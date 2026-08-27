World's Deadliest Floods: ये हैं दुनिया की 10 सबसे खौफनाक बाढ़! कहीं लाखों की मौत, तो कहीं जलमग्न हो गया पूरा का पूरा शहर

World Most Destructive Floods: नेपाल की हालिया भीषण बाढ़ ने पानी के खौफनाक रूप को फिर से याद दिला दिया है. जानिए दुनिया की 10 सबसे विनाशकारी और खौफनाक बाढ़ों के बारे में, जिनमें लाखों लोगों की जान चली गई थी.

Deadliest Floods in World: 26 अगस्त 2026 को नेपाल में आई भीषण फ्लैश फ्लड ने एक बार फिर पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है. नेपाल के रासुवा जिले में भोटेकोशी नदी के उफान ने टिमुरे और स्याफ्रुबेसी इलाकों में भारी तबाही मचाई है, जिससे 150 से अधिक लोगों की जान चली गई, 300 से अधिक लोग लापता और बड़े पैमाने पर संपत्ति का नुकसान हुआ. नेपाल में आई इस खतरनाक बाढ़ ने कुछ ही मिनटों में पूरी बस्तियों, सड़कों और पुलों को तबाह कर दी.

यह त्रासदी इस बात का जीता-जागता सबूत है कि जलप्रलय सिर्फ पानी का बढ़ना नहीं, बल्कि चंद मिनटों में हंसते-खेलते शहरों को नक्शे से मिटा देने वाली खौफनाक आपदा है. हालांकि, अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए, तो दुनिया में ऐसी कई जलप्रलय देख चुकी हैं, जिनके सामने आधुनिक आपदाएं भी छोटी नजर आती हैं. आइए विस्तार से जानते हैं इतिहास की उन 10 सबसे विनाशकारी बाढ़ों के बारे में, जिन्होंने पूरी मानव सभ्यता को हिलाकर रख दिया था.

दुनिया की 10 सबसे खतरनाक बाढ़

क्र. साल बाढ़/आपदा जगह अनुमानित मौतें 1 1931 यांग्त्जी-हुआई-पीली नदी बाढ़ चीन 4.22 लाख–40 लाख 2 1887 येलो रिवर बाढ़ चीन 9.3 लाख–20 लाख 3 1975 बनकियाओ डैम आपदा चीन करीब 2.3 लाख 4 1938 येलो रिवर की कृत्रिम बाढ़ चीन 5–7 लाख 5 1935 यांग्त्जी नदी बाढ़ चीन करीब 1.45 लाख 6 1911 यांग्त्जी नदी बाढ़ चीन करीब 1 लाख 7 1530 सेंट फेलिक्स बाढ़ नीदरलैंड्स 1 लाख+ 8 1099 उत्तरी यूरोप की समुद्री बाढ़ यूरोप करीब 1 लाख 9 1287 सेंट लूसिया बाढ़ उत्तरी यूरोप 50–80 हजार 10 1974 मानसूनी बाढ़ बांग्लादेश आंकड़े अलग-अलग

1931 की चीन की यांग्त्जी और पीली नदी की बाढ़

यह आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में गिनी जाती है. साल 1931 में चीन की प्रमुख नदियां- यांग्त्जी, हुआई और पीली नदी- एक साथ उफान पर आ गई थीं. भारी बारिश और चरम मौसम ने मिलकर इस संकट को कई गुना बढ़ा दिया था. इस आपदा में पानी के कहर के अलावा बाद में फैले अकाल और गंभीर बीमारियों के कारण करीब 4.22 लाख से लेकर 40 लाख तक लोगों के मारे जाने का अनुमान लगाया जाता है.

1887 में आई चीन की येलो रिवर बाढ़

चीन की पीली नदी के तटबंध अचानक टूट जाने के कारण पानी ने एक विशाल मैदानी इलाके को पलभर में अपनी आगोश में ले लिया था. उस दौर में बचाव और राहत के साधन न होने के कारण यह आपदा अभिशाप बन गई थी. ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक, इस भयंकर बाढ़ में लगभग 9.3 लाख लोग मारे गए थे, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा 20 लाख तक भी पहुंचता है.

1975 में आई चीन की बनकियाओ डैम आपदा

यह आपदा कुदरती कम और मानवीय व्यवस्था की नाकामी का ज्यादा बड़ा उदाहरण थी. 'टाइफून नीना' के कारण हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश से हेनान प्रांत का बनकियाओ बांध और आसपास के कई अन्य बांध भरभराकर टूट गए थे. पानी के तेज सैलाब ने निचले इलाकों को पूरी तरह तबाह कर दिया. इसके बाद दूषित पानी और बीमारियों के फैलने से कुल मिलाकर करीब 2.3 लाख लोगों की मौत हो गई थी.

