Tamil Nadu Election Result 2026 Winners LIVE: MK Stalin loses to TVK in Kolathur; Check constituency-wise winner list

Tamil Nadu Election Winners list 2026: Thalapathy Vijay's TVK to likely form a new government, defeating DMK+ and AIADMK+ in the state, as per early ECI official data. Check the constituency-wise winners' list here.

Varsha Agarwal

Updated : May 04, 2026, 04:27 PM IST

Dethroning the two traditional Dravidian poles, DMK+ and AIADMK+ in Tamil Nadu, Actor-turned politician Joseph Vijay, popularly known as Thalapathy Vijay, launched TVK, which is set to reshape state politics. Out of all 234-assembly seats, TVK is the sole party leading in 106 seats, soon to tread the winning road as per early trends, according to Election Commission official data. 

Tamil Nadu Election Result 2026 Full winners' list: Constituency-wise

Serial Number Constituency 2021 Winner 2021 Party 2026 Leading Candidate 2026 Leading Party Winners
1 Gummidipoondi Govindrajan T. J. DMK S.VIJAYAKUMAR TVK  
2 Ponneri (SC) Durai Chandrasekar INC DR. RAVI. M.S TVK  
3 Tiruttani S. Chandran DMK G. HARI AIADMK  
4 Thiruvallur V. G. Raajendran DMK DR. T. ARUNKUMAR TVK  
5 Poonamallee (SC) A. Krishnaswamy DMK PRAKASAM. R TVK  
6 Avadi S. M. Nasar DMK R.RAMESH KUMAR TVK  
7 Maduravoyal K. Ganapathy DMK RHEVANTH CHARAN TVK  
8 Ambattur Joseph Samuel DMK BALAMURUGAN.G TVK  
9 Madavaram S. Sudharsanam DMK M.L.VIJAYPRABHU TVK  
10 Thiruvottiyur K. P. Shankar DMK SENTHIL KUMAR. N TVK  
11 Dr. Radhakrishnan Nagar J. J. Ebenezer DMK N. MARIE WILSON TVK  
12 Perambur R. D. Shekar DMK C. JOSEPH VIJAY TVK  
13 Kolathur M. K. Stalin (Chief Minister) DMK V. S. BABU TVK  
14 Villivakkam A. Vetriazhagan DMK AADHAV ARJUNA TVK  
15 Thiru-Vi-Ka-Nagar (SC) P. Sivakumar DMK M. R. PALLAVI TVK  
16 Egmore (SC) I. Paranthamen DMK RAJMOHAN TVK  
17 Royapuram Idream R. Murthy DMK K.V. VIJAY DAMU TVK  
18 Harbour P. K. Sekar Babu DMK P K SEKARBABU DMK  
19 Chepauk-Thiruvallikeni Udhayanidhi Stalin (Deputy CM) DMK   DMK  
20 Thousand Lights Dr. Ezhilan Naganathan DMK PRABHAKAR. J.C.D TVK  
21 Anna Nagar M. K. Mohan DMK V.K.RAMKUMAR TVK  
22 Virugampakkam A. M. V. Prabhakara Raja DMK SABARINATHAN. R TVK  
23 Saidapet Ma. Subramanian DMK ARUL PRAKASAM. M TVK  
24 Thiyagarayanagar J. Karunanithi DMK ANAND N TVK  
25 Mylapore Dha. Velu DMK VENKATARAMANAN. P TVK  
26 Velachery J. M. H. Aassan Maulaana INC KUMAR. R TVK  
27 Shozhinganallur S. Aravind Ramesh DMK ECR P SARAVANAN TVK  
28 Alandur T. M. Anbarasan DMK M. HARISH TVK  
29 Sriperumbudur (SC) K. Selvaperunthagai INC THENNARASU. K TVK  
30 Pallavaram I. Karunanithi DMK J. KAMATCHI TVK  
31 Tambaram S. R. Raja DMK D. SARATHKUMAR TVK  
32 Chengalpattu M. Varalakshmi DMK S. THIYAGARAJAN TVK  
33 Thiruporur S. S. Balaji VCK B. VIJAYARAJ TVK  
