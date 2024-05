Lok Sabha Elections 2024 Phase 4: Voting in 96 seats today, check full list of constituencies here

Over 1700 candidates will be contesting the Phase 4 polls on May 13.

Voting will begin in the 4th phase of the Lok Sabha elections on May 18, which will include 96 Lok Sabha constituencies across nine states and one Union Territory will participate, with voting scheduled between 7 am and 6 pm.

The states where Phase 4 elections will occur are Andhra Pradesh, Bihar, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh, West Bengal, Telangana, Maharashtra, and Uttar Pradesh.

Additionally, elections will be conducted for 175 assembly seats in Andhra Pradesh and 147 assembly seats in Odisha on the same day. Below is the comprehensive list of the 96 Lok Sabha constituencies participating in Phase 4.

Here's the full list of 96 Lok Sabha constituency voting in Phase 4:

1. Andhra Pradesh: 25 Lok Sabha constituencies

1. Araku

2. Srikakulam

3. Vizianagaram

4. Visakhapatnam

5. Anakapalle

6. Kakinada

7. Amalapuram

8. Rajahmundry

9. Narsapuram

10. Eluru

11. Machilipatnam

12. Vijayawada

13. Guntur

14. Narasaraopet

15. Bapatla

16. Ongole

17. Nandyal

18. Kurnool

19. Anantapur

20. Hindupur

21. Kadapa

22. Nellore

23. Tirupati

24. Rajampet

25. Chittoor

2. Bihar: 5 Lok Sabha constituencies

1. Darbhanga

2. Ujiarpur

3. Samastipur

4. Begusarai

5. Munger

3. Jammu and Kashmir: 1 Lok Sabha constituency

1. Srinagar

4. Jharkhand: 4 Lok Sabha constituencies

1. Singhbhum

2. Khunti

3. Lohardaga

4. Palamu

5. Odisha: 4 Lok Sabha constituencies

1. Kalahandi

2. Nabarangpur

3. Berhampur

4. Koraput

6. Madhya Pradesh: 8 Lok Sabha constituencies

1. Dewas

2. Ujjain

3. Mandsour

4. Ratlam

5. Dhar

6. Indore GEN

7. Khargone ST

8. Khandwa

7. West Bengal: 8 Lok Sabha constituencies

1. Baharampur

2. Krishnanagar

3. Ranaghat

4. Bardhaman Purba

5. Bardhaman-Durgapur

6. Asansol

7. Bolpur

8. Birbhum

8. Telangana: 17 Lok Sabha constituencies

1. Adilabad

2. Peddapalle

3. Karimnagar

4. Nizamabad

5. Zahirabad

6. Medak

7. Malkajgiri

8. Secunderabad

9. Hyderabad

10. Chevella

11. Mahbubnagar

12. Nagarkurnool

13. Nalgonda

14. Bhongir

15. Warangal

16. Mahabubabad

17. Khammam

9. Maharashtra: 11 Lok Sabha constituencies

1. Nandurbar

2. Jalgaon

3. Raver

4. Jalna

5. Aurangabad

6. Maval

7. Pune

8. Shirur

9. Ahmednagar

10. Shirdi

11. Beed

10. Uttar Pradesh: 13 Lok Sabha constituencies

1. Shahjahanpur SC

2. Kheri GEN

3. Dhaurahra GEN

4. Sitapur GEN

5. Hardoi SC

6. Misrikh SC

7. Unnao GEN

8. Farrukhabad GEN

9. Etawah SC

10. Kannauj GEN

11. Kanpur GEN

12. Akbarpur GEN

13. Bahraich