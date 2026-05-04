Bengal Election Result: Who Will Be 1st BJP CM In West Bengal?

IPL 2026: Big setback for CSK! MS Dhoni unavailable for Delhi clash amid injury worry

Met Gala 2026: Why is Priyanka Chopra not attending fashion's biggest night? Real reason revealed

Assembly Elections 2026: How Mamata Banerjee, MK Stalin and other top leaders are performing?

Tamil Nadu Assembly Election Results 2026: TVK's Thalapathy Vijay, AIADMK's Leema Rose Martin among 5 richest candidates; details here

West Bengal Assembly Election Results 2026: TMC's Jakir Hossain, BJP's Palash Rana among 5 richest candidates; details here

Kerala Election Results 2026 Winners LIVE: BJP's Rajeev Chandrasekhar wins from Nemom; check constituency-wise winners list

Kerala Election Results 2026 Winners List: The UDF was leading in 101 of the 140 Assembly seats, while the CPI(M)-led ruling Left Democratic Front (LDF) was ahead in just under 40 constituencies, according to ECI official data.

Varsha Agarwal

Updated : May 04, 2026, 04:31 PM IST

Kerala Election Results 2026 Full List of Winners: The Congress-led United Democratic Front [UDF] has crossed the halfway mark in Kerala as counting progresses for the 2026 Assembly elections, putting it on track to form the next government. Early trends show the UDF leading in over 100 of 140 seats, while Chief Minister Pinarayi Vijayan’s Left Democratic Front [LDF] is trailing. The BJP-led NDA remains in single digits across constituencies. For the full constituency-wise winners list and live status, scroll below.

The UDF was leading in 101 of the 140 Assembly seats, while the CPI(M)-led ruling Left Democratic Front (LDF) was ahead in just under 40 constituencies, according to ECI official data.