34 Cheyyur (SC) Panaiyur M. Babu VCK   AIADMK  
35 Madurantakam (SC) Maragatham Kumaravel AIADMK      
36 Uthiramerur K. Sundar DMK MUNIRATHINAM.J TVK  
37 Kancheepuram C. V. M. P. Ezhilarasan DMK R.V. RANJITHKUMAR AIADMK  
38 Arakkonam (SC) S. Ravi AIADMK V. GANDHIRAJ TVK  
39 Sholinghur A. M. Munirathinam INC G. KAPIL TVK  
40 Katpadi Duraimurugan DMK   AIADMK  
41 Ranipet R. Gandhi DMK   DMK  
42 Arcot J. L. Eswarappan DMK   AIADMK  
43 Vellore P. Karthikeyan DMK   DMK  
44 Anaikattu A. P. Nandakumar DMK D.VELAZHAGAN AIADMK  
45 Kilvaithinankuppam (SC) M. Jagan Moorthy AIADMK (PBK) THENRAL KUMAR. E TVK  
46 Gudiyattam (SC) V. Amalu DMK K. SINDU TVK  
47 Vaniyambadi G. Sendhil Kumar AIADMK      
48 Ambur A. C. Vilwanathan DMK IMTHIYAZ PANDARATTUDU ABDU TVK  
49 Jolarpet K. Devaraji DMK   AIADMK  
50 Tirupattur A. Nallathambi DMK DR.THIRUPATHI. N TVK  
51 Uthangarai (SC) T. M. Tamilselvam AIADMK N ELAIYARAJA TVK  
52 Bargur D. Mathiazhagan DMK E. MURALIDHARAN TVK  
53 Krishnagiri K. Ashok Kumar AIADMK MUKUNDHAN.P TVK  
54 Veppanahalli K. P. Munusamy AIADMK   AIADMK  
55 Hosur Y. Prakaash DMK BALAKRISHNAREDDY. P AIADMK  
56 Thalli T. Ramachandran CPI      
57 Palacode K. P. Anbalagan AIADMK   AIADMK  
58 Pennagaram G. K. Mani PMK      
59 Dharmapuri S. P. Venkateshwaran PMK      
60 Pappireddippatti A. Govindasamy AIADMK   AIADMK  
61 Harur (SC) V. Sampathkumar AIADMK   AIADMK  
62 Chengam (SC) M. P. Giri DMK   AIADMK  
63 Tiruvannamalai E. V. Velu DMK ARUL ARUMUGAM TVK  
64 Kilpennathur K. Pitchandi DMK   AIADMK  
65 Kalasapakkam P. S. T. Saravanan DMK   AIADMK  
66 Polur S. S. Agri Krishnamurti AIADMK ABISHEK. R TVK  
67 Arani Sevvoor S. Ramachandran AIADMK JAYASUDHA. L AIADMK  
68 Cheyyar O. Jothi DMK   AIADMK  
69 Vandavasi (SC) S. Ambeth Kumar DMK   AIADMK  
70 Gingee K. S. Masthan DMK      
71 Mailam C. Sivakumar PMK   AIADMK  
72 Tindivanam (SC) P. Arjunnan AIADMK   AIADMK  
73 Vanur (SC) M. Chakrapani AIADMK   AIADMK  
74 Villupuram R. Lakshmanan DMK   DMK  
75 Vikravandi Anniyur Siva @ Sivashanmugam A DMK      
76 Tirukkoyilur K. Ponmudy DMK   AIADMK  
77 Ulundurpettai A. J. Manikannan DMK   AIADMK  
78 Rishivandiyam K. Karthikeyan DMK   DMK  
79 Sankarapuram T. Udhayasuriyan DMK   DMK  
80 Kallakurichi (SC) M. Senthilkumar AIADMK ARUL VIGNESH C TVK  
81 Gangavalli (SC) A. Nallathambi AIADMK   AIADMK  
82 Attur (SC) A. P. Jayasankaran AIADMK   AIADMK  
83 Yercaud (ST) G. Chitra AIADMK LAKSHMI JANARTHANAN. J TVK  
84 Omalur R. Mani AIADMK      
85 Mettur S. Sadhasivam PMK      
86 Edappadi Edappadi K. Palaniswami (LoP) AIADMK   TVK  
87 Sankari S. Sundararajan AIADMK SENTHILKUMAR. K TVK  
88 Salem (West) R. Arul PMK LAKSHMANAN.S TVK  
89 Salem (North) R. Rajendran DMK SIVAKUMAR. K TVK  
90 Salem (South) E. Balasubramanian AIADMK VIJAY TAMILAN PARTHIBAN. A TVK  
