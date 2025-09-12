Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Jitiya Vrat 2025: जितिया व्रत के नहाय खाय पर नोनी का साग खाने का है खास नियम, यहां देखें इसकी आसान रेसिपी

Tooth Sensitivity Remedies: दांतों की झनझनाहट से हैं परेशान तो अपनाएं ये देसी नुस्खे, मिनटों में मिलेगी राहत

Nepal Famous Food: मोमो के अलावा नेपाल के ये 5 डिशेज भी हैं फेमस, जिन्हें खा कर आप भी हो जाएंगे दीवाने

कौन हैं वो Nepo Kids जिनके खिलाफ भड़का नेपाल का Gen Z, सबके नाम आए सामने

Uric Acid Symptoms: रात में दिखते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के ये संकेत, समझ लें ब्लड में भरने लगा है यूरिया और किडनी हो रही खराब

मोहब्बत और प्यार की तलाश की इमोशनल कहानी है 'लव इन वियतनाम', जानें 'मैडोना इन ए फर कोट' नॉवेल पर बेस्ड ये मूवी क्यों देंखें

Mangal Gochar 2025: 13 सितंबर को मंगल ग्रह बदलेंगे चाल, इन राशियों पर टूटेगा संकट, हो जाएं सतर्क

नेपाल में अंतरिम सरकार पर कोई फैसला नहीं, क्या सुशीला कार्की बनेंगी पहली महिला प्रधानमंत्री?

सीपी राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट मुर्मू ने दिलवाई पद और गरिमा की शपथ

टेक्सास के डलास मोटल में वॉशिंग मशीन के विवाद में भारतीय व्यक्ति का सिर कलम, आरोपी गिरफ्तार

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Jitiya Vrat 2025: जितिया व्रत के नहाय खाय पर नोनी का साग खाने का है खास नियम, यहां देखें इसकी आसान रेसिपी

जितिया व्रत के नहाय खाय पर नोनी का साग खाने का है खास नियम, यहां देखें इसकी आसान रेसिपी

Tooth Sensitivity Remedies: दांतों की झनझनाहट से हैं परेशान तो अपनाएं ये देसी नुस्खे, मिनटों में मिलेगी राहत

दांतों की झनझनाहट से हैं परेशान तो अपनाएं ये देसी नुस्खे, मिनटों में मिलेगी राहत

Nepal Famous Food: मोमो के अलावा नेपाल के ये 5 डिशेज भी हैं फेमस, जिन्हें खा कर आप भी हो जाएंगे दीवाने

मोमो के अलावा नेपाल के ये 5 डिशेज भी हैं फेमस, जिन्हें खा कर आप भी हो जाएंगे दीवाने

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Uric Acid Symptoms: रात में दिखते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के ये संकेत, समझ लें ब्लड में भरने लगा है यूरिया और किडनी हो रही खराब

रात में दिखते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के ये संकेत, समझ लें ब्लड में भरने लगा है यूरिया और किडनी हो रही खराब

Surya Grahan: 21 सितंबर को लगने जा रहा सूर्य ग्रहण इन 6 राशियों के लिए होगा खराब, स्वास्थ्य से लेकर संबंध तक बिगड़ेंगे

21 सितंबर को लगने जा रहा सूर्य ग्रहण इन 6 राशियों के लिए होगा खराब, स्वास्थ्य से लेकर संबंध तक बिगड़ेंगे

Chanakya Niti: जीवनभर दुखी रहता है ये 5 काम करने वाला इंसान, बर्बादी का कारण बनती हैं ये आदतें

जीवनभर दुखी रहता है ये 5 काम करने वाला इंसान, बर्बादी का कारण बनती हैं ये आदतें

Homeअंतर्राष्ट्रीय खबरें

अंतर्राष्ट्रीय खबरें

कौन हैं वो Nepo Kids जिनके खिलाफ भड़का नेपाल का Gen Z, सबके नाम आए सामने

नेपाल के Gen Z प्रोटेस्ट ने तख्तापलट करवा दिया. कई नेताओं को देश छोड़ना पड़ा. राष्ट्रपति-पीएम तक को इस्तीफा देना पड़ा. ये सब हुआ जेन ज़ी के Nepo Kids कैम्पेन को दबाने की कोशिश की वजह से. लेकिन वो नेपो किड्स हैं कौन जिनके खिलाफ नेपाल के युवा ने मोर्चा खोल दिया है?

