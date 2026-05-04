Kerala Election Results 2026 Winners LIVE: BJP's Rajeev Chandrasekhar wins from Nemom; check constituency-wise winners list

Kerala Election Results 2026 Full List of Winners: The Congress-led United Democratic Front [UDF] has crossed the halfway mark in Kerala as counting progresses for the 2026 Assembly elections, putting it on track to form the next government. Early trends show the UDF leading in over 100 of 140 seats, while Chief Minister Pinarayi Vijayan’s Left Democratic Front [LDF] is trailing. The BJP-led NDA remains in single digits across constituencies. For the full constituency-wise winners list and live status, scroll below.
The UDF was leading in 101 of the 140 Assembly seats, while the CPI(M)-led ruling Left Democratic Front (LDF) was ahead in just under 40 constituencies, according to ECI official data.
Kerala Election Result 2026 Winners LIVE: Check constituency-wise list
|No.
|Constituency
|2021 Winner
|2021 Party Winner
|2026 Winner
|2026 Party
|Winners
|1
|MANJESHWAR
|AKM Ashraf
|IUML
|
|
|
|2
|KASARAGOD
|NA Nellikkunnu
|IUML
|KALLATRA MAHIN
|IUML
|
|3
|UDMA
|CH Kunhambu
|CPI(M)
|
|
|
|4
|KANHANGAD
|E Chandrashekaran
|CPI
|
|
|
|5
|TRIKARIPUR
|M Rajagopalan
|CPI(M)
|
|
|
SANDEEP VARIER
|6
|PAYYANNUR
|TI Madhusoodanan
|CPI(M)
|ADV. BINDHU KRISHNA
|INC
|
|7
|KALLIASSERI
|M Vijin
|CPI(M)
|
|
|
|8
|TALIPARAMBA
|MV Govindan Master
|CPI(M)
|
|
|
|9
|IRIKKUR
|Adv. Sajeev Joseph
|INC
|
|
|
|10
|AZHIKODE
|K V Sumesh
|CPI(M)
|
|
|
|11
|KANNUR
|Ramachandran Kadannappalli
|C(S)
|N. SHAKTHAN
|INC
|
|12
|DHARMADAM
|Pinarayi Vijayan
|CPI(M)
|
|
|
|13
|THALASSERY
|Adv. A. N. Shamseer
|CPI(M)
|
|
|
|14
|KUTHUPARAMBA
|K.p. Mohanan
|LJD
|
|
|
|15
|MATTANNUR
|KK Shailaja Teacher
|CPI(M)
|
|
|
|16
|PERAVOOR
|Adv. Sunny Joseph
|INC
|
|
|
|17
|MANANTHAVADY (ST)
|O.r.kelu
|CPI(M)
|
|
|
|18
|SULTHANBATHERY (ST)
|I.c Balakrishnan
|INC
|
|
|I C BALAKRISHNAN
|19
|KALPETTA
|Adv.t Siddiqu
|INC
|
|
|ADV. T SIDDIQUE
|20
|VADAKARA
|K.k.rema
|RMPOI
|
|
|
|21
|KUTTIADI
|KP Kunhammed Kutti Master
|CPI(M)
|
|
|
|22
|NADAPURAM
|E. K. Vijayan
|CPI
|
|
|
|23
|QUILANDY
|Kanathil Jameela
|CPI(M)
|
|
|
|24
|PERAMBRA
|T.p. Ramakrishnan
|CPI(M)
|
|
|
|25
|BALUSSERI (SC)
|Adv. K.m. Sachindev
