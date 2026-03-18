जानें क्यों ट्रंप के ईरान युद्ध के बीच Joe Kent के इस्तीफे से US में मची है खलबली?

केंट नेशनल काउंटरटेररिज्म सेंटर के निदेशक थे. उन्होंने US स्पेशल फोर्सेज और CIA में सेवा देने के बाद, दो बार कांग्रेस का चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली, साथ ही, दक्षिणपंथी चरमपंथियों से अपने संबंधों के कारण उसकी आलोचना भी हुई.

डोनाल्ड ट्रंप के सबसे वरिष्ठ आतंकवाद-रोधी अधिकारी जो केंट के इस्तीफे ने पूरे अमेरिका में खलबली मचा दी है. इस्तीफा देते हुए केंट ने कहा कि वे 'अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर' ईरान के साथ युद्ध का समर्थन नहीं कर सकते. साथ ही केंट ने यह दावा किया कि उस देश से अमेरिका को 'कोई तत्काल ख़तरा' नहीं है. ज्ञात हो कि केंट उस एजेंसी का नेतृत्व कर रहे थे, जो अमेरिका के लिए आतंकवादी ख़तरों का पता लगाने और उनका विश्लेषण करने का काम करती है.

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के ज़रिए अपने इस्तीफ़े का ऐलान करते हुए केंट ने लिखा कि, 'मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर ईरान में चल रहे युद्ध का समर्थन नहीं कर सकता. ईरान से हमारे देश को कोई तत्काल ख़तरा नहीं था, और यह साफ़ है कि हमने यह युद्ध इज़रायल और उसकी ताक़तवर अमेरिकी लॉबी के दबाव में शुरू किया.'

कौन हैं जो केंट उन्होंने क्यों दिया इस्तीफ़ा?

बताया जाता है कि केंट की नियुक्ति किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं ट्रंप ने की थी. पिछले जुलाई में सीनेट ने 52 वोटों के मुकाबले 44 वोटों से उनके पद पर मुहर लगाई थी. केंट के विषय में यह जानकारी भी आई है कि उन्होंने दो बार कांग्रेस का चुनाव लड़ा लेकिन वह सफल नहीं हो पाए. इसके अलावा, दक्षिणपंथी चरमपंथियों से उनके संबंधों को लेकर उनकी आलोचना भी होती रही है.

45 साल के केंट प्रशासन के ऐसे सबसे ऊंचे ओहदे वाले अधिकारी हैं जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर ईरान के साथ ट्रंप के युद्ध का विरोध किया है. ऐसा करके उन्होंने ट्रंप के कुछ समर्थकों के बीच इस बात को लेकर मौजूद चिंताओं को भी उजागर किया है कि इस संघर्ष के लिए ट्रंप जो तर्क दे रहे हैं, वे कितने सही हैं.

केंट ने कहा कि वे ईरान पर किए गए हमलों के लिए दिए गए कारणों, या फिर कारणों के अभाव को लेकर अपनी चिंताओं की वजह से इस्तीफ़ा दे रहे हैं.

कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि अगर ट्रंप को कांग्रेस की मंज़ूरी के बिना और युद्ध के अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत युद्ध शुरू करना होता, तो इसके लिए किसी 'आसन्न ख़तरे' का होना ज़रूरी था.

ट्रंप ने इस युद्ध के कई कारण बताए हैं, जिनमें ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना, उसकी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं को नष्ट करना और सत्ता परिवर्तन शामिल हैं. केंट ने उन दावों को खारिज कर दिया है कि इज़रायल की कार्रवाई ने अमेरिका को हमला करने के लिए मजबूर किया.

मंगलवार को ओवल ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंट के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए, ट्रंप ने कहा कि उन्हें हमेशा लगता था कि वह 'सुरक्षा के मामले में कमज़ोर' हैं. आगे ट्रंप ने इस बात पर भी बल दिया कि अगर उनके प्रशासन में किसी को यह नहीं लगता कि ईरान एक खतरा है, तो 'हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है.'

