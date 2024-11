फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले अरब देश मदद क्यों नहीं कर रहे

Why Muslim Countries are not helping the Palestinians? इजरायल-फिलिस्तीन जंग के बीच एक सवाल जो सबके मन में उठ रहा है वो ये है कि आखिर जंग में पिस रहे मजबूर फिलिस्तीनियों को अरब देश सहारा क्यों नहीं दे रहे. आखिर मासूम लोगों की मौत का गम मना रहे ये अरब देश आगे बढ़कर मदद का हाथ क्यों नहीं बढ़ा रहे? बात तो वाकई सोचने वाली है, लेकिन मुद्दा तब चर्चा का विषय बना जब America में Republican Party की तरफ से राष्ट्रपति पद की दावेदारी कर रही भारतीय मूल की कैंडिडेट Nikki Haley ने इस्लामिक देशों की आलोचना की. निक्की हेली ने पूछा है कि आखिर Gaza छोड़ रहे फिलिस्तीनियों को मुस्लिम देश पनाह क्यों नहीं दे रहे हैं?