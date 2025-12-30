Dhurandhar box office collection day 25 : Ranveer Singh sets NEW RECORD, beats Pushpa 2, Jawan, Baahubali 2, every other Indian blockbuster by earning...
How did Khaleda Zia die? Did undetected COVID-19 take ultimate toll?
Uttarakhand accident: At least 36 killed, several injured after bus into gorge in Almora district, here's what we know so far
IAS Srushti Deshmukh's husband IAS Nagarjun B Gowda BREAKS silence on 'corruption' allegations of using AI-generated photos to win national presidential award, Rs 20000000, says, 'No connection...'
Raihan Vadra-Aviva Baig's engagement: Who is more educated? Here's all you need to know about Priyanka Gandhi's son and soon-to-be daughter-in-law
Raihan Vadra-Aviva Baig Engagement: Meet Rahul Gandhi's nephew, Priyanka Gandhi's son, know about his educational qualification, profession
Who is Aviva Baig? Priyanka Gandhi, Robert Vadra's son Raihan Vadra's long-time girlfriend, know her educational qualification, profession; Here's how they met
Exclusive: Priyanka Chahar Choudhary on Naagin 7, comparison with Mouni Roy, Tejasswi Prakash, losing Bigg Boss 16: 'I’m focused on...'
BIG WARNING for iPhone users: Apple talks about this security threat, know details
Congress leader Priyanka Gandhi, Robert Vadra's son Raihan Vadra gets engaged to girlfriend Aviva Baig
INDIA
Congress leader Priyanka Gandhi and businessman Robert Vadra's son Raihan Vadra gets engaged to his longtime girlfriend Aviva Beg.
Congress leader Priyanka Gandhi and businessman Robert Vadra's son Raihan Vadra gets engaged to his longtime girlfriend Aviva Baig, as per reports. Recently, Raihan Vadra proposed to Aviva, and she said yes. They have been together for seven years.
Raihan Vadra, 25, is a visual artist, whose portfolio spans wildlife, street, and commercial photography, according to his bio available on the APRE Art House, a contemporary art gallery based in Colaba, Mumbai. Raihan debuted his first solo exhibition, 'Dark Perception,' at Bikaner House in New Delhi in 2017.
While Aviva Baig is also a photographer and producer. Her family is based in Delhi.