Latest News

Kusum Lata

Updated : Sep 12, 2025, 12:40 PM IST

कौन हैं वो Nepo Kids जिनके खिलाफ भड़का नेपाल का Gen Z, सबके नाम आए सामने

Nepal Gen Z Protest And List Of Nepo Kids of Nepal 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Nepal Gen Z Protest: नेपाल के Gen Z प्रोटेस्ट ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. हिंसक रूप ले चुके इस प्रोटेस्ट ने पूरे देश में आगजनी और तोड़फोड़ की. राजधानी काठमांडू में नेताओं पर हमले किए गए, उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी की गई. तख्तापलट हो गया, कई नेताओं को देश छोड़ना पड़ा. राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री को पद छोड़ना पड़ा. शुरुआत में सामने आया कि ये प्रदर्शन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर बैन लगाने की वजह से हो रहे हैं.

हालांकि,जब परतें खुलीं तो पता चला कि देश के युवा देश में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ़ Nepo Kids कैम्पेन चला रहे थे. इस कैम्पेन में युवा सवाल पूछ रहे थे कि जब वो मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं तब नेता टैक्स के पैसों से अपनी जेबें भर रहे हैं और उनके बच्चे आलीशान ज़िंदगी जी रहे हैं. चलिए जानते हैं वो नेपो किड्स कौन हैं जिनके खिलाफ नेपाल का Gen Z एकजुट हो गया है.

कौन हैं Nepo Kids Of Nepal?

सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म Reddit पर जब आप Nepo Kids of Nepal या फिर Nepo Babies सर्च करेंगे तो आपको सबहेड r/Nepal Social मिलेगा. इसमें नेपाल के नेताओं के उन बच्चों की पूरी जानकारी दी गई है जिन पर टैक्स के पैसों को अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल पर खर्च करने के आरोप लगे हैं. What_if_O नाम के अकाउंट से नेपाल के सभी नेपो किड्स की डिटेल दी गई है.

यह भी पढ़ें: दुनिया के 10 सबसे बड़े तख्ता पलट आंदोलन: जहां Gen Z के विद्रोह के चलते गिरीं सरकारें

पांच बार नेपाल के प्रधानमंत्री रहे शेर बहादुर देउबा के बेटे जयवीर सिंह देउबा की शादी शिवाना श्रेष्ठा से हुई है. शिवाना श्रेष्ठा केदार भक्त श्रेष्ठा की पोती हैं जो विदेश सचिव और राजदूत रह चुके हैं. उन पर अपनी शादी में करोड़ों रुपये खर्च करने का आरोप लगा है. केदार भक्त श्रेष्ठा की दूसरी पोती सुप्रिया श्रेष्ठा पर आरोप लगे कि वो आए दिन यूरोप ऐसे जाती हैं जैसे वहां उनके मामा का घर हो. जेन ज़ी प्रदर्शन के दौरान भी खबरें आईं कि सुप्रिया फ्रांस में छुट्टियां मना रही हैं.Nepo Kids Of Nepal List

नेपाल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बिरोध खाटिवाड़ा की बेटी श्रृंखला खाटीवाड़ा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. खाटीवाड़ा मिस नेपाल रह चुकी हैं और उनके ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट्स वायरल हैं जिनमें उनकी विदेश यात्रा और लग्जरी लाइफ़स्टाइल की झलक दिख रही है. तीन बार नेपाल के प्रधानमंत्री रहे पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' की पोती स्मिता दहल पर भी लाखों के महंगे बैग्स फ्लॉन्ट करने का आरोप लगा.

