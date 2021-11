Alert! Railways cancels 117 trains, check full list here

If you are planning to go somewhere by train, this news is important for you. Indian Railways has cancelled more than 100 trains running on West Bengal, Uttar Pradesh and Bihar routes on 26 November 2021. This list includes several trains on long routes.

Here is the complete list of trains that stand cancelled. If you have already booked your tickets, we advise you to hit Ctrl+F and search for its name or number because this list is long.

00109 SGLA-MFP PEXP SPL: SANGOLA (SGLA) - MUZAFFARPUR JN (MFP) PEXP 12:05:00 AM

00111 PUNE-DD-MFP PARCEL EXP: PUNE JN (PUNE) - DAUND JN (DD) PEXP 04:00:00 AM

03035 KWAE - AZ SPL: KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 11:55:00 AM

03095 KWAE-AZ MEMU PGR SPL: KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 02:40:00 PM

03096 AZ-KWAE MEMU PGR SPL: AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 11:55:00 AM

03111 SDAH RPH MEMU PGR SPL: SEALDAH (SDAH) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 12:05:00 PM

03112 RPH SDAH MEMU PGR SPL: RAMPUR HAT (RPH) - SEALDAH (SDAH) PSPC 01:15:00 PM

03193 KOAA-LGL MEMU PGR SPL: KOLKATA (KOAA) - LALGOLA (LGL) PSPC 02:10:00 PM

03194 LGL-SDAH MEMU PGR SPL: LALGOLA (LGL) - KOLKATA (KOAA) PSPC 08:30:00 AM

03225 JYG-RJPB SPECIAL: JAYNAGAR (JYG) - RAJENDRANAGAR T (RJPB) MSPC 10:50:00 AM

03226 RJPB-JYG SPECIAL: RAJENDRANAGAR T (RJPB) - JAYNAGAR (JYG) MSPC 07:15:00 AM

03503 BWN-HTE MEMU PGR SPL: BARDDHAMAN (BWN) - HATIA (HTE) PSPC 06:35:00 AM

03504 HTE BWN MEMU PGR SPL: HATIA (HTE) - BARDDHAMAN (BWN) PSPC 08:10:00 AM

04153 RBL-CNB UNRESERVED SPL: RAE BARELI JN (RBL) - KANPUR CENTRAL (CNB) PSPC 02:50:00 AM

04154 CNB-RBL UNRESERVED SPL: KANPUR CENTRAL (CNB) - RAE BARELI JN (RBL) PSPC 04:32:00 PM

04184 DLI-TDL MEMU MEX SPL: DELHI (DLI) - TUNDLA JN (TDL) PSPC 01:25:00 PM

04335 MB-ANVT MEX SPL: MORADABAD (MB) - GHAZIABAD (GZB) PSPC 05:10:00 AM

04336 ANVT-MB MEX SPL: GHAZIABAD (GZB) - MORADABAD (MB) PSPC 06:20:00 PM

04439 PWL-GZB MEX SPL: PALWAL (PWL) - GHAZIABAD (GZB) PSPC 10:55:00 AM

04444 NDLS-GZB MEX SPL: NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB) PSPC 09:55:00 AM

04459 DLI - SRE MEMU MEX SPL: DELHI (DLI) - SAHARANPUR (SRE) PSPC 01:35:00 PM

04460 SRE - DLI MEMU MEX SPESAL: SAHARANPUR (SRE) - DELHI (DLI) PSPC 05:20:00 AM

05087 MLN-LJN UNRESERVED EXP: MAILANI (MLN) - LUCKNOWJN (LJN) PSPC 06:15:00 AM

05091 GD-STP: GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP) PSPC 11:45:00 AM

05092 STP-GD SPECIAL: SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD) PSPC 06:45:00 AM

05220 HRGR-DBG DEMU PASS. SPL: HAR NAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC 05:15:00 AM

05245 SEE-CPR MEMU PASS.SPL: SONPUR JN (SEE) - CHHAPRA (CPR) PSPC 03:30:00 PM

05246 CPR-SEE MEMU PASS.SPL: CHHAPRA (CPR) - SONPUR JN (SEE) PSPC 05:50:00 PM

05331 KGM-MB SPL EXP: KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) PSPC 07:25:00 AM

05332 MB-KGM SPL EXP: MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC 02:45:00 PM

