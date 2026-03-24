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कौन हैं मोहम्मद बघेर गलीबाफ? US-Iran जंग के बीच अचानक चर्चा में आया नाम

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कौन हैं मोहम्मद बघेर गलीबाफ? US-Iran जंग के बीच अचानक चर्चा में आया नाम

Iran-US War: अमेरिका का दावा है कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत शुरू हो गई है. ईरान इस बात से इनकार कर रहा है. हालांकि, अब पॉलिटिको की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप प्रशासन मोहम्मद बगेर गलीबाफ को एक संभावित पार्टनर के रूप में देख रहा है.

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Kusum Lata

Updated : Mar 24, 2026, 01:23 PM IST

कौन हैं मोहम्मद बघेर गलीबाफ? US-Iran जंग के बीच अचानक चर्चा में आया नाम

ट्रंप का दावा है कि मोबम्मद बघेर गलीबाफ ईरान में अमेरिका के संभावित पार्टनर हैं. गलीबाफ ने इन दावों को खारिज किया है. फोटो- X/Ghalibaf and AI Generated

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Iran- US War: 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमले के साथ शुरू हुई जंग का चौथा हफ्ता जारी है. इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया पर तेल संकट मंडरा रहा है. युद्ध की शुरुआत में ट्रंप को यकीन था कि जंग के नतीजे उनके पाले में जाएंगे, लेकिन ईरान ने ऐसा होने नहीं दिया. अब अमेरिका का दावा है कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत शुरू हो गई है. हालांकि, ईरान ने बातचीत से इनकार किया है. इस बीच पॉलिटिको की रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप प्रशासन ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बघेर गलीबाफ को एक संभावित पार्टनर के रूप में देख रहा है. 

कौन हैं मोहम्मद बघेर गलीबाफ | Who is Mohammad Bagher Ghalibaf

मोहम्मद बघेर गलीबाफ ईरान की संसद के स्पीकर हैं. वह ईरान की राजनीति के सबसे चर्चित चेहरों में से एक हैं. साल 1961 में गलीबाफ 64 साल के हैं. वह गलीबाफ मिलिट्री बैकग्राउंड से आते हैं. वह ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) में शामिल हुए. 1980 से 1988 के बीच चले ईरान-इराक वॉर में उन्होंने हिस्सा लिया थ. IRGC में शामिल होने के के तीन साल के अंदर ही वो जनरल बन गए थे. वह ट्रेन्ड फाइटर पायलट भी हैं. गलीबाफ तेहरान के मेयर रह चुके हैं. वह ईरान की राष्ट्रीय पुलिस के प्रमुख का पद भी संभाल चुके हैं. साल 2005 में उन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव भी लड़ा था. फिलहाल वह ईरान की संसद के स्पीकर के तौर पर सर्व कर रहे हैं.

US के दावों पर गलीबाफ ने क्या कहा | Ghalibaf Reaction on US claims of Negotiation

मोहम्मद बघेर गलीबाफ ने अमेरिका के दावों को खारिज किया है. उन्होंने X पर लिखा, 'ईरान के लोग चाहते हैं कि हमला करने वालों कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए. इस मकसद को पूरा करने के लिए ईरान का हर अधिकारी अपने सुप्रीम लीडर और देश की जनता के साथ खड़ा है. अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है. फाइनेंशियल और ऑयल मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं. '

बातचीत पर क्यों बढ़ा ट्रंप का फोकस | Why Trump is Focusing on talks

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 23 मार्च को इस बात के संकेत दिए कि ईरान के एक मजबूत नेता से ट्रंप प्रशासन की बातचीत जारी है. उन्होंने ये जानकारी भी दी कि ईरान के पावर प्लांट और एनर्जी स्ट्रक्चर्स पर 5 दिन तक हमला नहीं किया जाएगा. डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप प्रशासन का फोकस 'सबक सिखाने, बर्बाद कर देने' से शिफ्ट होता दिख रहा है. इसकी बड़ी वजह है तेल. 

अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करके दुनिया की तेल सप्लाई तो चोक की ही, उसने मिडिल ईस्ट के कई देशों की ऑयल फेसिलिटी पर भी हमला किया, जिसका असर तेल उत्पादन पर पड़ा. सप्लाई और प्रोडक्शन घटने का असर तेल की कीमतों पर दिख रहा है और पूरी दुनिया को इस युद्ध का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. हालात काबू में लाने के लिए ट्रंप ने पहले रूस के तेल पर प्रतिबंधों में छूट दी, फिर ईरान के तेल पर लगे प्रतिबंधों में छूट दी. अब ट्रंप प्रशासन बातचीत से इस समस्या से बाहर निकलने के रास्ते तलाश रहा है. ट्रंप प्रशासन की तरफ से अब ये भी कहा गया है कि अमेरिका खार्ग पर कब्जा करना नहीं चाहता है. बता दें कि खार्ग ईरान का सबसे बड़ा ऑयल हब है.

ईरान में सहयोगी की तलाश क्यों कर रहा अमेरिका? | Why US is looking for an ally inside Iran

इसकी भी बड़ी वजह है तेल. अमेरिकी और इजरायली हमलों में ईरान की टॉप लीडरशिप की हत्या के बाद अब अमेरिका ईरान में एक ऐसा पार्टनर ढूंढ रहा है जो उनके साथ मिलकर काम करे. ट्रंप को उम्मीद है कि जैसे निकोलस मादुरो के बाद वेनेजुएला में डेल्सी रोड्रिगेज़ ने सत्ता संभाली, वैसा ही कोई ईरान में मिल जाए.

पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा, 'हमें वेनेजुएला में डेल्सी रोड्रिगेज की तरह ही किसी को वहां रखना है. हम उन्हें वहां रखेंगे, उन्हें हटाएंगे नहीं. वो हमारे साथ काम करेंगे. आप हमें अच्छी डील देंगे. पहली डील तेल पर होगी.' हालांकि, पॉलिटिको ने लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी उम्मीद बचकानी है कि जो उन्होंने वेनेजुएला में किया वो ईरान में भी कर सकते हैं. 

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