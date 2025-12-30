Congress leader Priyanka Gandhi, Robert Vadra's son Raihan Vadra gets engaged to girlfriend Aviva Baig

Congress leader Priyanka Gandhi and businessman Robert Vadra's son Raihan Vadra gets engaged to his longtime girlfriend Aviva Beg.

Congress leader Priyanka Gandhi and businessman Robert Vadra's son Raihan Vadra gets engaged to his longtime girlfriend Aviva Baig, as per reports. Recently, Raihan Vadra proposed to Aviva, and she said yes. They have been together for seven years.

Raihan Vadra, 25, is a visual artist, whose portfolio spans wildlife, street, and commercial photography, according to his bio available on the APRE Art House, a contemporary art gallery based in Colaba, Mumbai. Raihan debuted his first solo exhibition, 'Dark Perception,' at Bikaner House in New Delhi in 2017.

While Aviva Baig is also a photographer and producer. Her family is based in Delhi.