Nicolas Maduro: कौन हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो? क्यों इन्हें सत्ता से हटाने पर आमादा हैं डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोर्स को हिरासत में ले लिया है, वेनेजुएला की राजधानी काराकस में हुए संदिग्ध हवाई हमलों और धमाकों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह चौंकाने वाला दावा किया है. जानें कौन हैं निकोलस मादुरो, क्यों ट्रंप सत्ता से इन्हें हटाना चाहते हैं...

Venezuelan President Nicolas Maduro: अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोर्स को हिरासत में ले लिया है, वेनेजुएला की राजधानी काराकस में हुए संदिग्ध हवाई हमलों और धमाकों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह चौंकाने वाला दावा किया है. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि 'संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला और वहां के नेता राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ एक बड़े स्तर की कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है.

राष्ट्रपति मादुरो को उनकी पत्नी के साथ पकड़ लिया गया है और उन्हें देश से बाहर ले जाया गया है.' आइए जानें कौन हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाना चाहते हैं...

कौन हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो

1962 में वेनेजुएला की राजधानी काराकास में जन्मे निकोलस मादुरो ने अपने करियर की शुरुआत एक बस ड्राइवर के रूप में की थी, फिर मेट्रो यूनियन के नेता बने. इसके बाद निकोलस मादुरो धीरे-धीरे वेनेजुएला की वामपंथी राजनीति में आगे बढ़े और पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज़ के करीबी सहयोगी बन गए. मादुरो ने साल 2006 से 2013 तक देश के विदेश मंत्री के रूप में काम किया. इस दौरान उन्होंने ALBA और CELAC जैसे क्षेत्रीय संगठनों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई.

साल 2012 में बनें उपराष्ट्रपति

साल 2012 में उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया और 2013 में ह्यूगो चावेज़ के निधन के बाद वे अंतरिम राष्ट्रपति बने. इसके बाद 2013 में हुए चुनाव में वे बेहद करीबी मुकाबले में जीते और तब से सत्ता में बने हुए हैं, हालांकि उनके चुनावों पर कई बार धांधली के आरोप लगते रहे हैं. उनके शासनकाल में देश को अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों, आर्थिक संकट, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों और वैश्विक स्तर पर अलग-थलग पड़ने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है.

क्यों मादुरो को सत्ता से हटाने पर आमादा हैं डोनाल्ड ट्रंप?

वेनेजुएला और अमेरिका के बीच रिश्ता अचानक नहीं बिगड़ा, इसके पीछे की वजह बड़ी है और लंबे समय से ये दरार बनी हुई है. दरअसल, वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल भंडार वाला देश है. वैसे तो अमेरिका खुद तेल का बड़ा उत्पादक है पर अमेरिका को जिस भारी और खट्टे कच्चे तेल की जरूरत है उस तरह का तेल वेनेजुएला के पास प्रचुर मात्रा में मौजूद है. वेनेजुएला यह दावा करता है कि ड्रग्स और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की आड़ में अमेरिका असल में उसके तेल संसाधनों पर नियंत्रण करना चाहता है.

हालांकि अमेरिका लंबे समय से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार को निशाने पर रखे हुए है. उनका आरोप है कि मादुरो सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं करती और चुनावों में गड़बड़ी होती है. दूसरी तरफ वेनेजुएला को रूस और चीन का खुला समर्थन मिलता रहा है. इतना ही नहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी मादुरो सरकार के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं. ऐसे में यह टकराव सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला तक सीमित न रहकर एक बड़े वैश्विक शक्ति संघर्ष का रूप ले चुका है.

क्या चाहता है अमेरिका?

विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका का मकसद सिर्फ सैन्य दबाव बनाना नहीं है, बल्कि वह चाहता है कि वेनेजुएला का तेल वैश्विक बाजार के लिए खुले और अमेरिकी और पश्चिमी कंपनियों को वहां निवेश का मौका मिले. अमेरिका चाहता है कि इसपर रूस और चीन का प्रभाव कम हो. इसके अलावा विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका वेनेजुएला में ऐसी सत्ता व्यवस्था बनाना चाहता है, जो अमेरिका के हितों के अनुकूल हो.

