दुनिया का इकलौता देश जिसने समुद्र के अंदर फहराया राष्ट्रीय ध्वज, भारत ने अपने नाम किया वर्ल्ड रिकॉर्ड

भारत ने एक ऐसा कारनामा किया है, जिसने उसे दुनिया में अलग पहचान दिलाई है. अंडमान के समुद्र में विशाल तिरंगा फहराकर देश ने अनोखा रिकॉर्ड बनाया. यह उपलब्धि सिर्फ गर्व का विषय नहीं, बल्कि पर्यटन और अर्थव्यवस्था के लिए भी नया अवसर लेकर आई है.

India Records Unique Underwater Tricolor Feat in Guinness World Records. (Photo Social Media)

क्या आपने कभी सोचा है कि राष्ट्रीय ध्वज समुद्र की गहराई में भी लहराया जा सकता है? भारत ने वह कर दिखाया जो अब तक दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया था. इस अनोखी पहल ने न सिर्फ रिकॉर्ड बनाया, बल्कि देश की पहचान को एक नए अंदाज में दुनिया के सामने रखा है. अंडमान में समुद्र के भीतर दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर भारत ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. 200 से अधिक गोताखोरों के सहयोग से यह संभव हुआ. इस उपलब्धि से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और भारत को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान मिली है.

समुद्र के नीचे बना इतिहास

भारत ने एक ऐसा कारनामा किया है, जिसने उसे वैश्विक स्तर पर अलग पहचान दिलाई है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के राधानगर बीच पर समुद्र के भीतर दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया. करीब 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा यह तिरंगा पानी के नीचे स्थापित किया गया, जो अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड है.

India isn’t just achieving milestones, it is redefining them.



𝐈𝐧 𝐚 𝐬𝐭𝐮𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠, 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭-𝐨𝐟-𝐢𝐭𝐬-𝐤𝐢𝐧𝐝 𝐟𝐞𝐚𝐭, 𝐭𝐡𝐞 𝐀𝐧𝐝𝐚𝐦𝐚𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐍𝐢𝐜𝐨𝐛𝐚𝐫 𝐈𝐬𝐥𝐚𝐧𝐝𝐬 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐬𝐞𝐜𝐮𝐫𝐞𝐝 𝐚 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐆𝐮𝐢𝐧𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝… pic.twitter.com/N3RoQFN386 — BJP Andaman Nicobar (@BJP4AnN) May 2, 2026

क्यों कहा जा रहा है ‘दुनिया का इकलौता देश’

अब तक दुनिया में कई देशों ने बड़े झंडे बनाए हैं, लेकिन पानी के भीतर इतने बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन किसी ने नहीं किया. यही वजह है कि यह उपलब्धि भारत को एक अलग श्रेणी में खड़ा करती है. यह सिर्फ आकार का रिकॉर्ड नहीं, बल्कि सोच और तकनीक का भी अनोखा उदाहरण है.

200 से ज्यादा गोताखोरों का कमाल

इस मिशन को आसान समझना भूल होगी. 200 से अधिक प्रशिक्षित स्कूबा डाइवर्स ने मिलकर इस जटिल ऑपरेशन को अंजाम दिया. भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर इसे सफल बनाया. हर कदम पर सटीक तालमेल और समय की पाबंदी जरूरी थी, तभी यह संभव हो पाया.

ग्लोबल टूरिज्म मैप पर मजबूत बनेगी

यह सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा अवसर है. ऐसी उपलब्धियां अंडमान द्वीप समूह को ग्लोबल टूरिज्म मैप पर मजबूत बनाती हैं. इसका सीधा असर रोजगार, होटल बिजनेस और लोकल इनकम पर पड़ता है. यानी यह खबर सिर्फ गर्व की नहीं, बल्कि आर्थिक फायदा भी लेकर आती है.

इस पहल का नया नजरिया

इस पहल के जरिए समुद्री जीवन और पर्यावरण संरक्षण को भी दुनिया के सामने दिखाया गया है. जब इतने बड़े स्तर पर पानी के अंदर गतिविधि होती है, तो सुरक्षा और इको-सिस्टम का ध्यान रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है. भारत ने यह दिखाया कि एडवेंचर और पर्यावरण संतुलन साथ-साथ चल सकते हैं.

आगे भी जारी रहेगा रिकॉर्ड का सफर

यह टीम यहीं रुकने वाली नहीं है. अगला लक्ष्य पानी के भीतर एक और अनोखा रिकॉर्ड बनाने का है, जिसमें इंसानों का सबसे ऊंचा ढांचा तैयार किया जाएगा. यानी आने वाले समय में भी यह द्वीप दुनिया का ध्यान खींचता रहेगा.

समुद्र की गहराई में लहराता तिरंगा सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि भारत की नई सोच और हिम्मत का प्रतीक है. इस उपलब्धि ने यह साबित कर दिया कि जब इरादा बड़ा हो, तो दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं.

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