Gujarat Cabinet Reshuffle: Cricketer Ravindra Jadeja's wife Rivaba Jadeja becomes minister, BJP releases list of 26 ministers

INDIA
After the mass resignation of Gujarat Cabinet ministers except CM Bhupendra Patel, Gujarat BJP released list of 26 ministers after the cabinet reshuffle. Cricketer Ravindra Jadeja's wife Rivaba Jadeja is named in the list and is set to join Gujarat's new cabinet.
Rivaba Jadeja is a BJP MLA from Jamnagar North. She has been representing this constituency since December 8, 2022. Rivaba married cricketer Ravindra Jadeja in 2016. The couple has a daughter, Nidhyana.
Full list of ministers included in cabinet reshuffle are Pravenkumar Mali, Rushikesh Ganeshbhai Patel, PC Baranda, Darshana M Vaghela, Kantratalal Shivalal Amrutia, Kunwarjibhai Mohanbhai Bavaliya, Rivaba Ravindrasinh Jadeja, Arjunbhai Devabhai Modhwadia, Dr Pradyuman Vaja, Kaushik Kantibhai Vekariya, Parshottambhai O. Solanki, Jitendrabhai Savjibhai Vaghani, Ramanbhai Bhikhabhai Solanki, Kamleshbhai Rameshbhai Patel, Sanjaysinh Rajaysinh Mahida, Rameshbhai Bhurabhai Katara, Manisha Rajivbhai Vakil, Ishwarsinh Thakorbhai Patel, Praful Panseriya, Harsh Sanghvi, Dr Jayrambhai Chemabhai Gamit, Nareshbhai Maganbhai Patel, Kanubhai Mohanlal Desai
The decision was taken following a high-level strategy meeting in New Delhi attended by PM Modi, Union Home Minister Amit Shah, BJP national president JP Nadda and others. After a major reshuffle, Gujarat Home Minister Harsh Sanghavi took oath as Deputy Chief Minister of the state on Friday.