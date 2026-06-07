दुनिया के ये 6 फूड आइटम हीरे से भी ज्यादा हैं महंगे, करोड़पति भी सोच-समझकर करते हैं इनकी खरीदारी

दुनिया के कई हिस्सों में कुछ खास फूड्स ऐसे हैं, जिनकी मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन इनका प्रोडक्शन बहुत कम होता है. यही वजह है कि इनकी कीमतें आसमान छू रही हैं. ये हजारों नहीं लाखों और करोड़ों रुपये में बिकते हैं.

क्या आप ने कभी सोचा है कि 1 मशरूम, तरबूज या फिर एक कप कॉफी की कीमत लाखों रुपये हो सकती है. यह सुनकर आपको हंसी आ सकती है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे फूड आइटम भी हैं जिन्हें खरीदना आम लोगों के बस की बात नहीं है. इन्हें खरीदते समय करोड़पतियों को भी कई बार सोचना पड़ता है. इनकी ऊंची कीमत सिर्फ स्वाद की वजह से नहीं, बल्कि उनके मुश्किल और कम मात्रा में मिलने की वजह से है. यही कारण है कि ये खानपान के लिए कम शौक, दिखाने और एक्सक्लूसिव लाइफस्टाइल का स्टेटस सिंबल ज्यादा बन गये हैं.

जब खाना बन जाता है स्टेटस सिंबल

दुनिया के कई हिस्सों में कुछ खास फूड्स ऐसे हैं, जिनकी मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन इनका प्रोडक्शन बहुत कम होता है. यही वजह है कि इनकी कीमतें आसमान छू रही हैं. कई अमीर लोग इन्हें सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि अपने स्टेटस को दिखाने के लिए भी खरीदते हैं. इन्हीं में से एक जापान का मात्सुताके मशुरू है, इसकी कीमत लाखों में है.

जंगलों में प्राकृतिक रूप से उगता है ये मशरूम

दुनिया के सबसे दुर्लभ मशरूमों में शामिल मात्सुताके मशरूम जापान के जंगलों में प्राकृतिक रूप से उगता है. यह सिर्फ खास मौसम और अनुकूल परिस्थितियों में ही मिलता है. इसकी बेहतरी क्वॉलिटी और कम पैदावार की वजह से कीमत करीब 3 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुकी है. यहां के लक्जरी रेस्तरां में इसकी अच्छी खासी डिमांड रहती है. स्वाद के साथ-साथ इसमें मौजूद पोषक तत्व भी इसे खास बनाते हैं.

सफेद कैवियार जिसे अमीरों का शाही व्यंजन माना जाता है

बेलुगा स्टर्जन मछली के दुर्लभ अंडों से बनने वाला सफेद कैवियार दुनिया के सबसे महंगे फूड आइटम्स में गिना जाता है. इसकी कीमत करीब 30 लाख रुपये प्रति किलो तक बताई जाती है. कम आपूर्ति और ज्यादा डिमांड की वह से इसे खास मौकों पर परोसा जाने वाला प्रीमियम फूड बन गया है. इसे सिर्फ खाना नहीं, लोग अपनी स्टेटस से जोड़कर देखते हैं.

एक ट्रफल की कीमत 1 करोड़ रुपये तक

इटली का सफेद अल्बा ट्रफल दुनिया के सबसे चर्चित और महंगे फूड आइटम्स में शामिल है. यह जमीन के नीचे उगने वाला दुर्लभ मशरूम होता है, जिसे खोजने के लिए विशेष ट्रेंड कुत्तों की मदद ली जाती है. रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ ट्रफल्स की कीमत एक करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है. बदलता क्लाइमेट और सीमित पैदावार ने इसकी कीमतों को और बढ़ा दिया है. यही वजह है कि यह अमीरों की पसंदीदा लग्जरी डिश का हिस्सा माना जाता है.

एक कप कॉफी जिसकी कीमत हजारों रुपये

इंडोनेशिया की कोपी लुवाक कॉफी दुनिया की सबसे चर्चित प्रीमियम कॉफी में शामिल है. यह कॉफी विशेष प्रोसेस से तैयार की जाती है, जिसमें सिवेट नामक जानवर द्वारा खाए गये कॉफी बीजों का इस्तेमाल किया जाता है. इस कॉफी के एक कप की कीमत 3,000 रुपये से 10,000 रुपये तक पहुंच सकती है. कम प्रोडक्शन और अनोखे स्वाद की वजह से इसे दुनिया भर के लग्जरी कॉफी प्रेमी पसंद करते हैं.

तरबूज जिसकी कीमत कार के बराबर

जापान में उगाया जाने वाला डेंसुके या ब्लैक वाटरमेलन दुनिया के सबसे महंगे फलों में शामिल है. इसकी सालादा पैदावार बहुत कम और सीमित है. यही वजह है कि इस एक तरबूज की कीमत 4 से 5 लाख रुपये तक पहुंच सकती है.

यह चीज़ सालभर नहीं, सिर्फ कुछ महीनों के लिए बनती है

स्वीडन का मूस चीज़ भी दुनिया के सबसे महंगे डेयरी उत्पादों में गिना जाता है. यह मूस के दूध से तैयार किया जाता है और इसका प्रोडक्शन सिर्फ मई से सितंबर के बीच ही होता है. सालाना करीब 300 किलो उत्पादन के कारण इसकी कीमत लगभग 90 हजार रुपये प्रति किलो तक पहुंच जाती है. सीमित उपलब्धता और विशेष देखभाल इसे ज्यादा खास बनाती है.

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