No. Constituency 2021 Winner 2021 Party Winner 2026 Winner 2026 Party Winners
1 MANJESHWAR AKM Ashraf IUML      
2 KASARAGOD NA Nellikkunnu IUML KALLATRA MAHIN IUML  
3 UDMA CH Kunhambu CPI(M)      
4 KANHANGAD E Chandrashekaran CPI      
5 TRIKARIPUR M Rajagopalan CPI(M)    
6 PAYYANNUR TI Madhusoodanan CPI(M) ADV. BINDHU KRISHNA INC  
7 KALLIASSERI M Vijin CPI(M)      
8 TALIPARAMBA MV Govindan Master CPI(M)      
9 IRIKKUR Adv. Sajeev Joseph INC      
10 AZHIKODE K V Sumesh CPI(M)      
11 KANNUR Ramachandran Kadannappalli C(S) N. SHAKTHAN INC  
12 DHARMADAM Pinarayi Vijayan CPI(M)      
13 THALASSERY Adv. A. N. Shamseer CPI(M)      
14 KUTHUPARAMBA K.p. Mohanan LJD      
15 MATTANNUR KK Shailaja Teacher CPI(M)      
16 PERAVOOR Adv. Sunny Joseph INC      
17 MANANTHAVADY (ST) O.r.kelu CPI(M)      
18 SULTHANBATHERY (ST) I.c Balakrishnan INC     I C BALAKRISHNAN
19 KALPETTA Adv.t Siddiqu INC     ADV. T SIDDIQUE
20 VADAKARA K.k.rema RMPOI      
21 KUTTIADI KP Kunhammed Kutti Master CPI(M)      
22 NADAPURAM E. K. Vijayan CPI      
23 QUILANDY Kanathil Jameela CPI(M)      
24 PERAMBRA T.p. Ramakrishnan CPI(M)      
25 BALUSSERI (SC) Adv. K.m. Sachindev CPI(M) V.T. SOORAJ INC V.T. SOORAJ
26 ELATHUR A.k Saseendran NCP     ADV.VIDYA BALAKRISHNAN
27 KOZHIKODE NORTH Thottathil Ravindran CPI(M)      
28 KOZHIKODE SOUTH Ahammad Devarkovil INL      
29 BEYPORE Adv. P. A Mohamed Riyas CPI(M)      
30 KUNNAMANGALAM Adv. P. T. A Rahim IND      
31 KODUVALLY Dr. M.k Muneer IUML      
32 THIRUVAMBADY Linto Joseph CPI(M) C K KASIM IUML  
33 KONDOTTY T V Ibrahim IUML      
34 ERANAD P.k. Basheer IUML      
35 NILAMBUR P.v. Anvar IND ARYADAN SHOUKATH INC ARYADAN SHOUKATH
36 WANDOOR (SC) A P Anilkumar INC      
37 MANJERI Adv. U.a. Latheef IUML      
38 PERINTHALMANNA Najeeb Kanthapuram IUML      
39 MANKADA Manjalamkuzhi Ali IUML      
40 MALAPPURAM P. Ubaidulla IUML      
41 VENGARA P.k Kunjhalikutty IUML      
42 VALLIKKUNNU Abdul Hameed Master IUML      
43 TIRURANGADI KPA Majeed IUML      
44 TANUR V.abdurahiman NSC      
45 TIRUR Kurukkoli Moideen IUML      
46 KOTTAKKAL Prof. Abid Hussain Thangal IUML      
47 THAVANUR Dr.k.t.jaleel IND     ADV. V S JOY
48 PONNANI P Nandakumar CPI(M)      
49 THRITHALA M. B Rajesh CPI(M)     V T BALRAM
50 PATTAMBI Muhammed Muhassin CPI      
51 SHORNUR P. Mammikutty CPI(M) P.MAMMIKUTTY CPI(M)  
52 OTTAPALAM Adv. K. Premkumar CPI(M) ADV. K. PREMKUMAR CPI(M)  
53 KONGAD (SC) Santhakumari K CPI(M)     THULASI TEACHER
54 MANNARKAD Advocate. N. Samsudheen IUML      
55 MALAMPUZHA A. Prabhakaran CPI(M) A PRABHAKARAN CPI(M)  
56 PALAKKAD Shafi Parambil INC     RAMESH PISHARODY
57 TARUR (SC) P.p.sumod CPI(M) SUMOD CPI(M)  
58 CHITTUR K. Krishnankutty JD(S)      
59 NENMARA K. Babu CPI(M) K PREMAN CPI(M)  
60 ALATHUR K.d.prasenan CPI(M) T M SASI CPI(M)  
61 CHELAKKARA (SC) K Radhakrishnan CPI(M) U R PRADEEP CPI(M)  
62 KUNNAMKULAM A.c.moideen CPI(M)      
63 GURUVAYOOR N.k.akbar CPI(M)      
64 MANALUR Murali Perunelly CPI(M)      
65 WADAKKANCHERY Xavier Chittilappilly CPI(M) XAVIER CHITTILAPPILLY CPI(M)  
66 OLLUR K Rajan CPI      
67 THRISSUR P Balachandran CPI RAJAN. J. PALLAN INC  
68 NATTIKA (SC) C C Mukundhan CPI GEETHAGOPI CPI  
69 KAIPAMANGALAM E T Taison Master CPI K.K. VALSARAJ CPI  
70 IRINJALAKKUDA Prof. R Bindu CPI(M)      
71 PUTHUKKAD K.k. Ramachandran CPI(M)      
72 CHALAKKUDY Saneeshkumar Joseph INC      
73 KODUNGALLUR Adv. V. R. Sunilkumar CPI ADV. O J JANEESH INC  
74 PERUMBAVOOR Adv Eldose P Kunnapillil INC MANOJ MOOTHEDAN INC  
75 ANGAMALY Roji M John INC      
76 ALUVA Anwar Sadath INC      
77 KALAMASSERY P. Rajeeve CPI(M)      
78 PARAVUR V.d. Satheesan INC      
79 VYPEN K.n. Unnikrishnan CPI(M)      
80 KOCHI K.j. Maxy CPI(M)      
81 THRIPUNITHURA K. Babu INC      
