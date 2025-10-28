9/11 Attack: बुर्का पहनकर भागा था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमलों का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन, पूर्व CIA एजेंट का दावा 

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए 9/11 के हमलों के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन के बारे में एक सनसनीखेज दावा किया गया है. यह दावा एक पूर्व सीआईए एजेंट ने किया है. 9/11 हमलों पर चर्चा फिर से शुरू हो गई है.

दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने वाले ओसामा बिन लादेन के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं . हाल ही में अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों के दावे ने फिर हलचल मचा दी है. सीआईए एजेंट जॉन किरियाको ने यह खुलासा किया है. उन्होंने दावा किया है कि 9/11 के आतंकी हमलों का मुख्य मास्टरमाइंड एक महिला के भेष में भाग गया था.

ओसामा बिन लादेन कैसे भाग निकला?

जॉन किरियाको ने एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में यह दावा किया. उन्होंने बताया कि उन्होंने 15 साल तक सीआईए में काम किया है और पाकिस्तान में आतंकवाद विरोधी अभियानों का नेतृत्व भी किया है. उन्होंने बताया कि 11 सितंबर, 2001 को अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए भीषण हमले के बाद, अमेरिका ने अफ़ग़ानिस्तान में अल-क़ायदा के ठिकानों के ख़िलाफ़ एक अभियान चलाया था. लेकिन उन्होंने हमला नहीं किया.

इस समय, उन्होंने और उनकी टीम ने एक महीने की योजना बनाई थी और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे. इसके बाद, उन्होंने दक्षिणी और पूर्वी अफ़ग़ानिस्तान के पश्तून इलाकों पर हमला किया. उन्होंने बताया कि अमेरिकी सेना ने तोरा बोरा पर्वत के पास ओसामा बिन लादेन को पूरी तरह से घेर लिया था.

अमेरिकी सेना में बिन लादेन का एजेंट

लेकिन जॉन को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि अल-क़ायदा के एक एजेंट, सेंट्रल कमांडर का एक अनुवादक, उसके संगठन में घुसपैठ कर चुका है. उसकी वजह से ही बिन लादेन को उनकी योजना का पता चला और उसे भागने का मौका मिला. उसने बताया कि बिन लादेन को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था. इसके बाद, उसने अनुवादक के ज़रिए एक संदेश भेजा. बिन लादेन ने रात तक का समय माँगा. उसने औरतों और बच्चों को बाहर निकालने का बहाना भी बनाया.

जनरल फ्रैंक्स ने लादेन का अनुरोध स्वीकार भी कर लिया. हालाँकि, अंधेरे का फायदा उठाकर लादेन ने बुर्का पहन लिया और वहां से भाग गया. वह पाकिस्तान भाग गया. जॉन ने बताया कि जब सुबह उनके सैनिकों ने तलाशी ली, तो तोरा बोरा पूरी तरह खाली था. वहाँ एक भी अल-कायदा आतंकवादी नहीं था. फ़िलहाल, इस खुलासे ने हलचल मचा दी है. इससे एक बार फिर 9/11 हमले और ओसामा बिन लादेन की चर्चा शुरू हो गई है.