05334 MB-RMR EXP: MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR) PSPC 04:30:00 AM

05363 MB-KGM SPL EXP: MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC 06:05:00 AM

05364 KGM-MB SPL EXP: KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) PSPC 03:45:00 PM

03412 BHW-RPH PASS SPL: BARHARWA JN (BHW) - Rampur Hat (RPH) भी कैंसिल रहेगी.

05366 RMR-MB SPL EXP: RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB) PSPC 09:10:00 PM

05404 GAYA-JMP SPL: GAYA JN (GAYA) - JAMALPUR JN (JMP) PSPC 06:05:00 AM

05449 NKE-GKP DAILY UNRESERV EX: NARKATIAGANJ JN (NKE) - GORAKHPUR (GKP) PSPC 05:40:00 AM

05450 GKP-NKE-GKP DAILY UN-RESR: GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE) PSPC 06:05:00 PM

05750 HDB-NJP PASSENGER SPECIAL: HALDIBARI (HDB) - NEW JALPAIGURI (NJP) PSPC 12:45:00 PM

05751 NJP-HDB PASSENGER SPECIAL: NEW JALPAIGURI (NJP) - HALDIBARI (HDB) PSPC 03:15:00 PM

06136 MTP UAM PASS SPL: METUPALAIYAM (MTP) - UDAGAMANDALAM (UAM) PSPC 07:10:00 AM

06137 UAM MTP PASS SPL: UDAGAMANDALAM (UAM) - METUPALAIYAM (MTP) PSPC 02:00:00 PM

06265 SBC-HUP MEMU: KSR BENGALURU (SBC) - HINDUPUR (HUP) PSPC 05:45:00 PM

06266 HUP-YPR MEMU: HINDUPUR (HUP) - KSR BENGALURU (SBC) PSPC 06:30:00 AM

06595 SBC-SSPN MEMU: BANGALORE CANT (BNC) - DHARMAVARAM JN (DMM) PSPC 07:20:00 AM

06596 SSPN-SBC MEMU: DHARMAVARAM JN (DMM) - BANGALORE CANT (BNC) PSPC 12:15:00 PM

07331 SUR-UBL PASSENGER: SOLAPUR JN (SUR) - HUBLI JN (UBL) PSPC 04:45:00 AM

07332 UBL-SUR PASSENGER: HUBLI JN (UBL) - SOLAPUR JN (SUR) PSPC 12:55:00 PM

07369 CMGR-YPR PASS SPL: CHIKKAMAGALURU (CMGR) - YASVANTPUR JN (YPR) PSPC 07:50:00 AM

07370 YPR-CMGR PASS SPL: YASVANTPUR JN (YPR) - CHIKKAMAGALURU (CMGR) PSPC 03:30:00 PM

07541 SGUJ-DBB INTERCITY SPL: SILIGURI JN (SGUJ) - DHUBRI (DBB) MSPC 05:00:00 AM

07542 DBB-SGUJ INTERCITY SPL: DHUBRI (DBB) - SILIGURI JN (SGUJ) MSPC 12:15:00 PM

07545 KIR - JBN DMU SPECIAL: KATIHAR JN (KIR) - JOGBANI (JBN) PSPC 12:15:00 PM

07546 JBN - KIR DMU SPECIAL: JOGBANI (JBN) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 03:00:00 PM

07553 KIR - JBN DMU SPECIAL: KATIHAR JN (KIR) - JOGBANI (JBN) PSPC 07:00:00 AM

07554 JBN - KIR DMU SPECIAL: JOGBANI (JBN) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 10:30:00 AM

07555 KIR - JBN DMU SPECIAL: KATIHAR JN (KIR) - JOGBANI (JBN) PSPC 02:45:00 PM

07556 JBN - KIR DMU SPECIAL: JOGBANI (JBN) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 06:00:00 PM

07557 KIR - JBN DMU SPECIAL: KATIHAR JN (KIR) - JOGBANI (JBN) PSPC 04:00:00 AM

07558 JBN - KIR DMU SPECIAL: JOGBANI (JBN) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 07:00:00 AM

07668 BAY PASS: GUNTAKAL JN (GTL) - BELLARY JN (BAY) PSPC 12:10:00 PM

07669 BAY-GTL: BELLARY JN (BAY) - GUNTAKAL JN (GTL) PSPC 02:05:00 PM

07693 GTL-HUP: GUNTAKAL JN (GTL) - HINDUPUR (HUP) PSPC 03:45:00 PM

07694 HUP GTL DEMU: HINDUPUR (HUP) - GUNTAKAL JN (GTL) PSPC 06:30:00 AM

07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL: DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO) PSPC 07:05:00 AM

07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL: LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT) PSPC 05:40:00 PM

