White House Truck Attack: कौन है साई वार्षिथ कंडुला, हिटलर समर्थक भारतवंशी, जो यूएस प्रेसिडेंट की करना चाहता है हत्या

डीएनए हिंदी: US News- अमेरिका में भारतीय मूल के 19 साल के एक लड़के ने व्हाइट हाउस के सिक्योरिटी बैरियर में ट्रक से टक्कर मार दी. टक्कर मारने के बाद लड़का बॉक्स ट्रक से बाहर आया और नाजी झंडा लहराने लगा. उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक, लड़के की पहचान भारतीय मूल के साई वर्षिथ कंडुला के तौर पर की गई है. कंडुला अमेरिका के मिसौरी में सेंट लुईस के बाहरी इलाके में चेस्टरफील्ड का रहने वाला है और खुद को हिटलर समर्थक बताता है. कंडुला ने चिल्लाकर व्हाइट हाउस सिक्योरिटी गार्ड्स से कहा कि वह सत्ता पर नियंत्रण करना चाहता है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को मारना चाहता है. व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जीन पियरे के मुताबिक, इस घटना के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन व्हाइट हाउस में ही थे. उन्हें घटना की जानकारी दी गई है. हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि राष्ट्रपति ने इस पर क्या रिएक्शन दिया है.

दुर्घटना में नहीं हुआ कोई घायल

अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के मुताबिक, यह घटना सोमवार रात 10 बजे (भारतीय समयानुसार मंगलवार सुबह करीब 7 बजे) हुई है. लड़का बॉक्स ट्रक चला रहा था, जिसे उसने सीधा व्हाइट हाउस के उत्तरी इलाके में लाफायेत्ते स्क्वॉयर के करीब सिक्योरिटी बैरियर में घुसा दिया. हालांकि इस दुर्घटना में किसी को चोट नहीं आई है. लड़के को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और अब उससे पूछताछ चल रही है.

The U.S. Secret Service said the incident involving a truck crash near the White House may have been “intentional,” and they have detained the 19-year-old driver, identified as Sai Varshith Kandula of Chesterfield, Missouri. https://t.co/Pd6BUFfgs9 pic.twitter.com/4Qnh4MtZgc