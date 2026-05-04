Kerala Election Results 2026 Winners LIVE: BJP's Rajeev Chandrasekhar wins from Nemom; check constituency-wise winners list

Kerala Election Results 2026 Winners List: The UDF was leading in 101 of the 140 Assembly seats, while the CPI(M)-led ruling Left Democratic Front (LDF) was ahead in just under 40 constituencies, according to ECI official data.

Kerala Election Results 2026 Full List of Winners: The Congress-led United Democratic Front [UDF] has crossed the halfway mark in Kerala as counting progresses for the 2026 Assembly elections, putting it on track to form the next government. Early trends show the UDF leading in over 100 of 140 seats, while Chief Minister Pinarayi Vijayan’s Left Democratic Front [LDF] is trailing. The BJP-led NDA remains in single digits across constituencies. For the full constituency-wise winners list and live status, scroll below.

No. Constituency 2021 Winner 2021 Party Winner 2026 Winner 2026 Party Winners 1 MANJESHWAR AKM Ashraf IUML 2 KASARAGOD NA Nellikkunnu IUML KALLATRA MAHIN IUML 3 UDMA CH Kunhambu CPI(M) 4 KANHANGAD E Chandrashekaran CPI 5 TRIKARIPUR M Rajagopalan CPI(M)

SANDEEP VARIER 6 PAYYANNUR TI Madhusoodanan CPI(M) ADV. BINDHU KRISHNA INC 7 KALLIASSERI M Vijin CPI(M) 8 TALIPARAMBA MV Govindan Master CPI(M) 9 IRIKKUR Adv. Sajeev Joseph INC 10 AZHIKODE K V Sumesh CPI(M) 11 KANNUR Ramachandran Kadannappalli C(S) N. SHAKTHAN INC 12 DHARMADAM Pinarayi Vijayan CPI(M) 13 THALASSERY Adv. A. N. Shamseer CPI(M) 14 KUTHUPARAMBA K.p. Mohanan LJD 15 MATTANNUR KK Shailaja Teacher CPI(M) 16 PERAVOOR Adv. Sunny Joseph INC 17 MANANTHAVADY (ST) O.r.kelu CPI(M) 18 SULTHANBATHERY (ST) I.c Balakrishnan INC I C BALAKRISHNAN 19 KALPETTA Adv.t Siddiqu INC ADV. T SIDDIQUE 20 VADAKARA K.k.rema RMPOI 21 KUTTIADI KP Kunhammed Kutti Master CPI(M) 22 NADAPURAM E. K. Vijayan CPI 23 QUILANDY Kanathil Jameela CPI(M) 24 PERAMBRA T.p. Ramakrishnan CPI(M) 25 BALUSSERI (SC) Adv. K.m. Sachindev CPI(M) V.T. SOORAJ INC V.T. SOORAJ 26 ELATHUR A.k Saseendran NCP ADV.VIDYA BALAKRISHNAN 27 KOZHIKODE NORTH Thottathil Ravindran CPI(M) 28 KOZHIKODE SOUTH Ahammad Devarkovil INL 29 BEYPORE Adv. P. A Mohamed Riyas CPI(M) 30 KUNNAMANGALAM Adv. P. T. A Rahim IND 31 KODUVALLY Dr. M.k Muneer IUML 32 THIRUVAMBADY Linto Joseph CPI(M) C K KASIM IUML 33 KONDOTTY T V Ibrahim IUML 34 ERANAD P.k. Basheer IUML 35 NILAMBUR P.v. Anvar IND ARYADAN SHOUKATH INC ARYADAN SHOUKATH 36 WANDOOR (SC) A P Anilkumar INC 37 MANJERI Adv. U.a. Latheef IUML 38 PERINTHALMANNA Najeeb Kanthapuram IUML 