IRCTC: More than 150 trains cancelled today, November 23; check complete list here

Indian Railway Canceled Trains: On November 23, 2022, Indian Railways cancelled more than 150 trains, 134 of which were entirely cancelled and 19 of which were only partially cancelled. The Railways have rescheduled 18 trains and redirected 21 trains, according to the IRCTC website.

Repair and maintenance work has resulted in the cancellation of 153 trains. Additionally, no detailed information regarding rescheduled and diverted trains has been provided. Bihar, UP, Kolkata, Pathankot, Surat, Visakhapatnam, Madhya Pradesh, Arunachal Pradesh, New Delhi, and Mumbai trains would all be cancelled.

Follow these steps to know the list of cancelled trains:

Step:1. Visit the railway website first at enquiry.indianrail.gov.in.

Step:2. Enter your train details.

Step:3. Passengers must provide name, train number, date of travel etc.

Step: 4. Once you click submit, the information will show up.

Note- By selecting the exceptional option, you can also view a full list of all trains that have been cancelled at the same time.

Here’s a list of all the trains cancelled on November 23:

Train [Name] [SRC-DSTN]

00109 SGLA-MFP PEXP SPL

SANGOLA (SGLA) - MUZAFFARPUR JN (MFP)

01605 PTK-JMKR EXP SPL

PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)

01606 PTK-JMKR EXP SPL

JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)

01607 PTK-JDNX SPL

PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)

01608 BJPL-PTK EXP SPL

BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

01609 PTK-BJPL XPRES SPL

PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

01610 BJPL-PTK SPL

BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

01620 SMQ-DLI EXP SPL

SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)

01623 DLI-SMQL EXP SPL

DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)

01885 BINA-DMO UNRSERVED EXP

BINA JN (BINA) - DAMOH (DMO)

01886 DMO-BINA UNRSERVED EXP

DAMOH (DMO) - BINA JN (BINA)

02518 GHY-KOAA TOD SPECIAL

GUWAHATI (GHY) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA)

03371 KQR-BRKA PASS SPL

KODERMA (KQR) - BARKA KANA (BRKA)

03372 BRKA-KQR PASS SPL

BARKA KANA (BRKA) - KODERMA (KQR)

03513 BWN-ASN MEMU PGR SPL

BARDDHAMAN (BWN) - ASANSOL JN. (ASN)

03515 BWN-ASN MEMU PGR SPL

BARDDHAMAN (BWN) - ASANSOL JN. (ASN)

03518 ASN-BWN MEMU PGR SPL

ASANSOL JN. (ASN) - BARDDHAMAN (BWN)

03520 ASN-BWN MEMU PGR SPL

ASANSOL JN. (ASN) - BARDDHAMAN (BWN)

03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL

BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL JN. (ASN)

03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL

ASANSOL JN. (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)

04601 PTK-JDNX PASSANGER

PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)

04602 JDNX-PTK PASSNGER

JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)

04625 LDH-FZR DMU MEX SPL

LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR)

04647 PTK-BJPL EXP SPL

PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

04648 BJPL-PTK EXP SPL

BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

04974 BNW-ROK EXP SPL

BHIWANI JN. (BNW) - ROHTAK JN (ROK)

04997 LDH-FZR MEXP

LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR)

04998 FZR-LDH MEXP

FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH)

05032 GD-GKP UN-RESERVED

GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)

05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL

DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)

05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA

HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)

05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL

DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)

05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL

HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)

06429 KCVL-NCJ EXP SPL

KOCHUVELI (KCVL) - NAGARCOIL JN (NCJ)

06430 NCJ-KCVL EXP SPL

NAGARCOIL JN (NCJ) - KOCHUVELI (KCVL)

06768 QLN-ERS MEMU EXP SPL

KOLLAM JN (QLN) - ERNAKULAM JN (ERS)

06769 ERS-QLN MEMU EXP SPL

ERNAKULAM JN (ERS) - KOLLAM JN (QLN)

06772 QLN-CAPE MEMU EXP SPL

KOLLAM JN (QLN) - KANYAKUMARI (CAPE)

06773 CAPE-QLN MEMU EXP SPL

KANYAKUMARI (CAPE) - KOLLAM JN (QLN)

06802 CBE-SA MEMU EXP SPL

COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA)

06803 SA-CBE MEMU EXP SPL

SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE)

06977 JJJ-PGW EXP SPL

JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)

06980 PGW-JJJ EXP SPL

PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)

06982 FZR-LDH EXP SPL

FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH)

07351 MRJ-LD UR EXP SPL

MIRAJ JN. (MRJ) - LONDA JN (LD)

07795 SC-MOB DEMU

SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)

07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL

DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)

07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL

LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)

08551 VSKP-KRDL PASSENGER SPL

VISAKHAPATNAM (VSKP) - KIRANDUL (KRDL)

08552 KRDL-VSKP PASSENGER SPL

KIRANDUL (KRDL) - VISAKHAPATNAM (VSKP)