|CPI(M)
|V.T. SOORAJ
|INC
|V.T. SOORAJ
|26
|ELATHUR
|A.k Saseendran
|NCP
|
|
|ADV.VIDYA BALAKRISHNAN
|27
|KOZHIKODE NORTH
|Thottathil Ravindran
|CPI(M)
|
|
|
|28
|KOZHIKODE SOUTH
|Ahammad Devarkovil
|INL
|
|
|
|29
|BEYPORE
|Adv. P. A Mohamed Riyas
|CPI(M)
|
|
|
|30
|KUNNAMANGALAM
|Adv. P. T. A Rahim
|IND
|
|
|
|31
|KODUVALLY
|Dr. M.k Muneer
|IUML
|
|
|
|32
|THIRUVAMBADY
|Linto Joseph
|CPI(M)
|C K KASIM
|IUML
|
|33
|KONDOTTY
|T V Ibrahim
|IUML
|
|
|
|34
|ERANAD
|P.k. Basheer
|IUML
|
|
|
|35
|NILAMBUR
|P.v. Anvar
|IND
|ARYADAN SHOUKATH
|INC
|ARYADAN SHOUKATH
|36
|WANDOOR (SC)
|A P Anilkumar
|INC
|
|
|
|37
|MANJERI
|Adv. U.a. Latheef
|IUML
|
|
|
|38
|PERINTHALMANNA
|Najeeb Kanthapuram
|IUML
|
|
|
|39
|MANKADA
|Manjalamkuzhi Ali
|IUML
|
|
|
|40
|MALAPPURAM
|P. Ubaidulla
|IUML
|
|
|
|41
|VENGARA
|P.k Kunjhalikutty
|IUML
|
|
|
|42
|VALLIKKUNNU
|Abdul Hameed Master
|IUML
|
|
|
|43
|TIRURANGADI
|KPA Majeed
|IUML
|
|
|
|44
|TANUR
|V.abdurahiman
|NSC
|
|
|
|45
|TIRUR
|Kurukkoli Moideen
|IUML
|
|
|
|46
|KOTTAKKAL
|Prof. Abid Hussain Thangal
|IUML
|
|
|
|47
|THAVANUR
|Dr.k.t.jaleel
|IND
|
|
|ADV. V S JOY
|48
|PONNANI
|P Nandakumar
|CPI(M)
|
|
|
|49
|THRITHALA
|M. B Rajesh
|CPI(M)
|
|
|V T BALRAM
|50
|PATTAMBI
|Muhammed Muhassin
|CPI
|
|
|
|51
|SHORNUR
|P. Mammikutty
|CPI(M)
|P.MAMMIKUTTY
|CPI(M)
|
|52
|OTTAPALAM
|Adv. K. Premkumar
|CPI(M)
|ADV. K. PREMKUMAR
|CPI(M)
|
|53
|KONGAD (SC)
|Santhakumari K
|CPI(M)
|
|
|THULASI TEACHER
|54
|MANNARKAD
|Advocate. N. Samsudheen
|IUML
|
|
|
|55
|MALAMPUZHA
|A. Prabhakaran
|CPI(M)
|A PRABHAKARAN
|CPI(M)
|
|56
|PALAKKAD
|Shafi Parambil
|INC
|
|
|RAMESH PISHARODY
|57
|TARUR (SC)
|P.p.sumod
|CPI(M)
|SUMOD
|CPI(M)
|
|58
|CHITTUR
|K. Krishnankutty
|JD(S)
|
|
|
|59
|NENMARA
|K. Babu
|CPI(M)
|K PREMAN
|CPI(M)
|
|60
|ALATHUR
|K.d.prasenan
|CPI(M)
|T M SASI
|CPI(M)
|
|61
|CHELAKKARA (SC)
|K Radhakrishnan
|CPI(M)
|U R PRADEEP
|CPI(M)
|
|62
|KUNNAMKULAM
|A.c.moideen
|CPI(M)
|
|
|
|63
|GURUVAYOOR
|N.k.akbar
|CPI(M)
|
|
|
|64
|MANALUR
|Murali Perunelly
|CPI(M)
|
|
|
|65
|WADAKKANCHERY
|Xavier Chittilappilly
|CPI(M)
|XAVIER CHITTILAPPILLY
|CPI(M)
|
|66
|OLLUR
|K Rajan
|CPI
|
|
|
|67
|THRISSUR
|P Balachandran
|CPI
|RAJAN. J. PALLAN
|INC
|
|68
|NATTIKA (SC)
|C C Mukundhan
|CPI
|GEETHAGOPI
|CPI
|
|69
|KAIPAMANGALAM
|E T Taison Master
|CPI
|K.K. VALSARAJ
|CPI
|
|70