39 MANKADA Manjalamkuzhi Ali IUML 40 MALAPPURAM P. Ubaidulla IUML 41 VENGARA P.k Kunjhalikutty IUML 42 VALLIKKUNNU Abdul Hameed Master IUML 43 TIRURANGADI KPA Majeed IUML 44 TANUR V.abdurahiman NSC 45 TIRUR Kurukkoli Moideen IUML 46 KOTTAKKAL Prof. Abid Hussain Thangal IUML 47 THAVANUR Dr.k.t.jaleel IND ADV. V S JOY 48 PONNANI P Nandakumar CPI(M) 49 THRITHALA M. B Rajesh CPI(M) V T BALRAM 50 PATTAMBI Muhammed Muhassin CPI 51 SHORNUR P. Mammikutty CPI(M) P.MAMMIKUTTY CPI(M) 52 OTTAPALAM Adv. K. Premkumar CPI(M) ADV. K. PREMKUMAR CPI(M) 53 KONGAD (SC) Santhakumari K CPI(M) THULASI TEACHER 54 MANNARKAD Advocate. N. Samsudheen IUML 55 MALAMPUZHA A. Prabhakaran CPI(M) A PRABHAKARAN CPI(M) 56 PALAKKAD Shafi Parambil INC RAMESH PISHARODY 57 TARUR (SC) P.p.sumod CPI(M) SUMOD CPI(M) 58 CHITTUR K. Krishnankutty JD(S) 59 NENMARA K. Babu CPI(M) K PREMAN CPI(M) 60 ALATHUR K.d.prasenan CPI(M) T M SASI CPI(M) 61 CHELAKKARA (SC) K Radhakrishnan CPI(M) U R PRADEEP CPI(M) 62 KUNNAMKULAM A.c.moideen CPI(M) 63 GURUVAYOOR N.k.akbar CPI(M) 64 MANALUR Murali Perunelly CPI(M) 65 WADAKKANCHERY Xavier Chittilappilly CPI(M) XAVIER CHITTILAPPILLY CPI(M) 66 OLLUR K Rajan CPI 67 THRISSUR P Balachandran CPI RAJAN. J. PALLAN INC 68 NATTIKA (SC) C C Mukundhan CPI GEETHAGOPI CPI 69 KAIPAMANGALAM E T Taison Master CPI K.K. VALSARAJ CPI 70 IRINJALAKKUDA Prof. R Bindu CPI(M) 71 PUTHUKKAD K.k. Ramachandran CPI(M) 72 CHALAKKUDY Saneeshkumar Joseph INC 73 KODUNGALLUR Adv. V. R. Sunilkumar CPI ADV. O J JANEESH INC 74 PERUMBAVOOR Adv Eldose P Kunnapillil INC MANOJ MOOTHEDAN INC 75 ANGAMALY Roji M John INC 76 ALUVA Anwar Sadath INC 77 KALAMASSERY P. Rajeeve CPI(M) 78 PARAVUR V.d. Satheesan INC 79 VYPEN K.n. Unnikrishnan CPI(M) 80 KOCHI K.j. Maxy CPI(M) 81 THRIPUNITHURA K. Babu INC 82 ERANAKULAM T. J. Vinod INC 83 THRIKKAKARA Adv.p.t.thomas INC 84 KUNNATHUNAD (SC) Adv. P.v.sreenijin CPI(M) 85 PIRAVOM Anoop Jacob KEC(J) 86 MUVATTUPUZHA Dr. Mathew Kuzhalnadan INC DR. MATHEW KUZHALNADAN INC 87 KOTHAMANGALAM Antony John CPI(M) 88 DEVIKULAM (SC) Adv. A. Raja CPI(M) 89 UDUMBANCHOLA M. M. Mani CPI(M) ADV. SENAPATHY VENU INC 90 THODUPUZHA PJ Joseph KEC 91 IDUKKI Roshy Augustine KEC(M) ROY K PAULOSE INC 92 PEERUMADE Vazhoor Soman CPI ADV.CYRIAC THOMAS INC 93 PALA Mani C Kappen IND 94 KADUTHURUTHY Adv. Mons Joseph KEC 95 VAIKOM (SC) C.k Asha CPI 96 ETTUMANOOR V N Vasavan CPI(M) NATTAKOM SURESH INC 97 KOTTAYAM Thiruvanchoor Radhakrishnan INC 98 PUTHUPPALLY Oommen Chandy INC ADV. CHANDY OOMMEN INC 99 CHANGANASSERY Adv. Job Maichil KEC(M) 100 KANJIRAPPALLY Dr.n.jayaraj KEC(M) 101 POONJAR Adv. Sebastian Kulathunkal KEC(M) 102 