91 Veerapandi M. Rajamuthu AIADMK PALANIVEL. M.S TVK  
92 Rasipuram (SC) Dr. M. Mathiventhan DMK LOGESH TAMILSELVAN D TVK  
93 Senthamangalam (ST) K. Ponnusamy DMK      
94 Namakkal P. Ramalingam DMK      
95 Paramathi-Velur S. Sekar AIADMK   DMK  
96 Tiruchengodu E. R. Eswaran DMK (KMDK) ARUNRAJ K G TVK  
97 Kumarapalayam P. Thangamani AIADMK C.VIJAYALAKSHMI TVK  
98 Erode (East) E. V. K. S. Elangovan INC M.VIJAY BALAJI TVK  
99 Erode (West) S. Muthusamy DMK ANANTH MOGHAN K.K. TVK  
100 Modakkurichi C. Saraswathi BJP D.SHANMUGAN TVK  
101 Dharapuram (SC) Kayalvizhi Selvaraj DMK      
102 Kangayam M. P. Saminathan DMK      
103 Perundurai S. Jayakumar AIADMK      
104 Bhavani K. C. Karuppannan AIADMK      
105 Anthiyur A. G. Venkatachalam DMK HARIBASKAR.P AIADMK  
106 Gobichettipalayam K. A. Sengottaiyan AIADMK SENGOTTAIYAN.K.A TVK  
107 Bhavanisagar (SC) A. Bannari AIADMK      
108 Udhagamandalam R. Ganesh INC IBRAHIM.R TVK  
109 Gudalur (SC) Pon Jayaseelan AIADMK   DMK DHRAVIDAMANI.M
110 Coonoor K. Ramachandran DMK   DMK M RAJU
111 Mettupalayam A. K. Selvaraj AIADMK   DMK  
112 Avanashi (SC) P. Dhanapal AIADMK KAMALI.S TVK  
113 Tiruppur (North) K. N. Vijaykumar AIADMK V.SATHYABAMA TVK  
114 Tiruppur (South) K. Selvaraj DMK BALAMURUGAN. S TVK  
115 Palladam M. S. M. Anandan AIADMK K. RAMKUMAR TVK  
116 Sulur V. P. Kandhasamy AIADMK NM.SUKUMAR TVK  
117 Kavundampalayam G. Arunkumar AIADMK KANIMOZHI SANTHOSH TVK  
118 Coimbatore (North) Amman Arjunan AIADMK V. SAMPATHKUMAR TVK  
119 Thondamuthur S. P. Velumani AIADMK      
120 Coimbatore (South) Vanathi Srinivasan BJP   DMK  
121 Singanallur K. R. Jayaram AIADMK K.S.SRI GIRI PRASATH TVK  
122 Kinathukadavu S. Damodaran AIADMK VIGNESH K TVK  
123 Pollachi Pollachi V. Jayaraman AIADMK      
124 Valparai (SC) T. K. Amul Kandasami AIADMK   DMK KUTTY (ALIAS) SUDHAKAR. A
125 Udumalaipettai K. Radhakrishnan AIADMK      
126 Madathukulam C. Mahendran AIADMK   DMK  
127 Palani I. P. Senthil Kumar DMK      
128 Oddanchatram R. Sakkarapani DMK   DMK  
129 Athoor I. Periyasamy DMK   DMK  
130 Nilakkottai (SC) S. Thenmozhi AIADMK   DMK  
131 Natham R. Viswanathan AIADMK      
132 Dindigul C. Sreenivasan AIADMK NAZEER RAJA. G TVK  
133 Vedasandur S. Gandhirajan DMK   DMK  
134 Aravakurichi R. Elango DMK KARTHIKEYAN. P TVK  
135 Karur V. Senthilbalaji DMK      
136 Krishnarayapuram (SC) K. Sivagamasundari DMK SATHYA. M TVK  
137 Kulithalai R. Manickam DMK G.BALASUBRAMANI TVK  
138 Manapparai P. Abdul Samad DMK (MMK) R. KATHIRAVAN TVK  
139 Srirangam M. Palaniyandi DMK RAMESH TVK  
140 Tiruchirappalli (West) K. N. Nehru DMK      
141 Tiruchirappalli (East) Inigo Irudayaraj DMK C. JOSEPH VIJAY TVK  
142 Thiruverumbur Anbil Mahesh Poyyamozhi DMK VIJAYAKUMAR (A) NAVALPATTU S. VIJI TVK  