|IRINJALAKKUDA
|Prof. R Bindu
|CPI(M)
|
|
|
|71
|PUTHUKKAD
|K.k. Ramachandran
|CPI(M)
|
|
|
|72
|CHALAKKUDY
|Saneeshkumar Joseph
|INC
|
|
|
|73
|KODUNGALLUR
|Adv. V. R. Sunilkumar
|CPI
|ADV. O J JANEESH
|INC
|
|74
|PERUMBAVOOR
|Adv Eldose P Kunnapillil
|INC
|MANOJ MOOTHEDAN
|INC
|
|75
|ANGAMALY
|Roji M John
|INC
|
|
|
|76
|ALUVA
|Anwar Sadath
|INC
|
|
|
|77
|KALAMASSERY
|P. Rajeeve
|CPI(M)
|
|
|
|78
|PARAVUR
|V.d. Satheesan
|INC
|
|
|
|79
|VYPEN
|K.n. Unnikrishnan
|CPI(M)
|
|
|
|80
|KOCHI
|K.j. Maxy
|CPI(M)
|
|
|
|81
|THRIPUNITHURA
|K. Babu
|INC
|
|
|
|82
|ERANAKULAM
|T. J. Vinod
|INC
|
|
|
|83
|THRIKKAKARA
|Adv.p.t.thomas
|INC
|
|
|
|84
|KUNNATHUNAD (SC)
|Adv. P.v.sreenijin
|CPI(M)
|
|
|
|85
|PIRAVOM
|Anoop Jacob
|KEC(J)
|
|
|
|86
|MUVATTUPUZHA
|Dr. Mathew Kuzhalnadan
|INC
|DR. MATHEW KUZHALNADAN
|INC
|
|87
|KOTHAMANGALAM
|Antony John
|CPI(M)
|
|
|
|88
|DEVIKULAM (SC)
|Adv. A. Raja
|CPI(M)
|
|
|
|89
|UDUMBANCHOLA
|M. M. Mani
|CPI(M)
|ADV. SENAPATHY VENU
|INC
|
|90
|THODUPUZHA
|PJ Joseph
|KEC
|
|
|
|91
|IDUKKI
|Roshy Augustine
|KEC(M)
|ROY K PAULOSE
|INC
|
|92
|PEERUMADE
|Vazhoor Soman
|CPI
|ADV.CYRIAC THOMAS
|INC
|
|93
|PALA
|Mani C Kappen
|IND
|
|
|
|94
|KADUTHURUTHY
|Adv. Mons Joseph
|KEC
|
|
|
|95
|VAIKOM (SC)
|C.k Asha
|CPI
|
|
|
|96
|ETTUMANOOR
|V N Vasavan
|CPI(M)
|NATTAKOM SURESH
|INC
|
|97
|KOTTAYAM
|Thiruvanchoor Radhakrishnan
|INC
|
|
|
|98
|PUTHUPPALLY
|Oommen Chandy
|INC
|ADV. CHANDY OOMMEN
|INC
|
|99
|CHANGANASSERY
|Adv. Job Maichil
|KEC(M)
|
|
|
|100
|KANJIRAPPALLY
|Dr.n.jayaraj
|KEC(M)
|
|
|
|101
|POONJAR
|Adv. Sebastian Kulathunkal
|KEC(M)
|
|
|
|102
|AROOR
|Daleema
|CPI(M)
|
|
|
|103
|CHERTHALA
|P Prasad
|CPI
|
|
|
|104
|ALAPPUZHA
|P.p Chitharanjan
|CPI(M)
|
|
|
|105
|AMBALAPUZHA
|H.salam
|CPI(M)
|
|
|
|106
|KUTTANAD
|Thomas K Thomas
|NCP
|
|
|
|107
|HARIPAD
|Ramesh Chennithala
|INC
|RAMESH CHENNITHALA
|INC
|
|108
|KAYAMKULAM
|Adv. U. Prathibha
|CPI(M)
|
|
|
|109
|MAVELIKARA (SC)
|MS Arun Kumar
|CPI(M)
|
|
|
|110
|CHENGANNUR
|Saji Cherian
|CPI(M)
|
|
|
|111
|THIRUVALLA
|Adv. Mathew T Thomas
|JD(S)
|
|
|
|112
|RANNI
|Adv. Pramod Narayan
|KEC(M)
|
|
|
|113
|ARANMULA
|Veena George
|CPI(M)
|
|
|
|114
|KONNI
|Adv. K.u Jenish Kumar
|CPI(M)
|
|
|
|115
|ADOOR (SC)
|Chittayam Gopakumar
|CPI
|
|
|
|116
|KARUNAGAPPALLY
|C. R Mahesh
|INC
|
|
|
|117
|CHAVARA
