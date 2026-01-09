ग्रीनलैंड को फतेह करने का सपना क्यों देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्या है US की रणनीति?

ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपतिडोनाल्ड ट्रंप ने कमर कस ली है. ऐसे हालात में मिलिट्री ऑप्शन की मदद ली जा सकती है. लेकिन एक साथी NATO सदस्य पर हमला करने से लगभग निश्चित रूप से NATO का अपने मौजूदा रूप में अंत हो जाएगा.

ग्रीनलैंड चर्चा में है. वजह बनी है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक ऐसी जिद जिसने न केवल वेस्ट बल्कि पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं. दरअसल ट्रंप किसी भी हाल में दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड ग्रीनलैंड को हासिल करना चाहते हैं. मामले में दिलचस्प ये कि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को हासिल करने में रुचि लेने वाले पहले अमेरिकी नेता नहीं हैं.

ध्यान रहे कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, जब जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्ज़ा किया, तब अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा कर लिया था, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद भी अमेरिका वहां से जाने को तैयार नहीं था.

1949 में, अमेरिका और डेनमार्क दोनों NATO में शामिल हो गए, और 1951 में उन्होंने एक संधि पर साइन किए, जिसने कानूनी तौर पर अमेरिका को ग्रीनलैंड की रक्षा करने के लिए बाध्य किया.

इसके बाद 1953 में अमेरिका ने थुले एयर बेस बनाया, जिसका नाम बाद में बदलकर पिटुफिक स्पेस बेस कर दिया गया.

अमेरिका के पास यह मानने के तीन मुख्य कारण हैं कि ग्रीनलैंड उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है.

सबसे पहले - बैलिस्टिक मिसाइल की शुरुआती चेतावनी

हालांकि ग्रीनलैंड आर्कटिक सर्कल में है और रूस और अमेरिका के बीच किसी भी सीधे रास्ते से काफी उत्तर में लगता है, लेकिन पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है. ध्रुवों पर इसका व्यास भूमध्य रेखा की तुलना में लगभग 43 किमी (26 मील) कम है। इसका मतलब है कि रूस और अमेरिका के बीच सबसे कम दूरी ग्रीनलैंड के ऊपर से होकर गुज़रती है.

इसलिए, अमेरिका की ओर जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करने और संभावित रूप से नष्ट करनेके लिए ग्रीनलैंड के इलाके में ट्रैकिंग और मिसाइल क्षमता की ज़रूरत होती है (जो यह भी बताता है कि ट्रांसअटलांटिक कमर्शियल विमान एक ग्रेट सर्कल रूट से क्यों उड़ते हैं जो उन्हें भूमध्य रेखा के बजाय ध्रुव के ज़्यादा करीब ले जाता है).

दूसरा- नॉर्दर्न सी रूट (NSR) और नॉर्थवेस्ट पैसेज (NWP)

दुनिया का 90% से ज़्यादा व्यापार समुद्र के रास्ते होता है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नए ट्रेड रूट खुल रहे हैं जो इतिहास में ज़्यादातर समय जमे हुए और पार करने लायक नहीं थे.

यूरोप से जापान तक सामान भेजना 13,000 मील का सफ़र है. हालांकि, NSR के रास्ते यह 6,000 मील रह जाता है, जिससे काफ़ी बचत होती है.

इन नए ट्रेड रूट पर आने-जाने की आज़ादी पक्का करना अमेरिका की सुरक्षा की चिंता है.

तीसरा- ग्रीनलैंड में है मिनिरल्स की भरमार

मिनिरल्स के मामले में ग्रीनलैंड काफी समृद्ध है. जिसमें यूरेनियम और 50 बिलियन बैरल तेल और गैस शामिल हैं. हालांकि, खराब मौसम की वजह से पारंपरिक रूप से इन कीमती रिसोर्स को निकालना बहुत मुश्किल रहा है.

अपनी सुरक्षा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किन ऑप्शन पर विचार कर सकता है अमेरिका?

बातचीत

अमेरिका का पहले से ही ग्रीनलैंड में एक मिलिट्री बेस है और डेनमार्क ने साफ कर दिया है कि वह इस इलाके में अमेरिकी मिलिट्री की मौजूदगी बढ़ाने पर बात करने के लिए तैयार है.

हालांकि, यह साफ है कि अमेरिका को इस बात पर भरोसा नहीं है कि डेनमार्क इस इलाके में रूस और चीन की लगातार बढ़ती दिलचस्पी को लंबे समय तक रोक पाएगा.

खरीद

अमेरिका ने पहले भी कई बार ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश की है. दरअसल, 1946 में अमेरिका ने इस द्वीप को खरीदने के लिए $100 मिलियन (आज के हिसाब से लगभग $1.3 बिलियन) का ऑफर दिया था, लेकिन उसे बताया गया कि 'ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है'.

सैन्य कार्रवाई

अमेरिका की पहले से ही ग्रीनलैंड में सैन्य मौजूदगी है, और ग्रीनलैंड के लोगों के पास खुद की कोई राष्ट्रीय सैन्य क्षमता नहीं है.

डेनमार्क ग्रीनलैंड की रक्षा और सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार है, लेकिन अगर ट्रंप उस रास्ते पर जाने का फैसला करते हैं, तो वह अमेरिकी सैन्य हमले का मुकाबला नहीं कर पाएगा.

सीधे तौर पर देखें तो, अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए दृढ़ हैं, तो सैन्य विकल्प शायद सबसे कम जोखिम वाला विकल्प है.

हालांकि, NATO के किसी सदस्य देश पर हमला करने से लगभग निश्चित रूप से NATO अपने मौजूदा स्वरूप में खत्म हो जाएगा, और रूस से मौजूदा वास्तविक खतरे को देखते हुए, यह कई यूरोपीय देशों को सुरक्षा संकट में डाल देगा.