09082 BH - ST PASSENGER SPECIAL

BHARUCH JN (BH) - SURAT (ST)

09108 EKNR - PRTN SPECIAL

EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)

09109 PRTN - EKNR SPECIAL

PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)

09110 EKNR - PRTN SPECIAL

EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)

09113 PRTN - EKNR SPL

PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)

09459 ADI - VG SPL

AHMEDABAD JN (ADI) - VIRAMGAM JN (VG)

09460 VG - ADI SPL

VIRAMGAM JN (VG) - AHMEDABAD JN (ADI)

09604 LHU-JP DEMU

LOHARU (LHU) - JAIPUR (JP)

10101 RATNAGIRI- MADGAON

RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)

10102 MADGAON - RATNAGIRI

MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)

13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP

VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL)

13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP

SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB)

15129 GKP-BCY MAIL EXP

GORAKHPUR (GKP) - VARANASI CITY (BCY)

17331 MRJ-UBL UR EXP

MIRAJ JN. (MRJ) - HUBLI JN (UBL)

17332 UBL-MRJ UR EXP

HUBLI JN (UBL) - MIRAJ JN. (MRJ)

17333 MRJ-CLR UR EXP

MIRAJ JN. (MRJ) - CASTLE ROCK (CLR)

17334 CLR-MRJ UR EXP

18046 HYB SHM EAST COAST EXP

HYDERABAD (HYB) - SHALIMAR (SHM)

18513 KRDL-VSKP EXP

KIRANDUL (KRDL) - VISAKHAPATNAM (VSKP)

20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI

EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)

20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI

AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)

22321 HWH-SURI HOOL EXP

HOWRAH JN (HWH) - SIURI (SURI)

22322 SURI-HWH HOOL EXP

SIURI (SURI) - HOWRAH JN (HWH)

22842 TBM SRC ANTYODAYA EXPRESS

TAMBARAM (TBM) - SANTRAGACHI JN (SRC)

22864 YPR-HWH SUF AC EXP

SMVT BENGALURU (SMVB) - HOWRAH JN (HWH)

22959 JAMNAGAR INTERCITY

VADODARA JN (BRC) - JAMNAGAR (JAM)

22960 SURAT - JAMNAGAR INTERCIT

JAMNAGAR (JAM) - VADODARA JN (BRC)

31411 SDAH -NH LOCAL

SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)

31414 NH - SDAH LOCAL

NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)

31423 SDAH - NH LOCAL

SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)

31432 NH-SDAH LOCAL

NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)

31711 NH - RHA LOCAL

NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)

31712 RHA-NH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)

32411 SDAH-BRPA LOCAL

SEALDAH (SDAH) - BARUIPARA (BRPA)

32412 BRPA - SDAH LOCAL

BARUIPARA (BRPA) - SEALDAH (SDAH)

32413 SDAH-BRPA LOCAL

SEALDAH (SDAH) - BARUIPARA (BRPA)

32414 BRPA-SDAH LOCAL

BARUIPARA (BRPA) - SEALDAH (SDAH)

36011 HWH-BRPA LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BARUIPARA (BRPA)

36012 BRPA-HWH LOCAL

BARUIPARA (BRPA) - HOWRAH JN (HWH)

36031 HWH-CDAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)

36032 CDAE-HWH LOCAL

CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)

36033 HWH-CDAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)

36034 CDAE HWH LOCAL

CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)

36035 HWH-CDAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)

36036 CDAE-HWH LOCAL

CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)

36037 HWH-CDAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)

36038 CDAE HWH LOCAL

CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)

36071 HWH-GRAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - GURAP (GRAE)

36072 HOWRAH-GURAP LOCAL

GURAP (GRAE) - HOWRAH JN (HWH)

36081 HWH-MSAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)

36082 MSAE-HWH LOCAL

MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)

36085 HWH-MSAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)

36086 MSAE HWH LOCAL

MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)

36087 HWH-MSAELOCAL

HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)

36088 MSAE-HWH LOCAL

MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)

36811 HWH-BWN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36812 BWN-HWH CHORD LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36825 HWH - BWN CHORD LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36827 HWH - BWN CHORD LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36829 HWH-BWN CHORD LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36838 BWN-HWH CHORD LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36840 BWN-HWH CHORD LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36842 BWN-HWH CHORD LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36848 BWN-HWH CHORD LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36849 HWH - BWN CHORD LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36851 HWH - BWN CHORD LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36854 BWN HWH CHORD LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36855 HWH - BWN CHORD LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36858 BWN HWH CHORD LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37305 ANDOLAN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)

37306 SIU-HWH LOCAL

SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)

37307 HWH - HPL LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)

37308 HPL-HWH LOCAL

HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)

37319 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)

37327 HWH - TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)

37330 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)

37338 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)

37343 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)

37348 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)

37411 SHE-TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)

37412 TAK-SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)

37415 SHE TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)

37416 TAK SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)

52539 NJP-KGN-DJ AC PASSENGER

NEW JALPAIGURI (NJP) - DARJEELING (DJ)