
|
|
|
|132
|Dindigul
|C. Sreenivasan
|AIADMK
|NAZEER RAJA. G
|TVK
|
|133
|Vedasandur
|S. Gandhirajan
|DMK
|
|DMK
|
|134
|Aravakurichi
|R. Elango
|DMK
|KARTHIKEYAN. P
|TVK
|
|135
|Karur
|V. Senthilbalaji
|DMK
|
|
|
|136
|Krishnarayapuram (SC)
|K. Sivagamasundari
|DMK
|SATHYA. M
|TVK
|
|137
|Kulithalai
|R. Manickam
|DMK
|G.BALASUBRAMANI
|TVK
|
|138
|Manapparai
|P. Abdul Samad
|DMK (MMK)
|R. KATHIRAVAN
|TVK
|
|139
|Srirangam
|M. Palaniyandi
|DMK
|RAMESH
|TVK
|
|140
|Tiruchirappalli (West)
|K. N. Nehru
|DMK
|
|
|
|141
|Tiruchirappalli (East)
|Inigo Irudayaraj
|DMK
|C. JOSEPH VIJAY
|TVK
|
|142
|Thiruverumbur
|Anbil Mahesh Poyyamozhi
|DMK
|VIJAYAKUMAR (A) NAVALPATTU S. VIJI
|TVK
|
|143
|Lalgudi
|A. Soundarapandian
|DMK
|
|AIADMK
|
|144
|Manachanallur
|S. Kathiravan
|DMK
|
|DMK
|
|145
|Musiri
|N. Thiyagarajan
|DMK
|M.VIGNESH
|TVK
|
|146
|Thuraiyur (SC)
|S. Stalinkumar
|DMK
|RAVISANKAR. M
|TVK
|
|147
|Perambalur (SC)
|M. Prabhakaran
|DMK
|SIVAKUMAR. K
|TVK
|
|148
|Kunnam
|S. S. Sivasankar
|DMK
|
|DMK
|
|149
|Ariyalur
|K. Chinnappa
|DMK
|
|AIADMK
|
|150
|Jayankondam
|Ka. So. Ka. Kannan
|DMK
|
|
|
|151
|Tittakudi (SC)
|C. V. Ganesan
|DMK
|
|DMK
|
|152
|Vridhachalam
|R. Radhakrishnan
|INC
|
|
|
|153
|Neyveli
|Saba Rajendran
|DMK
|
|AIADMK
|
|154
|Panruti
|T. Velmurugan
|DMK (TVK)
|
|
|
|155
|Cuddalore
|G. Iyappan
|DMK
|B.RAJKUMAR
|TVK
|
|156
|Kurinjipadi
|M. R. K. Panneerselvam
|DMK
|
|AIADMK
|
|157
|Bhuvanagiri
|A. Arunmozhithevan
|AIADMK
|
|AIADMK
|
|158
|Chidambaram
|K. A. Pandian
|AIADMK
|
|AIADMK
|
|159
|Kattumannarkoil (SC)
|M. Sinthaneiselvan
|VCK
|
|
|
|160
|Sirkazhi (SC)
|M. Panneerselvam
|DMK
|
|DMK
|
|161
|Mayiladuthurai
|S. Rajakumar
|INC
|
|
|
|162
|Poompuhar
|Nivetha M. Murugan
|DMK
|
|AIADMK
|
|163
|Nagapattinam
|Aloor Shanavas
|VCK
|
|DMK
|
|164
|Kilvelur (SC)
|Nagai Mali
|CPI(M)
|SENTHIL PANDIAN. P
|TVK
|
|165
|Vedaranyam
|O. S. Manian
|AIADMK
|
|AIADMK
|
|166
|Thiruthuraipoondi (SC)
|K. Marimuthu
|CPI
|
|
