Maharashtra Civic Polls: क्या ठाकरे ब्रदर्स का गठजोड़ दिखा पाएगा कमाल या BJP-कांग्रेस मारेगी बाजी? महाराष्ट्र में आज वोटिंग

T20 वर्ल्ड कप में वीजा देने से भारत ने नहीं किया इनकार? पाकिस्तान मूल के क्रिकेटर का पकड़ा गया झूठ

कैसे होता है मनोवैज्ञानिक युद्ध? न सैनिक लड़ते, न मिसाइलें दागी जातीं, फिर भी दुश्मन को दे दी जाती है मात

कम सैलरी में भी होगा कार का सपना पूरा, पहली नौकरी वालों के लिए ये हैं सस्ते विकल्प

Misfuelling: डीजल कार में पेट्रोल... गलती से गाड़ी में भर गया गलत फ्यूल? जानिए इंजन पर क्या पड़ेगा असर

शरीर के वो 7 अंग जिनके बिना जिंदा रह सकता है इंसान, नाम जानकर चौंक जाएंगे आप!

कौन हैं पॉप स्टार से नेता बने Bobi Wine, क्या युगांडा में खत्म कर पाएंगे Yoweri Museveni का 40 का शासन?

युगांडा में आम वोटर और सैनिक एक दूसरे के आमने सामने हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि वोटर्स ऐसे चुनाव में वोट डालने की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी दशकों तक सत्ता में बने रह सकते हैं. बता दें कि युगांडा में पिछले चुनावों में धांधली के आरोप लगे थे.

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Jan 14, 2026, 11:15 PM IST

कौन हैं पॉप स्टार से नेता बने Bobi Wine, क्या युगांडा में खत्म कर पाएंगे Yoweri Museveni का 40 का शासन?
विश्व के तमाम मुल्कों की तरह युगांडा भी अशांति का सामना कर रहा है. युगांडा में आम वोटर और सैनिक एक दूसरे के आमने सामने हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि वोटर्स ऐसे चुनाव में वोट डालने की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी दशकों तक सत्ता में बने रह सकते हैं. ध्यान रहे कि युगांडा में पिछले चुनावों में धांधली के आरोप लगे थे, और चूंकि वर्तमान में विरोध का बिगुल पुनः फूंका गया है मुल्क में इंटरनेट बंद कर दिया गया, जिसे लोकतंत्र समर्थक एक्टिविस्टों ने एक बड़े मुद्दे की तरह पेश किया और निराशा जताई.

एनालिस्ट्स का कहना है कि मुसेवेनी लगभग निश्चित रूप से सत्ता में बने रहेंगे, भले ही उन्हें म्यूज़िशियन से नेता बने बोबी वाइन से चुनौती मिल रही है, जो बदलाव चाहने वालों का प्रतिनिधित्व करते हैं. 81 साल की उम्र में, राष्ट्रपति 1986 से जिस पद पर हैं, उस पर बने रहने के लिए युगांडा की सुरक्षा बलों पर और भी ज़्यादा निर्भर हो गए हैं.

ध्यान रहे कि मुसेवेनी के बेटे, जनरल मुहूज़ी केनरूगाबा सेना के टॉप कमांडर हैं और उन्हें संभावित उत्तराधिकारी माना जाता है. युगांडा में जैसी अस्थिरता है वाइन ने सेना पर चुनावी प्रक्रिया में दखल देने का आरोप लगाया है.

युगांडा में क्यों बंद है इंटरनेट?

मंगलवार को, वोटिंग शुरू होने से 48 घंटे से भी कम समय पहले, युगांडा कम्युनिकेशंस कमीशन ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को आम जनता के लिए इंटरनेट एक्सेस, साथ ही नए सिम कार्ड की बिक्री और रजिस्ट्रेशन को कुछ समय के लिए बंद करने का निर्देश दिया.

एजेंसी ने कहा कि यह 'ऑनलाइन गलत जानकारी, झूठी जानकारी, चुनावी धोखाधड़ी और इससे जुड़े जोखिमों के तेज़ी से फैलने को कम करने के लिए ज़रूरी था.'

यह लोकतंत्र समर्थक एक्टिविस्ट्स और उन लोगों के लिए एक झटका था जो कथित चुनावी खतरों के बारे में जानकारी शेयर करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते, जिसमें बैलेट बॉक्स में फर्जी वोट डालना और दूसरी ऐसी हरकतें शामिल हैं जो कथित तौर पर युगांडा के चुनावों में आम तौर पर होती हैं.

वाइन की पार्टी, नेशनल यूनिटी प्लेटफॉर्म ने अपने समर्थकों से कहा है कि वे धांधली रोकने की कोशिश के तहत वोटिंग के बाद पोलिंग स्टेशनों के पास रहें और नज़र रखें. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करते हुए कहा है कि, 'हम सभी से गुज़ारिश करते हैं कि वे अपने कैमरों का इस्तेमाल करें और किसी भी गड़बड़ी को रिकॉर्ड करें.'

हालांकि, चुनाव अधिकारी युगांडा के लोगों से वोट डालने और फिर घर लौटने की अपील कर रहे हैं, और शायद बाद में वोट गिनती देखने के लिए वापस आने को कह रहे हैं. पोलिंग स्टेशनों को लेकर इस बहस से हिंसा का डर पैदा हो गया है. 

जानें कौन बोबी वाइन?

राजनीति में आने से पहले,वाइन पूर्वी अफ्रीकी देश में एक मशहूर पॉप स्टार थे.  उन्होंने 2017 में नेशनल असेंबली में एक सीट जीती और फिर 2021 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ा, जिसमें वे मिस्टर मुसेवेनी से हार गए. उन्होंने दावा किया कि चुनाव में उनके खिलाफ धांधली हुई थी. वह खासकर शहरी इलाकों में रहने वाले युवा युगांडा के लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं. उनकी पार्टी ने बताया कि 2024 में सिक्योरिटी एजेंट्स के साथ टकराव के बाद उन्हें पैर में गोली लग गई थी.

ऑनलाइन पोस्ट किए गए वीडियो में मिस्टर वाइन अपने समर्थकों से घिरे हुए दिखे, जो चिल्ला रहे थे कि उन्हें पैर में गोली लगी है, जिसके बाद कुछ लोगों ने उन्हें सहारा देकर एक इंतज़ार कर रही कार में बिठाया.

कौन हैं छह बार के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ?

मुसेवेनी 1986 में सत्ता में आए थे और अब सातवें कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ रहे हैं. उन्हें इदी अमीन और मिल्टन ओबोटे सहित तानाशाह सरकारों के खिलाफ विद्रोह में उनकी पिछली भूमिकाओं के कारण लोगों में उम्मीद की लहर के साथ सत्ता मिली थी.

सत्ता संभालने के बाद उन्होंने कहा, 'पूरे अफ्रीका और खासकर युगांडा की समस्या लोग नहीं हैं, बल्कि वे नेता हैं जो सत्ता में ज़्यादा समय तक रहना चाहते हैं.'

2005 में, संसद ने राष्ट्रपति के कार्यकाल की सीमा खत्म कर दी, जिसे आलोचकों ने कहा कि यह मुसेवेनी को ज़िंदगी भर सत्ता में बनाए रखने के लिए किया गया था. उनके कार्यकाल में कथित भ्रष्टाचार को लेकर लोगों का गुस्सा और पश्चिमी देशों द्वारा चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगते रहे हैं. मुसेवेनी के मामले में दिलचस्प ये कि कभी उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों पर पछतावा नहीं किया.