82 ERANAKULAM T. J. Vinod INC      
83 THRIKKAKARA Adv.p.t.thomas INC      
84 KUNNATHUNAD (SC) Adv. P.v.sreenijin CPI(M)      
85 PIRAVOM Anoop Jacob KEC(J)      
86 MUVATTUPUZHA Dr. Mathew Kuzhalnadan INC DR. MATHEW KUZHALNADAN INC  
87 KOTHAMANGALAM Antony John CPI(M)      
88 DEVIKULAM (SC) Adv. A. Raja CPI(M)      
89 UDUMBANCHOLA M. M. Mani CPI(M) ADV. SENAPATHY VENU INC  
90 THODUPUZHA PJ Joseph KEC      
91 IDUKKI Roshy Augustine KEC(M) ROY K PAULOSE INC  
92 PEERUMADE Vazhoor Soman CPI ADV.CYRIAC THOMAS INC  
93 PALA Mani C Kappen IND      
94 KADUTHURUTHY Adv. Mons Joseph KEC      
95 VAIKOM (SC) C.k Asha CPI      
96 ETTUMANOOR V N Vasavan CPI(M) NATTAKOM SURESH INC  
97 KOTTAYAM Thiruvanchoor Radhakrishnan INC      
98 PUTHUPPALLY Oommen Chandy INC ADV. CHANDY OOMMEN INC  
99 CHANGANASSERY Adv. Job Maichil KEC(M)      
100 KANJIRAPPALLY Dr.n.jayaraj KEC(M)      
101 POONJAR Adv. Sebastian Kulathunkal KEC(M)      
102 AROOR Daleema CPI(M)      
103 CHERTHALA P Prasad CPI      
104 ALAPPUZHA P.p Chitharanjan CPI(M)      
105 AMBALAPUZHA H.salam CPI(M)      
106 KUTTANAD Thomas K Thomas NCP      
107 HARIPAD Ramesh Chennithala INC RAMESH CHENNITHALA INC  
108 KAYAMKULAM Adv. U. Prathibha CPI(M)      
109 MAVELIKARA (SC) MS Arun Kumar CPI(M)      
110 CHENGANNUR Saji Cherian CPI(M)      
111 THIRUVALLA Adv. Mathew T Thomas JD(S)      
112 RANNI Adv. Pramod Narayan KEC(M)      
113 ARANMULA Veena George CPI(M)      
114 KONNI Adv. K.u Jenish Kumar CPI(M)      
115 ADOOR (SC) Chittayam Gopakumar CPI      
116 KARUNAGAPPALLY C. R Mahesh INC      
117 CHAVARA Dr. Sujith Vijayanpillai IND      
118 KUNNATHUR (SC) Kovoor Kunjumon IND      
119 KOTTARAKKARA K N Balagopal CPI(M)      
120 PATHANAPURAM K.b. Ganesh Kumar KEC(B)      
121 PUNALUR PS Supal CPI C. AJAYAPRASAD CPI  
122 CHADAYAMANGALAM J.chinchurani CPI      
123 KUNDARA P.c.vishnunadh INC      
124 KOLLAM M Mukesh CPI(M) ADV. BINDHU KRISHNA INC  
125 ERAVIPURAM M. Noushad CPI(M)      
126 CHATHANNUR G.s. Jayalal CPI      
127 VARKALA Adv. V Joy CPI(M)      
128 ATTINGAL (SC) O S Ambika CPI(M)      
129 CHIRAYINKEEZHU (SC) V. Sasi CPI      
130 NEDUMANGAD Adv. G. R. Anil CPI      
131 VAMANAPURAM Adv. D. K. Murali CPI(M)      
132 KAZHAKKOOTTAM Kadakampally Surendran CPI(M)      
133 VATTIYOORKAVU Adv.v.k.prasanth CPI(M)      
134 THIRUVANANTHAPURAM Adv.antony Raju JKC      
135 NEMOM V.sivankutty CPI(M)      
136 ARUVIKKARA Adv. G. Steephen CPI(M)      
137 PARASSALA C.k.hareendran CPI(M)      
138 KATTAKKADA Adv I B Satheesh CPI(M)      
139 KOVALAM Adv. M. Vincent INC      
140 NEYYATTINKARA K. Ansalan CPI(M) N. SHAKTHAN INC  

 

Kerala went to the polls in a single phase on April 9, and the voter turnout was 78.27 per cent. The Kerala election result 2026 will be out today, along with the outcome of elections in Tamil Nadu, West Bengal, Assam and Puducherry. 

The Kerala assembly election is a closely fought and high-stakes contest between the ruling Left Democratic Front (LDF), the opposition United Democratic Front (UDF), and the BJP-led National Democratic Alliance (NDA). 2,71,42,952 electors have cast their votes across 140 Assembly constituencies. A total of 883 candidates are in the fray.  

As the state awaits the final official count, the UDF camp remains buoyant, positioning itself as the incoming architects of Keralam's next chapter. 

Chief Minister Pinarayi Vijayan is eyeing a historic third consecutive term from his home turf. While the constituency is a storied fortress for the Left, the 2026 race is shaping up to be more than just a victory lap, both from the United Democratic Front led by Congress and the UDF, which had fielded VP Abdul Rasheed against the Chief Minister, whereas on the other hand, K Ranjith contested on the BJP's ticket. 