|Dr. Sujith Vijayanpillai
|IND
|
|
|
|118
|KUNNATHUR (SC)
|Kovoor Kunjumon
|IND
|
|
|
|119
|KOTTARAKKARA
|K N Balagopal
|CPI(M)
|
|
|
|120
|PATHANAPURAM
|K.b. Ganesh Kumar
|KEC(B)
|
|
|
|121
|PUNALUR
|PS Supal
|CPI
|C. AJAYAPRASAD
|CPI
|
|122
|CHADAYAMANGALAM
|J.chinchurani
|CPI
|
|
|
|123
|KUNDARA
|P.c.vishnunadh
|INC
|
|
|
|124
|KOLLAM
|M Mukesh
|CPI(M)
|ADV. BINDHU KRISHNA
|INC
|
|125
|ERAVIPURAM
|M. Noushad
|CPI(M)
|
|
|
|126
|CHATHANNUR
|G.s. Jayalal
|CPI
|
|
|
|127
|VARKALA
|Adv. V Joy
|CPI(M)
|
|
|
|128
|ATTINGAL (SC)
|O S Ambika
|CPI(M)
|
|
|
|129
|CHIRAYINKEEZHU (SC)
|V. Sasi
|CPI
|
|
|
|130
|NEDUMANGAD
|Adv. G. R. Anil
|CPI
|
|
|
|131
|VAMANAPURAM
|Adv. D. K. Murali
|CPI(M)
|
|
|
|132
|KAZHAKKOOTTAM
|Kadakampally Surendran
|CPI(M)
|
|
|
|133
|VATTIYOORKAVU
|Adv.v.k.prasanth
|CPI(M)
|
|
|
|134
|THIRUVANANTHAPURAM
|Adv.antony Raju
|JKC
|
|
|
|135
|NEMOM
|V.sivankutty
|CPI(M)
|
|
|
|136
|ARUVIKKARA
|Adv. G. Steephen
|CPI(M)
|
|
|
|137
|PARASSALA
|C.k.hareendran
|CPI(M)
|
|
|
|138
|KATTAKKADA
|Adv I B Satheesh
|CPI(M)
|
|
|
|139
|KOVALAM
|Adv. M. Vincent
|INC
|
|
|
|140
|NEYYATTINKARA
|K. Ansalan
|CPI(M)
|N. SHAKTHAN
|INC
|
Kerala Election Result 2026
Kerala went to the polls in a single phase on April 9, and the voter turnout was 78.27 per cent. The Kerala election result 2026 will be out today, along with the outcome of elections in Tamil Nadu, West Bengal, Assam and Puducherry.
The Kerala assembly election is a closely fought and high-stakes contest between the ruling Left Democratic Front (LDF), the opposition United Democratic Front (UDF), and the BJP-led National Democratic Alliance (NDA). 2,71,42,952 electors have cast their votes across 140 Assembly constituencies. A total of 883 candidates are in the fray.
As the state awaits the final official count, the UDF camp remains buoyant, positioning itself as the incoming architects of Keralam's next chapter.
Chief Minister Pinarayi Vijayan is eyeing a historic third consecutive term from his home turf. While the constituency is a storied fortress for the Left, the 2026 race is shaping up to be more than just a victory lap, both from the United Democratic Front led by Congress and the UDF, which had fielded VP Abdul Rasheed against the Chief Minister, whereas on the other hand, K Ranjith contested on the BJP's ticket.