143 Lalgudi A. Soundarapandian DMK   AIADMK  
144 Manachanallur S. Kathiravan DMK   DMK  
145 Musiri N. Thiyagarajan DMK M.VIGNESH TVK  
146 Thuraiyur (SC) S. Stalinkumar DMK RAVISANKAR. M TVK  
147 Perambalur (SC) M. Prabhakaran DMK SIVAKUMAR. K TVK  
148 Kunnam S. S. Sivasankar DMK   DMK  
149 Ariyalur K. Chinnappa DMK   AIADMK  
150 Jayankondam Ka. So. Ka. Kannan DMK      
151 Tittakudi (SC) C. V. Ganesan DMK   DMK  
152 Vridhachalam R. Radhakrishnan INC      
153 Neyveli Saba Rajendran DMK   AIADMK  
154 Panruti T. Velmurugan DMK (TVK)      
155 Cuddalore G. Iyappan DMK B.RAJKUMAR TVK  
156 Kurinjipadi M. R. K. Panneerselvam DMK   AIADMK  
157 Bhuvanagiri A. Arunmozhithevan AIADMK   AIADMK  
158 Chidambaram K. A. Pandian AIADMK   AIADMK  
159 Kattumannarkoil (SC) M. Sinthaneiselvan VCK      
160 Sirkazhi (SC) M. Panneerselvam DMK   DMK  
161 Mayiladuthurai S. Rajakumar INC      
162 Poompuhar Nivetha M. Murugan DMK   AIADMK  
163 Nagapattinam Aloor Shanavas VCK   DMK  
164 Kilvelur (SC) Nagai Mali CPI(M) SENTHIL PANDIAN. P TVK  
165 Vedaranyam O. S. Manian AIADMK   AIADMK  
166 Thiruthuraipoondi (SC) K. Marimuthu CPI      
167 Mannargudi T. R. B. Rajaa DMK      
168 Thiruvarur K. Poondi Kalaivanan DMK      
169 Nannilam R. Kamaraj AIADMK   AIADMK  
170 Thiruvidaimarudur (SC) Govi. Chezhian DMK   DMK  
171 Kumbakonam G. Anbalagan DMK   DMK  
172 Papanasam Dr. M. H. Jawahirullah DMK (MMK)   AIADMK  
173 Thiruvaiyaru Durai Chandrasekaran DMK   DMK  
174 Thanjavur T. K. G. Neelamegam DMK R. VIJAYSARAVANAN TVK  
175 Orathanadu R. Vaithilingam AIADMK   DMK  
176 Pattukkottai K. Annadurai DMK   DMK  
177 Peravurani N. Ashokkumar DMK   AIADMK  
178 Gandarvakkottai (SC) M. Chinnadurai CPI(M) N. SUBRAMANIAN TVK  
179 Viralimalai C. Vijayabaskar AIADMK   AIADMK  
180 Pudukkottai V. Muthuraja DMK      
181 Thirumayam S. Regupathy DMK   DMK  
182 Alangudi Siva V. Meyyanathan DMK SIVA.V.MEYYANATHAN DMK  
183 Aranthangi T. Ramachandran INC MOHAMED FARVAS. J TVK  
184 Karaikudi S. Mangudi INC DR.PRABHU. TK TVK  
185 Tiruppathur KR. Periyakaruppan DMK   DMK  
186 Sivaganga P. R. Senthilnathan AIADMK KULANTHAI RANI A TVK  
187 Manamadurai (SC) Tamilarasi Ravikumar DMK ELANGOVAN.D TVK  
188 Melur P. Selvam (alias) Periyapullan AIADMK   AIADMK  
189 Madurai East P. Moorthy DMK KARTHIKEYAN S TVK  
190 Sholavandan (SC) A. Venkatesan DMK KARUPPAIAH.M.V TVK  
191 Madurai North G. Thalapathi DMK A.KALLANAI TVK  
192 Madurai South M. Boominathan DMK (MDMK) M.M.GOPISON TVK  
193 Madurai Central Palanivel Thiagarajan DMK MADHAR BADHURUDEEN TVK  
194 Madurai West K. Raju AIADMK THANGAPANDI SR TVK  
195 Thiruparankundram V. V. Rajan Chellappa AIADMK NIRMALKUMAR. R. TVK  
196 Thirumangalam R. B. Udhayakumar AIADMK   DMK  
197 Usilampatti P. Ayyappan AIADMK VIJAY. M TVK  