AROOR Daleema CPI(M) 103 CHERTHALA P Prasad CPI 104 ALAPPUZHA P.p Chitharanjan CPI(M) 105 AMBALAPUZHA H.salam CPI(M) 106 KUTTANAD Thomas K Thomas NCP 107 HARIPAD Ramesh Chennithala INC RAMESH CHENNITHALA INC 108 KAYAMKULAM Adv. U. Prathibha CPI(M) 109 MAVELIKARA (SC) MS Arun Kumar CPI(M) 110 CHENGANNUR Saji Cherian CPI(M) 111 THIRUVALLA Adv. Mathew T Thomas JD(S) 112 RANNI Adv. Pramod Narayan KEC(M) 113 ARANMULA Veena George CPI(M) 114 KONNI Adv. K.u Jenish Kumar CPI(M) 115 ADOOR (SC) Chittayam Gopakumar CPI 116 KARUNAGAPPALLY C. R Mahesh INC 117 CHAVARA Dr. Sujith Vijayanpillai IND 118 KUNNATHUR (SC) Kovoor Kunjumon IND 119 KOTTARAKKARA K N Balagopal CPI(M) 120 PATHANAPURAM K.b. Ganesh Kumar KEC(B) 121 PUNALUR PS Supal CPI C. AJAYAPRASAD CPI 122 CHADAYAMANGALAM J.chinchurani CPI 123 KUNDARA P.c.vishnunadh INC 124 KOLLAM M Mukesh CPI(M) ADV. BINDHU KRISHNA INC 125 ERAVIPURAM M. Noushad CPI(M) 126 CHATHANNUR G.s. Jayalal CPI 127 VARKALA Adv. V Joy CPI(M) 128 ATTINGAL (SC) O S Ambika CPI(M) 129 CHIRAYINKEEZHU (SC) V. Sasi CPI 130 NEDUMANGAD Adv. G. R. Anil CPI 131 VAMANAPURAM Adv. D. K. Murali CPI(M) 132 KAZHAKKOOTTAM Kadakampally Surendran CPI(M) 133 VATTIYOORKAVU Adv.v.k.prasanth CPI(M) 134 THIRUVANANTHAPURAM Adv.antony Raju JKC 135 NEMOM V.sivankutty CPI(M) 136 ARUVIKKARA Adv. G. Steephen CPI(M) 137 PARASSALA C.k.hareendran CPI(M) 138 KATTAKKADA Adv I B Satheesh CPI(M) 139 KOVALAM Adv. M. Vincent INC 140 NEYYATTINKARA K. Ansalan CPI(M) N. SHAKTHAN INC

Kerala went to the polls in a single phase on April 9, and the voter turnout was 78.27 per cent. The Kerala election result 2026 will be out today, along with the outcome of elections in Tamil Nadu, West Bengal, Assam and Puducherry.

The Kerala assembly election is a closely fought and high-stakes contest between the ruling Left Democratic Front (LDF), the opposition United Democratic Front (UDF), and the BJP-led National Democratic Alliance (NDA). 2,71,42,952 electors have cast their votes across 140 Assembly constituencies. A total of 883 candidates are in the fray.

As the state awaits the final official count, the UDF camp remains buoyant, positioning itself as the incoming architects of Keralam's next chapter.

Chief Minister Pinarayi Vijayan is eyeing a historic third consecutive term from his home turf. While the constituency is a storied fortress for the Left, the 2026 race is shaping up to be more than just a victory lap, both from the United Democratic Front led by Congress and the UDF, which had fielded VP Abdul Rasheed against the Chief Minister, whereas on the other hand, K Ranjith contested on the BJP's ticket.