स्पेशल फ़ोर्स में करियर और राजनीति में दो नाकाम कोशिशें

केंट ने पहले 20 साल तक सेना में सेवा दी, और एक 'ग्रीन बेरेट' के तौर पर 11 बार अलग-अलग जगहों पर तैनात रहे बात दें कि 'ग्रीन बेरेट' एक खास आतंकवाद-रोधी फ़ोर्स है जो अलग तरह की लड़ाई लड़ने के लिए जानी जाती है. इसके बाद केंट CIA में एक पैरामिलिट्री अफ़सर के तौर पर शामिल हो गए. बाद में उन्होंने ट्रंप के 2020 के राष्ट्रपति पद के दोबारा चुनाव प्रचार में आतंकवाद-रोधी सलाहकार के तौर पर काम किया.

ट्रंप के प्रशासन में शामिल होने से पहले, केंट ने वॉशिंगटन राज्य में कांग्रेस के लिए दो बार चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार उन्हें सफलता नहीं मिली.

बताया जाता है कि केंट पहले ट्रंप के बहुत बड़े समर्थक थे. उनकी मुलाक़ात राष्ट्रपति से तब हुई थी, जब 2019 में सीरिया में इस्लामिक स्टेट से लड़ते हुए उनकी पत्नी शैनन, जो US नेवी में एक क्रिप्टोलॉजिस्ट थीं, एक आत्मघाती हमलावर का शिकार हो गईं, और उनके दो बेटों की परवरिश की ज़िम्मेदारी केंट पर आ गई.

कभी ऐसे की थी ट्रंप की 'सहानुभूति और संवेदनशीलता' की तारीफ़

NBC News के लिए लिखे एक लेख में केंट ने बताया कि अपनी पत्नी की हत्या के कुछ दिनों बाद वे ट्रंप से मिले थे. उन्होंने ट्रंप की तारीफ़ करते हुए कहा था कि 'मेरी ज़िंदगी के सबसे बुरे दिनों में से एक दिन उन्होंने जो सहानुभूति और संवेदनशीलता दिखाई, वह काबिले-तारीफ़ थी.'

केंट ने कहा था कि वे राष्ट्रपति की आंखों में 'साफ़ तौर पर' वही दर्द देख सकते थे, 'जो मैंने उन दूसरे बड़े नेताओं की आंखों में देखा था, जिन पर आख़िरकार युद्ध के मैदान में सैनिकों को मौत के मुंह में भेजने की ज़िम्मेदारी होती है.'

उस लेख में केंट ने यह भी लिखा था कि, 'पिछले राष्ट्रपतियों द्वारा अंतहीन युद्धों को दिए गए समर्थन के कारण हज़ारों अमेरिकी नागरिकों की जान गई है और अमेरिकी करदाताओं को खरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा सैन्य शक्ति का सीमित इस्तेमाल और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई करना, उस पुरानी नीति से एक निर्णायक बदलाव को दर्शाता है.'

दक्षिणपंथी चरमपंथियों और साज़िश की थ्योरीज़ से नजदीकी

2022 में अपने कांग्रेस अभियान के दौरान, केंट ने एक धुर-दक्षिणपंथी समूह 'प्राउड बॉयज़' के सदस्य, ग्राहम जोर्गेनसेन को कंसल्टिंग के काम के लिए पैसे दिए. उन्होंने ईसाई राष्ट्रवादी समूह 'पैट्रियट प्रेयर' के संस्थापक, जॉय गिब्सन के साथ भी मिलकर काम किया, और साथ ही कई धुर-दक्षिणपंथी हस्तियों का समर्थन भी हासिल किया.

डेमोक्रेट्स ने 'नेशनल काउंटरटेररिज्म सेंटर' के प्रमुख के तौर पर उनकी नियुक्ति का विरोध किया, और धुर-दक्षिणपंथी हस्तियों के साथ उनके पुराने जुड़ाव तथा साज़िश की थ्योरीज़ में उनकी दिलचस्पी को लेकर उनकी आलोचना की.

अपनी सीनेट पुष्टि सुनवाई के दौरान, केंट ने उस साज़िश के सिद्धांत से खुद को अलग करने से इनकार कर दिया कि US के संघीय एजेंटों ने 2021 में US कैपिटल पर 6 जनवरी के हमले को उकसाया था, और उन्होंने इस झूठे दावे से भी पीछे हटने से इनकार कर दिया कि ट्रंप ने 2020 का राष्ट्रपति चुनाव जीता था.