इस लिस्ट में प्रचंड की नातिन प्रतिभा पाठक, नेपाल के पूर्व मंत्री बाबुराम भट्टाराय की बेटी मानुषी यमी भट्टाराय, पूर्व मंत्री नारायण श्रेष्ठा की बेटी शहाना श्रेष्ठा, पूर्व प्रधानमंत्री लोकेंद्र बहादुर चंद के भतीजे रोहित चंद, पूर्व राष्ट्रपति राम बरन यादव के बेटे अनिल झा, नेपाल के आयरनमैन कहे जाने वाले गणेश मान सिंह की पोती प्रियंका थापा मागर, पूर्व मंत्री महेश्वर जंग गहतराज के बेटे सुमन पोखरेल, पूर्व राष्ट्रपति बिध्या देवी भंडारी की बेटी आश्ना भंडारी,  पूर्वी डिप्टी पीएम चंद्र प्रकाश मैनाली की पोती संस्कृति राणा, पूर्व मंत्री रबिंद्र प्रसाद अधिकारी के बेटे रोशन अधिकारी आदि के नाम भी शामिल हैं.

नेपाल में सरकार के खिलाफ क्यों सड़कों पर आए Gen Z

नेपाल में सोशल मीडिया पर Nepo Kids कैम्पेन चल रहा था. इस कैम्पेन के तहत युवा सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे थे कि एक तरफ वो मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं. महंगाई और उसकी वजह से गरीबी बढ़ रही है. युवाओं के पास रोज़गार नहीं है. जबकि नेताओं के बच्चे लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपनी महंगी गाड़ियां, डिजाइनर बैग्स फ्लॉन्ट कर रहे हैं. विदेश घूम रहे हैं. जब नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया बैन किया तो युवाओं ने इस बैन को नेपो किड्स कैम्पेन को दबाने की कोशिश के तौर पर देखा. वो सड़कों पर उतर गए और देखते ही देखते प्रदर्शन इतना हिंसक हो गया कि पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ गया.

नेपाल प्रोटस्ट में 31 से ज्यादा लोगों की मौत

नेपाल में प्रदर्शन के हिंसक होने के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल को इस्तीफा देना पड़ा. हिंसक प्रदर्शन में 31 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. वहीं, कम से कम 1000 लोग घायल हुए हैं. प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की सरकारी इमारतों, नेताओं के घरों, होटलों आदि में आगजनी और तोड़फोड़ कर भारी नुकसान पहुंचाया है. अब तक देश की अंतरिम सरकार का गठन नहीं हो सका है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Uric Acid Symptoms: रात में दिखते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के ये संकेत, समझ लें ब्लड में भरने लगा है यूरिया और किडनी हो रही खराब
रात में दिखते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के ये संकेत, समझ लें ब्लड में भरने लगा है यूरिया और किडनी हो रही खराब
Surya Grahan: 21 सितंबर को लगने जा रहा सूर्य ग्रहण इन 6 राशियों के लिए होगा खराब, स्वास्थ्य से लेकर संबंध तक बिगड़ेंगे
21 सितंबर को लगने जा रहा सूर्य ग्रहण इन 6 राशियों के लिए होगा खराब, स्वास्थ्य से लेकर संबंध तक बिगड़ेंगे
Chanakya Niti: जीवनभर दुखी रहता है ये 5 काम करने वाला इंसान, बर्बादी का कारण बनती हैं ये आदतें
जीवनभर दुखी रहता है ये 5 काम करने वाला इंसान, बर्बादी का कारण बनती हैं ये आदतें
क्या होती है Yellow Book? जिसके नियम हर VVIP को करने होते हैं फॉलो, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री पर नहीं होते लागू!
क्या होती है Yellow Book? जिसके नियम हर VVIP को करने होते हैं फॉलो, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री पर नहीं होते लागू!
ये हैं दुनिया में अब तक के 10 सबसे खतरनाक तानाशाह, यहां देखें पूरी लिस्ट
ये हैं दुनिया में अब तक के 10 सबसे खतरनाक तानाशाह, यहां देखें पूरी लिस्ट
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE