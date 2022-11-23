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IRCTC: More than 150 trains cancelled today, November 23; check complete list here

On Wednesday, 153 trains have been cancelled by Indian Railways. 18 trains have been rescheduled at the same time.

Reported By:DNA Web Team| Edited By: DNA Web Team |Source: DNA Web Desk |Updated: Nov 23, 2022, 09:45 AM IST

IRCTC: More than 150 trains cancelled today, November 23; check complete list here
IRCTC: More than 150 trains cancelled today, November 23; check complete list here

Indian Railway Canceled Trains: On November 23, 2022, Indian Railways cancelled more than 150 trains, 134 of which were entirely cancelled and 19 of which were only partially cancelled. The Railways have rescheduled 18 trains and redirected 21 trains, according to the IRCTC website.
The Railways have rescheduled 18 trains and redirected 21 trains, according to the IRCTC website.

Repair and maintenance work has resulted in the cancellation of 153 trains. Additionally, no detailed information regarding rescheduled and diverted trains has been provided. Bihar, UP, Kolkata, Pathankot, Surat, Visakhapatnam, Madhya Pradesh, Arunachal Pradesh, New Delhi, and Mumbai trains would all be cancelled.

Follow these steps to know the list of cancelled trains:

Step:1. Visit the railway website first at enquiry.indianrail.gov.in.

Step:2. Enter your train details.

Step:3. Passengers must provide name, train number, date of travel etc. 

Also read: https://www.dnaindia.com/india/report-bengaluru-how-porn-addiction-sent-college-student-to-jail-3004710

Step: 4. Once you click submit, the information will show up.

Note- By selecting the exceptional option, you can also view a full list of all trains that have been cancelled at the same time.

Here’s a list of all the trains cancelled on November 23:

Train [Name] [SRC-DSTN]

00109 SGLA-MFP PEXP SPL
 SANGOLA (SGLA) - MUZAFFARPUR JN (MFP)

01605 PTK-JMKR EXP SPL
 PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)

01606 PTK-JMKR EXP SPL
 JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)

01607 PTK-JDNX SPL
 PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)

01608 BJPL-PTK EXP SPL
 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

01609 PTK-BJPL XPRES SPL
 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

01610 BJPL-PTK SPL
 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

01620 SMQ-DLI EXP SPL
 SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)

01623 DLI-SMQL EXP SPL
 DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)

01885 BINA-DMO UNRSERVED EXP
 BINA JN (BINA) - DAMOH (DMO)

01886 DMO-BINA UNRSERVED EXP
 DAMOH (DMO) - BINA JN (BINA)

02518 GHY-KOAA TOD SPECIAL
 GUWAHATI (GHY) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA)

03371 KQR-BRKA PASS SPL
 KODERMA (KQR) - BARKA KANA (BRKA)

03372 BRKA-KQR PASS SPL
 BARKA KANA (BRKA) - KODERMA (KQR)

03513 BWN-ASN MEMU PGR SPL
 BARDDHAMAN (BWN) - ASANSOL JN. (ASN)

03515 BWN-ASN MEMU PGR SPL
 BARDDHAMAN (BWN) - ASANSOL JN. (ASN)

03518 ASN-BWN MEMU PGR SPL
 ASANSOL JN. (ASN) - BARDDHAMAN (BWN)

03520 ASN-BWN MEMU PGR SPL
 ASANSOL JN. (ASN) - BARDDHAMAN (BWN)

03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
 BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL JN. (ASN)

03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
 ASANSOL JN. (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)

04601 PTK-JDNX PASSANGER
 PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)

04602 JDNX-PTK PASSNGER
 JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)

04625 LDH-FZR DMU MEX SPL
 LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR)

04647 PTK-BJPL EXP SPL
 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

04648 BJPL-PTK EXP SPL
 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

04974 BNW-ROK EXP SPL
 BHIWANI JN. (BNW) - ROHTAK JN (ROK)

04997 LDH-FZR MEXP
 LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR)

04998 FZR-LDH MEXP
 FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH)

05032 GD-GKP UN-RESERVED
 GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)

05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
 DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)

05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA
 HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)

05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
 DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)

05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL
 HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)

06429 KCVL-NCJ EXP SPL
 KOCHUVELI (KCVL) - NAGARCOIL JN (NCJ)

06430 NCJ-KCVL EXP SPL
 NAGARCOIL JN (NCJ) - KOCHUVELI (KCVL)

06768 QLN-ERS MEMU EXP SPL
 KOLLAM JN (QLN) - ERNAKULAM JN (ERS)

06769 ERS-QLN MEMU EXP SPL
 ERNAKULAM JN (ERS) - KOLLAM JN (QLN)

06772 QLN-CAPE MEMU EXP SPL
 KOLLAM JN (QLN) - KANYAKUMARI (CAPE)

06773 CAPE-QLN MEMU EXP SPL
 KANYAKUMARI (CAPE) - KOLLAM JN (QLN)

06802 CBE-SA MEMU EXP SPL
 COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA)

06803 SA-CBE MEMU EXP SPL
 SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE)

06977 JJJ-PGW EXP SPL
 JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)

06980 PGW-JJJ EXP SPL
 PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)

06982 FZR-LDH EXP SPL
 FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH)

07351 MRJ-LD UR EXP SPL
 MIRAJ JN. (MRJ) - LONDA JN (LD)

07795 SC-MOB DEMU
 SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)

07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
 DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)

07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
 LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)

08551 VSKP-KRDL PASSENGER SPL
 VISAKHAPATNAM (VSKP) - KIRANDUL (KRDL)

08552 KRDL-VSKP PASSENGER SPL
 KIRANDUL (KRDL) - VISAKHAPATNAM (VSKP)

09082 BH - ST PASSENGER SPECIAL
 BHARUCH JN (BH) - SURAT (ST)

09108 EKNR - PRTN SPECIAL
 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)

09109 PRTN - EKNR SPECIAL
 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)

09110 EKNR - PRTN SPECIAL
 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)

09113 PRTN - EKNR SPL
 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)

09459 ADI - VG SPL
 AHMEDABAD JN (ADI) - VIRAMGAM JN (VG)

09460 VG - ADI SPL
 VIRAMGAM JN (VG) - AHMEDABAD JN (ADI)

09604 LHU-JP DEMU
 LOHARU (LHU) - JAIPUR (JP)

10101 RATNAGIRI- MADGAON
 RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)

10102 MADGAON - RATNAGIRI
 MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)

13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP
 VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL)

13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP
 SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB)

15129 GKP-BCY MAIL EXP
 GORAKHPUR (GKP) - VARANASI CITY (BCY)

17331 MRJ-UBL UR EXP
 MIRAJ JN. (MRJ) - HUBLI JN (UBL)

17332 UBL-MRJ UR EXP
 HUBLI JN (UBL) - MIRAJ JN. (MRJ)

17333 MRJ-CLR UR EXP
 MIRAJ JN. (MRJ) - CASTLE ROCK (CLR)

17334 CLR-MRJ UR EXP

18046 HYB SHM EAST COAST EXP
 HYDERABAD (HYB) - SHALIMAR (SHM)

18513 KRDL-VSKP EXP
 KIRANDUL (KRDL) - VISAKHAPATNAM (VSKP)

20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
 EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)

20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
 AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)

22321 HWH-SURI HOOL EXP
 HOWRAH JN (HWH) - SIURI (SURI)

22322 SURI-HWH HOOL EXP
 SIURI (SURI) - HOWRAH JN (HWH)

22842 TBM SRC ANTYODAYA EXPRESS
 TAMBARAM (TBM) - SANTRAGACHI JN (SRC)

22864 YPR-HWH SUF AC EXP
 SMVT BENGALURU (SMVB) - HOWRAH JN (HWH)

22959 JAMNAGAR INTERCITY
 VADODARA JN (BRC) - JAMNAGAR (JAM)

22960 SURAT - JAMNAGAR INTERCIT
 JAMNAGAR (JAM) - VADODARA JN (BRC)

31411 SDAH -NH LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)

31414 NH - SDAH LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)

31423 SDAH - NH LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)

31432 NH-SDAH LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)

31711 NH - RHA LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)

31712 RHA-NH LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)

32411 SDAH-BRPA LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - BARUIPARA (BRPA)

32412 BRPA - SDAH LOCAL
 BARUIPARA (BRPA) - SEALDAH (SDAH)

32413 SDAH-BRPA LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - BARUIPARA (BRPA)

32414 BRPA-SDAH LOCAL
 BARUIPARA (BRPA) - SEALDAH (SDAH)

36011 HWH-BRPA LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BARUIPARA (BRPA)

36012 BRPA-HWH LOCAL
 BARUIPARA (BRPA) - HOWRAH JN (HWH)

36031 HWH-CDAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)

36032 CDAE-HWH LOCAL
 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)

36033 HWH-CDAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)

36034 CDAE HWH LOCAL
 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)

36035 HWH-CDAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)

36036 CDAE-HWH LOCAL
 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)

36037 HWH-CDAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)

36038 CDAE HWH LOCAL
 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)

36071 HWH-GRAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - GURAP (GRAE)

36072 HOWRAH-GURAP LOCAL
 GURAP (GRAE) - HOWRAH JN (HWH)

36081 HWH-MSAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)

36082 MSAE-HWH LOCAL
 MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)

36085 HWH-MSAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)

36086 MSAE HWH LOCAL
 MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)

36087 HWH-MSAELOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)

36088 MSAE-HWH LOCAL
 MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)

36811 HWH-BWN LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36812 BWN-HWH CHORD LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36825 HWH - BWN CHORD LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36827 HWH - BWN CHORD LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36829 HWH-BWN CHORD LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36838 BWN-HWH CHORD LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36840 BWN-HWH CHORD LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36842 BWN-HWH CHORD LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36848 BWN-HWH CHORD LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36849 HWH - BWN CHORD LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36851 HWH - BWN CHORD LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36854 BWN HWH CHORD LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36855 HWH - BWN CHORD LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36858 BWN HWH CHORD LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37305 ANDOLAN LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)

37306 SIU-HWH LOCAL
 SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)

37307 HWH - HPL LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)

37308 HPL-HWH LOCAL
 HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)

37319 HWH-TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)

37327 HWH - TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)

37330 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)

37338 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)

37343 HWH-TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)

37348 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)

37411 SHE-TAK LOCAL
 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)

37412 TAK-SHE LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)

37415 SHE TAK LOCAL
 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)

37416 TAK SHE LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)

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