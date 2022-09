DNA Explainer: Why is Ranitidine no more an essential medicine? Check updated list of 384 drugs here

Representational Image

As many as 34 new drugs have been added and 26 dropped in the much-hyped revision of the National List of Essential Medicines (NLEM). The Union Health Ministry announced the revised list of 384 essential drugs across 27 categories.

Popular antacid salt Ranitidine has been removed from the list over cancer-causing concerns. Ranitidine is sold under brand names like Aciloc, Rantac and Zinetac among others, and is commonly prescribed for acid-related cough, indigestion, stomach pain and heartburn.

The salt has been under investigation since 2019 when the US-based Food and Drug Administration found probable cancer-causing impurity in the drug. Drug-regulators found cancer-causing impurity N-nitrosodimethylamine (NDMA) at “unacceptable levels” in samples of drugs containing ranitidine.

Zantac was one of the world's first drugs to top USD 1 billion in annual sales way back in 1988.

Meanwhile, several anti-cancer drugs, antibiotics and vaccines will now become more affordable as they are among 34 new additions to the NLEM, with the government saying this will reduce "patients' out-of-pocket expenditure".

Anti-infectives like Ivermectin, Mupirocin and Meropenem have also been added to the list, taking the total drugs under it to 384. Four major anti-cancer drugs -- Bendamustine Hydrochloride, Irinotecan HCI Trihydrate, Lenalidomide and Leuprolide acetate which are effective in various types of cancers -- and psychotherapeutic medicines -- Nicotine Replacement Therapy and Buprenorphine -- have been added to the list.

The 26 drugs which have been excluded from the list of essential medicines include:

1. Alteplase

2. Atenolol

3. Bleaching Powder

4. Capreomycin

5. Cetrimide

6. Chlorpheniramine

7. Diloxanide furoate

8. Dimercaprol

9. Erythromycin

10. Ethinylestradiol

11. Ethinylestradiol(A) Norethisterone (B)

12. Ganciclovir

13. Kanamycin

14. Lamivudine (A) + Nevirapine (B) + Stavudine (C)

15. Leflunomide

16. Methyldopa

17. Nicotinamide

18. Pegylated interferon alfa 2a, Pegylated interferon alfa 2b

19. Pentamidine

20. Prilocaine (A) + Lignocaine (B)

21. Procarbazine

22. Ranitidine

23. Rifabutin

24. Stavudine (A) + Lamivudine (B) 25. Sucralfate

26. White Petrolatum

Here is the revised list of 384 drugs in the essential medicines' list:

1. 5-aminosalicylic acid (Mesalazine/Mesalaine)

2. 5-Fluorouracil

3. 6-Mercaptopurine

4. Abacavir

5. Abacavir (A) + Lamivudine (B)

6. Acetazolamide

7. Acetylsalicylic acid

8. Actinomycin D

9. Activated Charcoal

10. Acyclovir

11. Adenosine

12. Adrenaline

13. Albendazole

14. Allopurinol

15. All-trans retinoic acid

16. Alprostadil

17. Amikacin

18. Amiodarone

19. Amitriptyline

20. Amlodipine

21. Amoxicillin

22. Amoxicillin (A) + Clavulanic acid (B)

23. Amphotericin B

a) Amphotericin B (conventional)

