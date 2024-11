Russia Ukraine War Update: यूक्रेन के पूर्व मिलिट्री कमांडर इन चीफ Valery Zaluzhny ने शुक्रवार को अपने एक बयान से तहलका मचा दिया है. फिलहाल ब्रिटेन में यूक्रेन के राजदूत के तौर पर तैनात जालुझनी ने कहा कि तीसरा विश्व युद्ध (World War 3) शुरू हो गया है. उन्होंने यूक्रेनस्का प्रावदा के UP100 अवॉर्ड सेरेमनी के दौरान कहा,'मुझे पक्का यकीन है कि 2024 में हम तीसरे विश्व यु्द्ध की शुरुआत देख रहे हैं.' उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध में रूस के सहयोगी देशों के भी सीधे तौर पर शामिल होने का संकेत देते हुए यह बात कही है. पूर्व यूक्रेनी जनरल का यह बयान ऐसे समय आया है, जब रूस-यूक्रेन युद्ध में नया मोड़ आ गया है. दोनों देशों ने एक-दूसरे पर घातक मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए हैं.

'नॉर्थ कोरिया के सैनिक पहुंच चुके हैं यूक्रेनी सीमा पर'

Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन की सेना के पूर्व कमांडर इन चीफ Valery Zaluzhny ने युद्ध में रूस के मित्र देशों के शामिल होने की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा,'नॉर्थ कोरिया के सैनिक यूक्रेन की सीमा पर पहुंच चुके हैं. ईमानदारी से कहूं, यूक्रेन में पहले ही ईरानी 'शहीद' बिना किसी शर्म के आम लोगों को खुलेआम मार रहे हैं. उन्होंने कहा कि नॉर्थ कोरियाई सैनिक और चीनी हथियार इस युद्ध में अब खुलेआम इस्तेमाल हो रहे हैं.

'यूक्रेन के दोस्त भी उठाएं कठोर कदम'

जालुझनी ने ने यूक्रेन के दोस्त देशों अमेरिका, ब्रिटेन आदि से कठोर कदम उठाने की अपील की ताकि यह युद्ध दोनों देशों (रूस-यूक्रेन) की सीमा से बाहर फैलने से रोका जा सके. उन्होंने कहा,'इसे अब भी यूक्रेन की सीमा पर ही रोकना संभव है, लेकिन किसी खास कारण से हमारे दोस्त यह समझने को तैयार नहीं है. यह स्पष्ट है कि यूक्रेन के पास पहले से ही बहुत सारे दुश्मन हैं.'

🚨 FORMER UKRAINIAN COMMANDER: WWIII HAS BEGUN



Former Ukrainian Commander Valery Zaluzhny declared World War III has started, pointing to North Korean troops, Iranian drones openly killing civilians, and Chinese weapons aiding Russia in Ukraine.



Speaking at the UP100 ceremony,… pic.twitter.com/3dQrf0vMuG