198 Andipatti A. Maharajan DMK LOGIRAJAN.A AIADMK  
199 Periyakulam (SC) K. S. Saravanakumar DMK SABARI IYNGARAN G. TVK  
200 Bodinayakanur O. Panneerselvam AIADMK   DMK  
201 Cumbum N. Ramakrishnan DMK JEGANATHMISHRA PLA TVK  
202 Rajapalayam S. Thangapandian DMK JEGADESHWARI. K TVK  
203 Srivilliputhur (SC) E. M. Manthiramoorthi AIADMK      
204 Sattur A. R. R. Raghuraman DMK AJITH. M TVK  
205 Sivakasi G. Ashokan INC   AIADMK  
206 Virudhunagar A. R. R. Seenivasan DMK SELVAM P TVK  
207 Aruppukottai K. K. S. S. R. Ramachandran DMK KARTHIK KUMAR. K TVK  
208 Tiruchuli Thangam Thennarasu DMK      
209 Paramakudi (SC) S. Murugesan DMK GOPIRAJAN. G TVK  
210 Tiruvadanai S. Karumari DMK      
211 Ramanathapuram Katharbatcha Muthuramalingam DMK   DMK  
212 Mudukulathur R. Rajakannappan DMK   DMK  
213 Vilathikulam G. V. Markandayan DMK   DMK  
214 Thoothukkudi P. Geetha Jeevan DMK SRINATH TVK  
215 Tiruchendur Anitha Radhakrishnan DMK      
216 Srivaikuntam S. Amirtharaj INC   AIADMK  
217 Ottapidaram (SC) M. C. Shanmugaiah DMK P .MATHANRAJA TVK  
218 Kovilpatti Kadambur C. Raju AIADMK   DMK  
219 Sankarankovil (SC) E. Raja DMK   AIADMK  
220 Vasudevanallur (SC) Sadhan Thirumalaikumar DMK (MDMK)   DMK  
221 Kadayanallur C. Krishnamurthy AIADMK   AIADMK  
222 Tenkasi S. Palani Nadar INC   DMK  
223 Alangulam P. H. Manoj Pandian AIADMK K R P PRABAKARAN AIADMK  
224 Tirunelveli Nainar Nagendran BJP MURUGHAN.R.S. TVK  
225 Ambasamudram E. Subbaiah AIADMK DR.ESAKKI SUBAYA AIADMK  
226 Palayamkottai M. Abdul Wahab DMK MARIA JOHN TVK  
227 Nanguneri Ruby R. Manoharan INC REDDIARPATTI V. NARAYANAN TVK  
228 Radhapuram M. Appavu (Speaker) DMK DR.SATHISH CHRISTOPHER TVK  
229 Kanniyakumari N. Thalavai Sundaram AIADMK   DMK  
230 Nagercoil M. R. Gandhi BJP BERVIN KINGS G TVK  
231 Colachel J. G. Prince INC      
232 Padmanabhapuram T. Mano Thangaraj DMK      
233 Vilavancode Tharahai Cuthbert INC      
234 Killiyoor S. Rajesh Kumar INC SABIN. S TVK  

Tamil Nadu Election Result 2026

The counting of votes began at 8:00 am with postal ballots, followed by EVM counting at 8:30 am. Round-wise results for all Assembly constituencies will be announced by the respective Returning Officers through public address systems at counting centres and will be updated simultaneously on the ECINET app and the official results portal.

The Tamil Nadu 2026 election was conducted in a single phase, with crores of voters participating across the state on April 23, 2026. The state recorded one of its highest-ever voter turnouts, exceeding 84.80%. Out of the total 4.87 crore citizens who exercised their franchise, women significantly outnumbered men. According to the official voter turnout report (GETNLA-2026), a total of 48,798,833 votes were polled across 234 constituencies.