b) Lipid Amphotericin B

c) Liposomal Amphotericin B

24. Ampicillin

25. Anti-D immunoglobulin

26. Anti-rabies immunoglobulin

27. Anti-tetanus immunoglobulin

28. Arsenic trioxide

29. Artemether (A) + Lumefantrine (B)

30. Artesunate

31. Artesunate (A) + Sulphadoxine Pyrimethamine (B)

32. Ascorbic acid (Vitamin C)

33. Atazanavir (A) + Ritonavir (B)

34. Atorvastatin

35. Atracurium

36. Atropine

37. Azathioprine

38. Azithromycin

39. Baclofen

40. Barium sulphate

41. BCG vaccine

42. Bedaquiline

43. Bendamustine Hydrochloride

44. Benzathine benzylpenicillin

45. Benzoyl peroxide

46. Benzylpenicillin

47. Betamethasone

48. Betamethasone (valerate)

49. Bicalutamide

50. Bisacodyl

51. Bleomycin

52. Bortezomib

53. Budesonide

54. Budesonide (A) +Formoterol (B)

55. Bupivacaine

56. Buprenorphine

57. Buprenorphine (A) + Naloxone (B)

58. Caffeine

59. Calamine

60. Calcium carbonate

61. Calcium folinate

62. Calcium gluconate

63. Capecitabine

64. Carbamazepine

65. Carbimazole

66. Carboplatin

67. Carboxymethyl cellulose

68. Cefadroxil

69. Cefazolin

70. Cefixime

71. Cefotaxime

72. Ceftazidime

73. Ceftriaxone

74. Cefuroxime

75. Cetirizine

76. Chlorambucil

77. Chlorhexidine

78. Chloroquine

79. Cholecalciferol

80. Ciprofloxacin

81. Cisplatin

82. Clarithromycin

83. Clindamycin

84. Clobazam

85. Clofazimine

86. Clomiphene citrate

87. Clomipramine

88. Clonazepam

89. Clopidogrel

90. Clotrimazole

91. Cloxacillin

92. Clozapine

93. Coagulation factor IX

94. Coagulation factor VIII

95. Coal tar (A) + Salicylic Acid (B)

96. Colchicine

97. Condom

98. Co-trimoxazole [Sulphamethoxazole (A) + Trimethoprim (B)]

99. Cryoprecipitate

100. Cyclophosphamide

101. Cycloserine

102. Cyclosporine

103. Cytosine arabinoside

104. D- Penicillamine

105. Dabigatran

106. Dacarbazine

107. Daclatasvir

108. Dapsone

109. Darunavir

110. Darunavir (A) + Ritonavir (B)

111. Daunorubicin

112. Delamanid

113. Desferrioxamine

114. Dexamethasone

115. Dextran-40

116. Diazepam

117. Diclofenac

118. Dicyclomine

119. Diethylcarbamazine

120. Digoxin

121. Diltiazem

122. Dinoprostone

123. Diphtheria antitoxin

124. Dobutamine

125. Docetaxel

126. Dolutegravir

127. Domperidone

128. Donepezil

129. Dopamine

130. Doxorubicin

131. Doxycycline

132. DPT vaccine

133. DPT+ Hib+ Hep B vaccine

134. Efavirenz

135. Enalapril

136. Enoxaparin

137. Entecavir

138. Erythropoietin

139. Escitalopram

140. Esmolol

141. Ethambutol

142. Ethinylestradiol (A) + Levonorgestrel (B)

143. Ethionamide

144. Ethyl alcohol (Denatured)

145. Etoposide

146. Fentanyl

147. Ferrous Salts (A) + Folic Acid (B)

148. Ferrous salts

149. Filgrastim

150. Fluconazole

151. Fludrocortisone

152. Flunarizine

153. Fluorescein

154. Fluoxetine

155. Fluphenazine

156. Folic Acid

157. Framycetin

158. Fresh frozen plasma

159. Furosemide

160. Fusidic acid

161. Gadobenate dimeglumine

162. Gefitinib

163. Gemcitabine

164. Gentamicin

165. Glimepiride

166. Glucose

167. Glucose(A) + Sodium chloride (B)

168. Glutaraldehyde

169. Glycerin

170. Glyceryl trinitrate

171. Glycopyrrolate

172. Griseofulvin

173. Haemodialysis fluid

174. Haloperidol

175. Halothane

176. Heparin

177. Hepatitis B immunoglobulin

178. Hepatitis B vaccine

179. Homatropine

180. Hormone releasing IUD

181. Human chorionic gonadotropin

182. Human normal immunoglobulin

183. Hydrochlorothiazide

184. Hydrocortisone

185. Hydrogen Peroxide

186. Hydroxocobalamine

187. Hydroxychloroquine

188. Hydroxypropyl methylcellulose

189. Hydroxyurea

190. Hyoscine butylbromide

191. Ibuprofen

192. Ifosfamide

193. Imatinib

194. Insulin (Soluble)

195. Insulin Glargine

196. Insulin Intermediate Acting (NPH)

197. Insulin Premix Injection 30:70 (Regular : NPH)

198. Iohexol

199. Ipratropium

200. Irinotecan HCI Trihydrate

201. Iron sucrose

202. Isoflurane

203. Isoniazid

204. Isosorbide dinitrate

205. Ispaghula

206. Itraconazole

207. IUD containing Copper

208. Ivermectin

209. Japanese Encephalitis Vaccine

210. Ketamine

211. Labetalol

212. Lactulose

213. Lamivudine

214. L-Asparaginase

215. Latanoprost

216. Lenalidomide

217. Letrozole

218. Leuprolide acetate

219. Levetiracetam

220. Levodopa (A) + Carbidopa (B)

221. Levofloxacin

222. Levonorgestrel

223. Levothyroxine

224. Lignocaine

225. Lignocaine (A) + Adrenaline (B)

226. Linezolid

227. Lithium

228. Loperamide

229. Lopinavir (A) + Ritonavir (B)

230. Lorazepam

231. Magnesium sulphate

232. Mannitol

233. Measles vaccine

234. Mebendazole

235. Medroxyprogesterone acetate

236. Mefenamic acid