|
|167
|Mannargudi
|T. R. B. Rajaa
|DMK
|
|
|
|168
|Thiruvarur
|K. Poondi Kalaivanan
|DMK
|
|
|
|169
|Nannilam
|R. Kamaraj
|AIADMK
|
|AIADMK
|
|170
|Thiruvidaimarudur (SC)
|Govi. Chezhian
|DMK
|
|DMK
|
|171
|Kumbakonam
|G. Anbalagan
|DMK
|
|DMK
|
|172
|Papanasam
|Dr. M. H. Jawahirullah
|DMK (MMK)
|
|AIADMK
|
|173
|Thiruvaiyaru
|Durai Chandrasekaran
|DMK
|
|DMK
|
|174
|Thanjavur
|T. K. G. Neelamegam
|DMK
|R. VIJAYSARAVANAN
|TVK
|
|175
|Orathanadu
|R. Vaithilingam
|AIADMK
|
|DMK
|
|176
|Pattukkottai
|K. Annadurai
|DMK
|
|DMK
|
|177
|Peravurani
|N. Ashokkumar
|DMK
|
|AIADMK
|
|178
|Gandarvakkottai (SC)
|M. Chinnadurai
|CPI(M)
|N. SUBRAMANIAN
|TVK
|
|179
|Viralimalai
|C. Vijayabaskar
|AIADMK
|
|AIADMK
|
|180
|Pudukkottai
|V. Muthuraja
|DMK
|
|
|
|181
|Thirumayam
|S. Regupathy
|DMK
|
|DMK
|
|182
|Alangudi
|Siva V. Meyyanathan
|DMK
|SIVA.V.MEYYANATHAN
|DMK
|
|183
|Aranthangi
|T. Ramachandran
|INC
|MOHAMED FARVAS. J
|TVK
|
|184
|Karaikudi
|S. Mangudi
|INC
|DR.PRABHU. TK
|TVK
|
|185
|Tiruppathur
|KR. Periyakaruppan
|DMK
|
|DMK
|
|186
|Sivaganga
|P. R. Senthilnathan
|AIADMK
|KULANTHAI RANI A
|TVK
|
|187
|Manamadurai (SC)
|Tamilarasi Ravikumar
|DMK
|ELANGOVAN.D
|TVK
|
|188
|Melur
|P. Selvam (alias) Periyapullan
|AIADMK
|
|AIADMK
|
|189
|Madurai East
|P. Moorthy
|DMK
|KARTHIKEYAN S
|TVK
|
|190
|Sholavandan (SC)
|A. Venkatesan
|DMK
|KARUPPAIAH.M.V
|TVK
|
|191
|Madurai North
|G. Thalapathi
|DMK
|A.KALLANAI
|TVK
|
|192
|Madurai South
|M. Boominathan
|DMK (MDMK)
|M.M.GOPISON
|TVK
|
|193
|Madurai Central
|Palanivel Thiagarajan
|DMK
|MADHAR BADHURUDEEN
|TVK
|
|194
|Madurai West
|K. Raju
|AIADMK
|THANGAPANDI SR
|TVK
|
|195
|Thiruparankundram
|V. V. Rajan Chellappa
|AIADMK
|NIRMALKUMAR. R.
|TVK
|
|196
|Thirumangalam
|R. B. Udhayakumar
|AIADMK
|
|DMK
|
|197
|Usilampatti
|P. Ayyappan
|AIADMK
|VIJAY. M
|TVK
|
|198
|Andipatti
|A. Maharajan
|DMK
|LOGIRAJAN.A
|AIADMK
|
|199
|Periyakulam (SC)
|K. S. Saravanakumar
|DMK
|SABARI IYNGARAN G.
