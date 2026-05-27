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आखिर बर्फ से क्यों ढक जाता है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान? यहां की गर्मी और सर्दी दोनों होती हैं बेहद खतरनाक

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आखिर बर्फ से क्यों ढक जाता है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान? यहां की गर्मी और सर्दी दोनों होती हैं बेहद खतरनाक

गोबी रेगिस्तान में पूरे साल बहुत कम बारिश होती है. तेज हवाएं लगातार रेत और धूल को उड़ाती रहती हैं. यही वजह है कि यहां की रेत के टीले और जमीन का आकार समय-समय पर बदलता रहता है.

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Nitin Sharma

Updated : May 27, 2026, 04:00 PM IST

आखिर बर्फ से क्यों ढक जाता है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान? यहां की गर्मी और सर्दी दोनों होती हैं बेहद खतरनाक

gobi desert weather

(credit image social media)

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रेगिस्तान का नाम सुनते ही दिमाग में तपती रेत, तेज धूप और पानी की कमी की तस्वीर आ जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एशिया में एक ऐसा रेगिस्तान भी है, जहां रेत के बीच बर्फ गिरती है? यहां गर्मियों में तापमान झुलसा देने वाला होता है, तो सर्दियों में सब कुछ जम जाता है. यही वजह है कि गोबी रेगिस्तान दुनिया के सबसे रहस्यमयी और अलग रेगिस्तानों में गिना जाता है. यह सिर्फ एक भौगोलिक जगह नहीं, बल्कि प्रकृति का ऐसा चमत्कार है, जो वैज्ञानिकों, यात्रियों और पर्यावरण विशेषज्ञों को लगातार हैरान करता है. खास बात यह है कि यह रेगिस्तान धीरे-धीरे फैल भी रहा है, जिसका असर आने वाले समय में इंसानी जीवन और पर्यावरण दोनों पर पड़ सकता है.

गोबी रेगिस्तान क्यों है दुनिया के बाकी रेगिस्तानों से अलग

गोबी रेगिस्तान उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया के विशाल हिस्से में फैला हुआ है. आम रेगिस्तानों की तरह यहां सिर्फ रेत ही नहीं, बल्कि पथरीले मैदान, ऊंचे पठार और सूखी घाटियां भी देखने को मिलती हैं. यही कारण है कि इसे “कोल्ड डेजर्ट” यानी शीत रेगिस्तान कहा जाता है.

सर्दियों में माइनस में पहुंचता है तापमान

यहां सर्दियों में तापमान कई बार माइनस में पहुंच जाता है और बर्फबारी भी होती है. दूसरी तरफ गर्मियों में यही इलाका बेहद गर्म हो जाता है. एक ही जगह पर इतनी चरम जलवायु मिलना इसे वैज्ञानिक रूप से बेहद खास बनाता है.

क्यों तेजी से बदलता रहता है यहां का पूरा भूभाग

गोबी रेगिस्तान में पूरे साल बहुत कम बारिश होती है. तेज हवाएं लगातार रेत और धूल को उड़ाती रहती हैं. यही वजह है कि यहां की रेत के टीले और जमीन का आकार समय-समय पर बदलता रहता है.एक्सपर्ट्स की मानें तो मरुस्थलीकरण यानी जमीन का रेगिस्तान में बदलना यहां बड़ी चिंता बन चुका है.इसका असर आसपास के इलाकों की खेती, पानी और पर्यावरण पर भी पड़ रहा है. यही वजह है कि चीन और मंगोलिया दोनों देश इस क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने और मिट्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं.

आम लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये खबर

पहली नजर में यह सिर्फ एक रेगिस्तान की कहानी लग सकती है, लेकिन असल में यह जलवायु परिवर्तन का बड़ा संकेत भी है. दुनिया के कई हिस्सों में मौसम तेजी से बदल रहा है. कहीं सूखा बढ़ रहा है तो कहीं बर्फबारी के पैटर्न बदल रहे हैं. गोबी रेगिस्तान इस बात का उदाहरण है कि प्रकृति कितनी तेजी से बदल सकती है. आने वाले समय में अगर मरुस्थलीकरण बढ़ता रहा, तो इसका असर खेती, पानी और लोगों के रहने के तरीकों पर भी पड़ सकता है. यही वजह है कि वैज्ञानिक इसे सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि पर्यावरण चेतावनी के रूप में भी देखते हैं.

कठिन हालात में भी यहां कैसे जिंदा रहते हैं जानवर

इतनी कठोर जलवायु के बावजूद गोबी रेगिस्तान पूरी तरह बेजान नहीं है. यहां बैक्ट्रियन ऊंट, हिम तेंदुआ और कई दुर्लभ जीव पाए जाते हैं. इन जानवरों ने खुद को ऐसे मौसम के हिसाब से ढाल लिया है, जहां कभी बेहद गर्मी होती है तो कभी जमा देने वाली ठंड. बैक्ट्रियन ऊंट की खासियत यह है कि वह लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है और ठंडे मौसम को भी सहन कर लेता है. वहीं हिम तेंदुआ बर्फीले और सूखे दोनों इलाकों में खुद को ढालने की क्षमता रखता है. यही वजह है कि गोबी रेगिस्तान जीव विज्ञान के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है.

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