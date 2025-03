Who Is Ranjani Srinivasan: अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक भारतीय छात्रा ने खुद को वहां से सेल्फ-डिपोर्ट कर लिया है. उसने यह कदम अमेरिकी सरकार के उस फैसले के कई दिन बाद उठाया है, जिसमें प्रो-फलस्तीन प्रोटेस्ट में भाग लने के लिए उसका स्टूडेंट वीजा रद्द कर दिया गया है. यूएस होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के मुताबिक, रंजनी श्रीनिवासन नाम की इस भारतीय स्टूडेंट का वीजा 5 मार्च को 'हिंसा व आतंकवाद की वकालत' करने के लिए रद्द कर दिया गया था. रंजनी पर इजरायल के खिलाफ आतंकी हमले करने वाले फलस्तीनी संगठन हमास (Hamas) का समर्थक होने का आरोप है. वीजा रद्द होने के बाद रंजनी श्रीनिवासन ने अब खुद को अमेरिका से भारत के लिए सेल्फ-डिपोर्ट कर लिया है. उसने सेल्फ-डिपोर्ट की प्रक्रिया उस बुरी हालत से बचने के लिए अपनाई है, जो हालिया दिनों में अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट से जबरन वापस भेजे गए भारतीयों की हुई थी.

होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी ने शेयर किया रंजनी का वीडियो

यूएस होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने अपने बयान में रंजनी का वीजा रद्द किए जाने की खबर दी. बयान में कहा गया कि रंजनी श्रीनिवासन आतंकी संगठन हमास का समर्थन करने वाली गतिविधियों में शामिल रही थीं. 5 मार्च, 2025 को विदेश मंत्रालय ने उनका वीजा रद्द कर दिया है. होमलैंड सिक्योरिट डिपार्टमेंट को उनकी वीडियो फुटेज हासिल हुई है, जिसमें उन्हें सेल्फ-डिपोर्ट के लिए 11 मार्च को कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CPB) एजेंसी एप का इस्तेमाल करते हुए देखा गया है. होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने श्रीनिवासन का एयरपोर्ट का वीडियो भी शेयर किया है. साथ ही नोएम ने लिका,'हिंसा और आतंकवाद की वकालत करने वालों को देश में नहीं रहना चाहिए. उन्होंने एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट वीडियो के साथ लिखा,'अमेरिका में रहने और पढ़ने केलिए वीजा हासिल करना एक विशेषाधिकार होता है. जब आप हिंसा और आतंकवाद की वकालत करते हैं तो यह विशेषाधिकार छिन जाना चाहिए और आपको इस देश में नहीं रहने देना चाहिए. मैं यह देखकर खुश हूं कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एक आतंकी हितैषी खुद को सेल्फ-डिपोर्ट करने के लिए CBP होम ऐप का इस्तेमाल कर रही है.'

It is a privilege to be granted a visa to live & study in the United States of America.



When you advocate for violence and terrorism that privilege should be revoked and you should not be in this country.



I'm glad to see one of the Columbia University terrorist sympathizers…