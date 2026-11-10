दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 47, दिल्ली-नोएडा नहीं श्रीगंगानगर की हवा सबसे खराब, PAK का कौन-सा महानगर शामिल?

NCR और उससे सटे हुए शहरों की एयर क्वालिटी बहुत खराब है. नोएडा में 225, गुरुग्राम में 234, गाजियाबाद में 282, ग्रेटर नोएडा में 263 और फरीदाबाद में 228 AQI रिकॉर्ड हुआ.

दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 47 शहर शामिल हैं. भारत में जिस शहर की हवा सबसे खराब है, उसमें दिल्ली-नोएडा या गाजियाबाद नहीं, बल्कि राजस्थान का एक छोटा-सा शहर है- श्रीगंगानगर. पाकिस्तान का लाहौर और चीन के दो शहर की एयर क्वालिटी भी गंभीर श्रेणी में हैं.



एयर क्वालिटी को ट्रैक करने वाली वेबसाइट एक्यूआई डॉट इन के मुताबिक, दिल्ली की इस लिस्ट में रैंकिंग 13वें नंबर पर है. राजधानी का एक्यूआई गिरकर 282 पहुंच गया है, जोकि गंभीर श्रेणी में है.

श्रीगंगानगर में 570 AQI रिकॉर्ड

राजस्थान का श्रीगंगानगर इस लिस्ट में टॉप पर है, जिसका एक्यूआई 570 रिकॉर्ड किया गया था, जोकि खतरनाक श्रेणी में है. हरियाणा का हिसार (484) और सिरसा (334) इस लिस्ट में दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं. जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की हवा 255 और हरियाणा का रोहतक शहर 248 AQI के साथ गंभीर श्रेणी में है. एक्यूआई इंडेक्स के मामले में ये देश के टॉप-5 सबसे प्रदूषित शहर हैं.

NCR के शहरों का क्या है हाल?

एनसीआर और उससे सटे हुए शहरों की एयर क्वालिटी बहुत खराब है. छठे नंबर पर हरियाणा का भिवानी है, जहां AQI 245 है. नोएडा में 225, गुरुग्राम में 234, गाजियाबाद में 282, ग्रेटर नोएडा में 263, पानीपत में 261 और फरीदाबाद में 228 एक्यूआई रिकॉर्ड हुआ.

मेरठ-मथुरा में AQI 233 पहुंचा

खराब एक्यूआई की लिस्ट में यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और बिहार के कई शहर शामिल हैं. यूपी का फिरोजाबाद (235), मुजफ्फरनगर (235), मेरठ (233), मथुरा (233) और बुलंदशहर (227) एक्यूआई के साथ प्रदूषित शहरों की लिस्ट में है.

पाकिस्तान के लाहौर में AQI 500 के पार

इस लिस्ट में विदेश के सिर्फ तीन शहर शामिल हैं, जिनमें पाकिस्ता का लाहौर और चीन के होटन और कशगर हैं. एक्यूआई डॉट इन के मुताबिक, 10 नवंबर की रात 12 बजकर एक मिनट पर पाकिस्तान के लाहौर शहर का एक्यूआई 524 रिकॉर्ड किया गया था. हालांकि दोपहर होते-होते गिरकर 200 के आसपास आ गया. वहीं चीन के होटन में 160 और कशगर में 224 रिकॉर्ड किया गया.

दुनिया के टॉप-5 प्रदूषित देश

एक्यूआई डॉट इन ने सबसे ज्यादा प्रदूषित देशों की लिस्ट भी जारी की है, जिसमें भारत को सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड बताया है. भारत का एवरेज एक्यूआई 165 है, जबकि पाकिस्तान का 148, अफगानिस्तान का 134, सैन मैरिनो का 117, पोलैंड का 116 है. हालांकि इस रिपोर्ट में पता चलता है कि भारत के पास एयर इंडेक्स स्टेशन 3758 हैं, जबकि पाकिस्तान के 25, अफगानिस्तान के पास एक, सैन मैरिनो के पास 4 और पोलैंड के पास 130 हैं.

SC ने NCR में पुरानी गाड़ियों की एंट्री पर मांगा जवाब

दिवाली के बाद अकसर दिल्ली-एनसीआर की हवा खराब हो जाती है. इसकी वजह गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, पटाखे, गिरता टेंपरेचर और पराली जलना बताया जाता है. बढ़ते प्रदूषण के बीच सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया और दिल्ली के साथ-साथ यूपी,हरियाणा और राजस्थान की सरकारों को एनसीआर में पुरानी गाड़ियों की एंट्री को रोकने के लिए उठाए कदमों के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया. इसके अलावा दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस को भी अब तक लिए गए एक्शन के बारे में जवाब दाखिल करने को कहा.



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