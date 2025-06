भारतीय मूल के न्यूयॉर्क स्टेट असेंबलीमैन और प्रशंसित फिल्म निर्माता मीरा नायर के बेटे ज़ोहरान ममदानी 2025 के न्यूयॉर्क सिटी मेयर पद की दौड़ में अप्रत्याशित दावेदार के रूप में चर्चा में हैं. क्वींस का प्रतिनिधित्व करने वाले 33 वर्षीय ज़ोहरान ममदानी हाल ही में जारी किए गए सर्वेक्षणों में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, जिससे वे मौजूदा अग्रणी उम्मीदवार, पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो के बहुत करीब पहुंच गए हैं.

एक समय अपेक्षाकृत कम प्रोफ़ाइल वाले व्यक्ति माने जाने वाले ममदानी ने मज़बूत फ़ंडरेज़िंग, प्रगतिशील विचारों और सोशल मीडिया की समझ के मिश्रण की बदौलत तेज़ी से गति पकड़ी है. सीनेटर बर्नी सैंडर्स से प्रेरित होकर, ममदानी खुद को कुओमो के लिए एक साहसिक विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं.

अगर चुने जाते हैं, तो ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम और भारतीय अमेरिकी मेयर होंगे. यहां हम आपको बता रहे हैं कि वह कौन हैं और क्यों उन्हें उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है.

कौन हैं ज़ोहरान ममदानी ?

ज़ोहरान ममदानी का जन्म 18 अक्टूबर, 1991 को युगांडा के कंपाला में हुआ था. उनके पिता महमूद ममदानी एक प्रसिद्ध भारतीय मूल के युगांडा मार्क्सवादी विद्वान हैं, जबकि उनकी मां प्रशंसित भारतीय-अमेरिकी फ़िल्म निर्माता मीरा नायर हैं.

जब वह 5 साल के थे, तब ममदानी अपने परिवार के साथ दक्षिण अफ़्रीका के केप टाउन चले गए. दो साल बाद, वे न्यूयॉर्क शहर में बस गए, जहां अब वो एक अमेरिकी नागरिक की हैसियत से रह रहे हैं.

बताया जाता है कि ममदानी ने ब्रोंक्स हाई स्कूल ऑफ़ साइंस से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और बाद में 2014 में बोडोइन कॉलेज से अफ़्रीकाना स्टडीज़ में डिग्री हासिल की. ​​बोडोइन में रहते हुए, उन्होंने फिलिस्तीन में न्याय के लिए छात्रों के कैंपस चैप्टर की सह-स्थापना की.

उनकी राजनीतिक यात्रा जमीनी स्तर पर काम से शुरू हुई, उन्होंने पहले एक फोरक्लोजर प्रिवेंशन कॉउंसलर के रूप में, और फिर अली नजमी, खादर अल-यतीम, रॉस बर्कन और टिफ़नी कैबन जैसी हस्तियों के लिए स्थानीय अभियानों पर एक स्वयंसेवक के रूप में काम किया. 2017 में, वह डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ़ अमेरिका में शामिल हो गए.

ममदानी डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीतने के बाद 2020 में न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के लिए चुने गए थे. उन्होंने 2021 से क्वींस के 36वें जिले का प्रतिनिधित्व किया है और 2022 और 2024 दोनों में निर्विरोध चुने गए.

डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ़ अमेरिका के एक सक्रिय सदस्य के रूप में, वह वर्तमान में कई प्रमुख समितियों में कार्य करते हैं. आज तक, उन्होंने 20 बिल प्रायोजित किए हैं, जिनमें से तीन कानून बन गए हैं.

उन्होंने मेयर एरिक एडम्स के प्रशासन में संघीय जांच शुरू होने के तुरंत बाद 23 अक्टूबर, 2024 को आधिकारिक तौर पर 2025 न्यूयॉर्क सिटी मेयर की दौड़ में प्रवेश किया.

राजनीति से इतर, ममदानी का एक रचनात्मक पक्ष भी है. 2019 में, उन्होंने मिस्टर कार्डामम के नाम से एक म्यूज़िक वीडियो भी रिलीज किया जिसमें कोई और नहीं बल्कि मशहूर कुकबुक लेखक और अभिनेत्री मधुर जाफ़री शामिल थीं.

बताया जाता है कि ममदानी एक शिया मुस्लिम हैं और हाल ही में उन्होंने सीरिया में जन्मी चित्रकार रमा दुवाजी से शादी की है, जिनका काम द न्यू यॉर्कर और द वाशिंगटन पोस्ट जैसे प्रमुख आउटलेट में छपा है. फिलहाल दोनों क्वींस के एस्टोरिया में रहते हैं.

NY मेयर चुनाव पर किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं ज़ोहरान ममदानी

लोकतांत्रिक समाजवादी नेता बर्नी सैंडर्स से प्रेरित होकर, ज़ोहरान ममदानी एक साहसिक प्रगतिशील एजेंडे पर अभियान चला रहे हैं. उनके मंच में महत्वाकांक्षी लक्ष्य जैसे किराए को स्थिर करना, बसों और चाइल्डकैअर को मुफ़्त बनाना, सामुदायिक सुरक्षा विभाग शुरू करना, खराब खाद्य पहुंच वाले क्षेत्रों में शहर द्वारा संचालित किराना स्टोर शुरू करना और 2030 तक न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर $30 करना है.

अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विशेष रूप से इज़राइल-फिलिस्तीन पर, वे बहिष्कार, विनिवेश और प्रतिबंध (बीडीएस) आंदोलन का समर्थन करने में मुखर रहे हैं. वे अवैध बस्तियों का भी विरोध करते हैं, गाजा में युद्धविराम का आह्वान करते हैं और इज़राइल के अस्तित्व के अधिकार को मान्यता देते हुए यहूदी-विरोधी भावना को अस्वीकार करने के महत्व पर ज़ोर देते हैं.

घर पर, उन्होंने मजबूत भेदभाव-विरोधी कानूनों के लिए जोर दिया है और लिंग-पुष्टि स्वास्थ्य सेवा में कटौती के खिलाफ़ आवाज़ उठाई है। उनके अभियान ने तेज़ी से गति पकड़ी है.

ममदानी मतदाताओं से जुड़ने के लिए अपनी दक्षिण एशियाई विरासत का भी सहारा ले रहे हैं. उन्होंने हाल ही में हिंदी में एक कैंपेन वीडियो जारी किया, जिसमें बॉलीवुड की मशहूर फिल्मों और संवादों का जिक्र है.

Billionaires ke paas already sab kuchh hai. Ab, aapka time aageya.



Billionaires already have everything. Now, your time has come. pic.twitter.com/bJcgxzt37S