08303 SBP-PURI SPECIAL: SAMBALPUR (SBP) - PURI (PURI) MSPC 06:00:00 AM

08304 PURI-SBP SPECIAL: PURI (PURI) - SAMBALPUR (SBP) MSPC 03:45:00 PM

08437 BHC-CTC SPECIAL: BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC) PSPC 03:30:00 PM

08438 CTC-BHC MEMU: CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC) PSPC 11:55:00 AM

09110 KDCY - PRTN SPECIAL: KEVADIYA (KDCY) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 01:55:00 PM

09113 PRT - KDCY SPL: PRATAPNAGAR (PRTN) - KEVADIYA (KDCY) PSPC 03:35:00 PM

09231 RJT DURONTO EXP: MUMBAI CENTRAL (MMCT) - HAPA (HAPA) MSPC 11:10:00 PM

09232 HAPA - MMCT SPECIAL: HAPA (HAPA) - MUMBAI CENTRAL (MMCT) MSPC 07:40:00 PM

09248 KDCY - ADI SPECIAL: KEVADIYA (KDCY) - AHMEDABAD JN (ADI) MSPC 11:15:00 AM

09249 ADI - KDCY SPECIAL: AHMEDABAD JN (ADI) - KEVADIYA (KDCY) MSPC 03:20:00 PM

09440 MVI - WKR SPECIAL: MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR) PSPC 08:20:00 PM

09441 WKR-MVI SPECIAL: WANKANER JN (WKR) - MORBI (MVI) PSPC 07:10:00 AM

09444 MVI - WKR SPECIAL: MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR) PSPC 01:05:00 PM

09511 PIT - BVC SPECIAL: PALITANA (PIT) - BHAVNAGAR TRMUS (BVC) PSPC 07:05:00 PM

09512 BVC - PIT SPECIAL: BHAVNAGAR TRMUS (BVC) - PALITANA (PIT) PSPC 05:45:00 PM

12247 BDTS - NZM YUVA: BANDRA TERMINUS (BDTS) - HAZRAT NIZAMUDDIN (NZM) SUF 05:30:00 PM

12364 HDB-KOAA SF EXP: HALDIBARI (HDB) - KOLKATA (KOAA) SUF 08:30:00 AM

12664 TPJ-HWH SF EXP: TIRUCHCHIRAPALI (TPJ) - HOWRAH JN (HWH) SUF 01:35:00 PM

12688 CDG-MDU EXP: CHANDIGARH (CDG) - MADURAI JN (MDU) SUF 08:05:00 AM

15811 DBB-GHY EXPRESS: DHUBRI (DBB) - GUWAHATI (GHY) MEX 07:15:00 AM

15812 GHY-DBB EXPRESS: GUWAHATI (GHY) - DHUBRI (DBB) MEX 09:45:00 PM

16057 MAS-TPTY EXP: CHENNAI CENTRAL (MAS) - TIRUPATI (TPTY) MEX 06:25:00 AM

16204 TPTY-MAS EXPRESS: TIRUPATI (TPTY) - CHENNAI CENTRAL (MAS) MEX 06:45:00 AM

18413 PRDP-PURI SPECIAL: PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI) MEX 06:00:00 PM

18414 PURI-PRDPEXP: PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP) MEX 06:15:00 AM

31311 SDAH - KLYM LOCAL: SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM) SUB 04:12:00 AM

31314 KLYM-SDAH LOCAL: KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH) SUB 06:02:00 AM

31617 SDAH-RHA LOCAL: SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 08:00:00 AM

31622 RHA - SDAH LOCAL: RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH) SUB 10:12:00 AM

31711 NH - RHA LOCAL: NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 05:00:00 AM

31712 RHA-NH LOCAL: RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:05:00 AM

33361 BT-BNJ LOCAL: BARASAT (BT) - BANGAON JN (BNJ) SUB 07:45:00 AM

33362 BNJ- BT LOCAL: BANGAON JN (BNJ) - BARASAT (BT) SUB 09:28:00 AM

34331 LAKHIKANTAPUR BARUIPUR LO: LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - BARUIPUR JN (BRP) SUB 08:20:00 AM

34334 BRP - LKPR LOCAL: BARUIPUR JN (BRP) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 07:15:00 AM

34881 DH SONARPUR LOCAL: DIAMOND HARBOUR (DH) - SONARPUR JN (SPR) SUB 10:45:00 AM

34882 SPR DH LOCAL: SONARPUR JN (SPR) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 04:50:00 AM

34891 DH BRP LOCAL: DIAMOND HARBOUR (DH) - BARUIPUR JN (BRP) SUB 06:13:00 AM

34892 BARUIPUR DH EMU LOCAL: BARUIPUR JN (BRP) - DIAMOND HARBOUR (DH) SUB 09:22:00 AM

37307 HWH - HPL LOCAL: HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL) SUB 06:52:00 AM

37308 HPL-HWH LOCAL: HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH) SUB 08:30:00 AM

37309 HWH TAK LOCAL: HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 04:55:00 AM

37316 TAK-HWH LOCAL: TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 05:35:00 AM

37319 HWH-TAK LOCAL: HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 10:20:00 AM

37327 HWH - TAK LOCAL: HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 01:38:00 PM

37330 TAK-HWH LOCAL: TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:00:00 PM

37335 HWH-TAK LOCAL: HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 05:42:00 PM

37343 HWH-TAK LOCAL: HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 08:05:00 PM

37348 TAK-HWH LOCAL: TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 07:33:00 PM

37354 TAK-HWH LOCAL: TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 11:00:00 PM

37411 SHE-TAK LOCAL: SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 05:15:00 AM

37412 TAK-SHE LOCAL: TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 04:05:00 AM

37415 SHE TAK LOCAL: SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 08:25:00 AM

37416 TAK SHE LOCAL: TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 07:25:00 AM

37748 KWAE-BDC LOCAL: KATWA JN. (KWAE) - BANDEL JN (BDC) SUB 01:00:00 PM

37749 BDC - KWAE LOCAL: BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE) SUB 12:15:00 PM