1938 में चीन की येलो रिवर की कृत्रिम तबाही

यह बाढ़ किसी मानसूनी बारिश या तूफान का नतीजा नहीं थी, बल्कि युद्ध की विभीषिका थी. चीन-जापान युद्ध के दौरान चीनी सेना ने जापानी सैनिकों के आगे बढ़ने के रास्ते को रोकने के लिए खुद ही येलो रिवर के तटबंधों को तोड़ दिया था. इसका नतीजा यह हुआ कि पानी अनियंत्रित होकर लाखों लोगों के बीच फैल गया. अकाल, भुखमरी और जलभराव के चलते इस घटना में लगभग 5 लाख से 7 लाख लोगों की जान चली गई थी.

इसे भी पढ़ें- दुनिया के किन देशों में आती है सबसे ज्यादा बाढ़? जानें Flood Prone Countries की लिस्ट में किस पायदान पर हैं भारत और नेपाल

1935 में चीन की यांग्त्जी नदी बाढ़

चीन एक बार फिर यांग्त्जी नदी के भयंकर प्रकोप का शिकार बना. इस साल नदी के पानी ने रिहायशी इलाकों में प्रवेश कर भारी तबाही मचाई. बाढ़ के ठीक बाद खाने-पीने की चीजों की भारी किल्लत हो गई और महामारियों ने पैर पसार लिए. ऐतिहासिक आंकड़ों के अनुसार, इस आपदा में लगभग 1.45 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी.

1911 में चीन की यांग्त्जी नदी बाढ़

एक बार फिर यांग्त्जी नदी का तांडव देखने को मिला, जिसने विशाल आबादी वाले क्षेत्रों को बुरी तरह प्रभावित किया. उस समय सूचना तंत्र और आधुनिक चेतावनी प्रणालियों का पूरी तरह अभाव था, जिसके कारण लोग समय रहते सुरक्षित स्थानों पर नहीं पहुंच पाए. इस प्राकृतिक आपदा में लगभग 1 लाख लोगों की मौत का अनुमान दर्ज किया गया है.

1530 में नीदरलैंड्स की सेंट फेलिक्स बाढ़

यूरोप में पानी का खौफनाक रूप सोलहवीं शताब्दी में भी देखने को मिला था. नीदरलैंड्स के तटीय इलाकों में समुद्री तूफानों और भयंकर ज्वार-भाटे के कारण समुद्र का पानी बड़ी मात्रा में जमीन के अंदर घुस आया. इस ऐतिहासिक जलप्रलय ने देश के एक बड़े हिस्से को जलमग्न कर दिया था, जिसमें 1 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई थी.

1099 में उत्तरी यूरोप की समुद्री बाढ़

मध्यकालीन यूरोप के लिए यह साल एक भयानक सपने जैसा था. उत्तरी सागर में उठे भीषण समुद्री तूफानों ने नीदरलैंड्स और इंग्लैंड के तटीय क्षेत्रों को बुरी तरह तहस-नहस कर दिया. तूफानी लहरें तटबंधों को तोड़कर अंदर तक आ गईं, जिससे लगभग 1 लाख लोगों की आबादी काल के गाल में समा गई.

1287 में उत्तरी यूरोप की सेंट लूसिया बाढ़

उत्तरी यूरोप के तटों पर एक बार फिर प्रकृति का भयंकर रूप देखने को मिला. सेंट लूसिया के नाम से जानी जाने वाली इस समुद्री बाढ़ ने नीदरलैंड्स और जर्मनी के तटीय हिस्सों में भारी तबाही मचाई. तूफानी हवाओं और ऊंची उठती लहरों के कारण आए इस प्रलय में 50 हजार से 80 हजार के बीच लोग मारे गए थे.

1974 की बांग्लादेश की मानसूनी बाढ़

दक्षिण एशिया में मानसून का रौद्र रूप हमेशा से चिंता का विषय रहा है. साल 1974 में बांग्लादेश में लगातार और भारी मानसूनी बारिश के कारण देश की नदियां उफान पर आ गईं, जिससे एक बहुत बड़ा भूभाग पानी में डूब गया. इस आपदा ने कृषि और जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया था. राहत कार्यों की चुनौतियों और बाढ़ के प्रभाव के चलते इस आपदा में 27,000 से लेकर डेढ़ लाख तक लोगों के प्रभावित होने और मारे जाने का अनुमान है.

इसे भी पढ़ें- 1993 की वह बाढ़ जब कांप गई थी नेपाल की धरती... चारों तरफ था तबाही का खतरनाक मंजर, 1300+ लोगों की हुई थी मौत