237. Mefloquine

238. Meglumine diatrizoate

239. Melphalan

240. Meropenem

241. Mesna

242. Metformin

243. Methotrexate

244. Methylergometrine

245. Methylprednisolone

246. Methylrosanilinium chloride (Gentian Violet)

247. Methylthioninium chloride (Methylene blue)

248. Metoclopramide

249. Metoprolol

250. Metronidazole

251. Midazolam

252. Mifepristone

253. Miltefosine

254. Misoprostol

255. Montelukast

256. Morphine

257. Moxifloxacin

258. Mupirocin

259. Mycophenolate mofetil

260. N-acetylcysteine

261. Naloxone

262. Natamycin

263. Neostigmine

264. Nevirapine

265. Nicotine replacement therapy (NRT)

266. Nifedipine

267. Nitrofurantoin

268. Nitrous oxide

269. Noradrenaline

270. Norethisterone

271. Nystatin

272. Omeprazole

273. Ondansetron

274. Oral poliomyelitis vaccine

275. Oral rehydration salts

276. Ormeloxifene (Centchroman)

277. Oxaliplatin

278. Oxygen

279. Oxytocin

280. Paclitaxel

281. Pantoprazole

282. Para- aminosalicylic acid

283. Paracetamol

284. Paromomycin

285. Peritoneal dialysis solution

286. Permethrin

287. Pheniramine

288. Phenobarbitone

289. Phenoxymethyl penicillin

290. Phenylephrine

291. Phenytoin

292. Phytomenadione(Vitamin K1)

293. Pilocarpine

294. Piperacillin (A) + Tazobactam (B)*

295. Platelet rich plasma/ Platelet concentrates

296. Podophyllin resin

297. Potassium chloride

298. Potassium permanganate

299. Povidone iodine

300. Pralidoxime chloride (2-PAM)

301. Praziquantel

302. Prednisolone

303. Primaquine

304. Procaine Benzylpenicillin

305. Proparacaine

306. Propofol

307. Propranolol

308. Protamine Sulphate

309. Pyrazinamide

310. Pyridoxine

311. Quinine

312. Rabies vaccine

313. Raltegravir

314. Ramipril

315. Red blood cells/ Packed RBCs

316. Ribavirin

317. Riboflavin

318. Rifampicin

319. Ringer lactate

320. Risperidone

321. Ritonavir

322. Rituximab

323. Rotavirus vaccine

324. Salbutamol

325. Salicylic acid

326. Sevoflurane

327. Silver sulphadiazine

328. Snake Venom Antiserum

a. Soluble/ liquid polyvalent

b. Lyophilized polyvalent

329. Sodium bicarbonate

330. Sodium chloride

331. Sodium nitrite

332. Sodium nitroprusside

333. Sodium thiosulphate

334. Sodium Valproate

335. Sofosbuvir

336. Somatostatin

337. Spironolactone

338. Streptokinase

339. Streptomycin

340. Succinylcholine

341. Sulfasalazine

342. Sumatriptan

343. Surfactant

344. Tacrolimus

345. Tamoxifen

346. Telmisartan

347. Temozolomide

348. Tenecteplase

349. Teneligliptin

350. Tenofovir (A) + Lamivudine (B)

351. Tenofovir (A) + Lamivudine (B) + Dolutegravir (C)

352. Tenofovir (A) + Lamivudine (B) + Efavirenz (C)

353. Tenofovir Alafenamide Fumarate (TAF)

354. Tenofovir Disproxil Fumarate (TDF)

355. Terbinafine

356. Tetanus toxoid

357. Thalidomide

358. Thiamine

359. Thiopentone

360. Timolol

361. Tiotropium

362. Tramadol

363. Tranexamic acid

364. Trastuzumab

365. Trihexyphenidyl

366. Tropicamide

367. Tuberculin, Purified Protein derivative

368. Valganciclovir

369. Vancomycin

370. Vecuronium

371. Verapamil

372. Vinblastine

373. Vincristine

374. Vitamin A

375. Warfarin

376. Water for Injection

377. Whole blood

378. Xylometazoline

379. Zidovudine

380. Zidovudine (A) + Lamivudine (B)

381. Zidovudine (A) + Lamivudine (B) + Nevirapine (C)

382. Zinc Sulphate

383. Zoledronic acid

384. Zolpidem

The primary purpose of NLEM is to promote rational use of medicines considering the three important aspects -- cost, safety and efficacy, Union Health Minister Mansukh Mandaviya said.

He said the NLEM is a dynamic document and is revised on a regular basis considering the changing public health priorities as well as advancement in pharmaceutical knowledge. The NLEM was formulated in 1996 and it was revised thrice earlier in 2003, 2011, and 2015.

Revision of NLEM 2022 has been done after constant consultation with stakeholders spanning from academia, industrialists and public policy experts etc., and crucial documents like WHO EML 2021.

In the revised list, endocrine medicines and contraceptives Fludrocortisone, Ormeloxifene, Insulin Glargine and Teneliglitin have been added.

Montelukast, which acts on the respiratory track, and ophthalmological drug Latanoprost also figure in the list.

Besides, cardiovascular medicines Dabigatran and Tenecteplase too find place in the list besides medicines used in palliative care.

"Antinfectives such as Ivermectine, Meropenem, Cefuroxime, Amikacin, Bedaquiline, Delamanid, Itraconazole ABC Dolutegravir have been added to the NLM," Dr Y K Gupta, Vice Chairman of the Standing National Committee on Medicines, said.