|TVK
|
|200
|Bodinayakanur
|O. Panneerselvam
|AIADMK
|
|DMK
|
|201
|Cumbum
|N. Ramakrishnan
|DMK
|JEGANATHMISHRA PLA
|TVK
|
|202
|Rajapalayam
|S. Thangapandian
|DMK
|JEGADESHWARI. K
|TVK
|
|203
|Srivilliputhur (SC)
|E. M. Manthiramoorthi
|AIADMK
|
|
|
|204
|Sattur
|A. R. R. Raghuraman
|DMK
|AJITH. M
|TVK
|
|205
|Sivakasi
|G. Ashokan
|INC
|
|AIADMK
|
|206
|Virudhunagar
|A. R. R. Seenivasan
|DMK
|SELVAM P
|TVK
|
|207
|Aruppukottai
|K. K. S. S. R. Ramachandran
|DMK
|KARTHIK KUMAR. K
|TVK
|
|208
|Tiruchuli
|Thangam Thennarasu
|DMK
|
|
|
|209
|Paramakudi (SC)
|S. Murugesan
|DMK
|GOPIRAJAN. G
|TVK
|
|210
|Tiruvadanai
|S. Karumari
|DMK
|
|
|
|211
|Ramanathapuram
|Katharbatcha Muthuramalingam
|DMK
|
|DMK
|
|212
|Mudukulathur
|R. Rajakannappan
|DMK
|
|DMK
|
|213
|Vilathikulam
|G. V. Markandayan
|DMK
|
|DMK
|
|214
|Thoothukkudi
|P. Geetha Jeevan
|DMK
|SRINATH
|TVK
|
|215
|Tiruchendur
|Anitha Radhakrishnan
|DMK
|
|
|
|216
|Srivaikuntam
|S. Amirtharaj
|INC
|
|AIADMK
|
|217
|Ottapidaram (SC)
|M. C. Shanmugaiah
|DMK
|P .MATHANRAJA
|TVK
|
|218
|Kovilpatti
|Kadambur C. Raju
|AIADMK
|
|DMK
|
|219
|Sankarankovil (SC)
|E. Raja
|DMK
|
|AIADMK
|
|220
|Vasudevanallur (SC)
|Sadhan Thirumalaikumar
|DMK (MDMK)
|
|DMK
|
|221
|Kadayanallur
|C. Krishnamurthy
|AIADMK
|
|AIADMK
|
|222
|Tenkasi
|S. Palani Nadar
|INC
|
|DMK
|
|223
|Alangulam
|P. H. Manoj Pandian
|AIADMK
|K R P PRABAKARAN
|AIADMK
|
|224
|Tirunelveli
|Nainar Nagendran
|BJP
|MURUGHAN.R.S.
|TVK
|
|225
|Ambasamudram
|E. Subbaiah
|AIADMK
|DR.ESAKKI SUBAYA
|AIADMK
|
|226
|Palayamkottai
|M. Abdul Wahab
|DMK
|MARIA JOHN
|TVK
|
|227
|Nanguneri
|Ruby R. Manoharan
|INC
|REDDIARPATTI V. NARAYANAN
|TVK
|
|228
|Radhapuram
|M. Appavu (Speaker)
|DMK
|DR.SATHISH CHRISTOPHER
|TVK
|
|229
|Kanniyakumari
|N. Thalavai Sundaram
|AIADMK
|
|DMK
|
|230
|Nagercoil
|M. R. Gandhi
|BJP
|BERVIN KINGS G
|TVK
|
|231
|Colachel
|J. G. Prince
|INC
|
|
|
|232
|Padmanabhapuram
|T. Mano Thangaraj
|DMK
|
|
|
|233
|Vilavancode
|Tharahai Cuthbert
|INC
|
|
|
|234
|Killiyoor
|S. Rajesh Kumar
|INC
|SABIN. S
|TVK
|
Tamil Nadu Election Result 2026
The counting of votes began at 8:00 am with postal ballots, followed by EVM counting at 8:30 am. Round-wise results for all Assembly constituencies will be announced by the respective Returning Officers through public address systems at counting centres and will be updated simultaneously on the ECINET app and the official results portal.
The Tamil Nadu 2026 election was conducted in a single phase, with crores of voters participating across the state on April 23, 2026. The state recorded one of its highest-ever voter turnouts, exceeding 84.80%. Out of the total 4.87 crore citizens who exercised their franchise, women significantly outnumbered men. According to the official voter turnout report (GETNLA-2026), a total of 48,798,833 votes were polled across 234 constituencies.
