कौन हैं वो Nepo Kids जिनके खिलाफ भड़का नेपाल का Gen Z, सबके नाम आए सामने

Nepal Gen Z Protest: नेपाल के Gen Z प्रोटेस्ट ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. हिंसक रूप ले चुके इस प्रोटेस्ट ने पूरे देश में आगजनी और तोड़फोड़ की. राजधानी काठमांडू में नेताओं पर हमले किए गए, उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी की गई. तख्तापलट हो गया, कई नेताओं को देश छोड़ना पड़ा. राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री को पद छोड़ना पड़ा. शुरुआत में सामने आया कि ये प्रदर्शन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर बैन लगाने की वजह से हो रहे हैं.

हालांकि,जब परतें खुलीं तो पता चला कि देश के युवा देश में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ़ Nepo Kids कैम्पेन चला रहे थे. इस कैम्पेन में युवा सवाल पूछ रहे थे कि जब वो मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं तब नेता टैक्स के पैसों से अपनी जेबें भर रहे हैं और उनके बच्चे आलीशान ज़िंदगी जी रहे हैं. चलिए जानते हैं वो नेपो किड्स कौन हैं जिनके खिलाफ नेपाल का Gen Z एकजुट हो गया है.

कौन हैं Nepo Kids Of Nepal?

सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म Reddit पर जब आप Nepo Kids of Nepal या फिर Nepo Babies सर्च करेंगे तो आपको सबहेड r/Nepal Social मिलेगा. इसमें नेपाल के नेताओं के उन बच्चों की पूरी जानकारी दी गई है जिन पर टैक्स के पैसों को अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल पर खर्च करने के आरोप लगे हैं. What_if_O नाम के अकाउंट से नेपाल के सभी नेपो किड्स की डिटेल दी गई है.

पांच बार नेपाल के प्रधानमंत्री रहे शेर बहादुर देउबा के बेटे जयवीर सिंह देउबा की शादी शिवाना श्रेष्ठा से हुई है. शिवाना श्रेष्ठा केदार भक्त श्रेष्ठा की पोती हैं जो विदेश सचिव और राजदूत रह चुके हैं. उन पर अपनी शादी में करोड़ों रुपये खर्च करने का आरोप लगा है. केदार भक्त श्रेष्ठा की दूसरी पोती सुप्रिया श्रेष्ठा पर आरोप लगे कि वो आए दिन यूरोप ऐसे जाती हैं जैसे वहां उनके मामा का घर हो. जेन ज़ी प्रदर्शन के दौरान भी खबरें आईं कि सुप्रिया फ्रांस में छुट्टियां मना रही हैं.

नेपाल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बिरोध खाटिवाड़ा की बेटी श्रृंखला खाटीवाड़ा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. खाटीवाड़ा मिस नेपाल रह चुकी हैं और उनके ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट्स वायरल हैं जिनमें उनकी विदेश यात्रा और लग्जरी लाइफ़स्टाइल की झलक दिख रही है. तीन बार नेपाल के प्रधानमंत्री रहे पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' की पोती स्मिता दहल पर भी लाखों के महंगे बैग्स फ्लॉन्ट करने का आरोप लगा.

इस लिस्ट में प्रचंड की नातिन प्रतिभा पाठक, नेपाल के पूर्व मंत्री बाबुराम भट्टाराय की बेटी मानुषी यमी भट्टाराय, पूर्व मंत्री नारायण श्रेष्ठा की बेटी शहाना श्रेष्ठा, पूर्व प्रधानमंत्री लोकेंद्र बहादुर चंद के भतीजे रोहित चंद, पूर्व राष्ट्रपति राम बरन यादव के बेटे अनिल झा, नेपाल के आयरनमैन कहे जाने वाले गणेश मान सिंह की पोती प्रियंका थापा मागर, पूर्व मंत्री महेश्वर जंग गहतराज के बेटे सुमन पोखरेल, पूर्व राष्ट्रपति बिध्या देवी भंडारी की बेटी आश्ना भंडारी, पूर्वी डिप्टी पीएम चंद्र प्रकाश मैनाली की पोती संस्कृति राणा, पूर्व मंत्री रबिंद्र प्रसाद अधिकारी के बेटे रोशन अधिकारी आदि के नाम भी शामिल हैं.

नेपाल में सरकार के खिलाफ क्यों सड़कों पर आए Gen Z

नेपाल में सोशल मीडिया पर Nepo Kids कैम्पेन चल रहा था. इस कैम्पेन के तहत युवा सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे थे कि एक तरफ वो मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं. महंगाई और उसकी वजह से गरीबी बढ़ रही है. युवाओं के पास रोज़गार नहीं है. जबकि नेताओं के बच्चे लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपनी महंगी गाड़ियां, डिजाइनर बैग्स फ्लॉन्ट कर रहे हैं. विदेश घूम रहे हैं. जब नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया बैन किया तो युवाओं ने इस बैन को नेपो किड्स कैम्पेन को दबाने की कोशिश के तौर पर देखा. वो सड़कों पर उतर गए और देखते ही देखते प्रदर्शन इतना हिंसक हो गया कि पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ गया.

नेपाल प्रोटस्ट में 31 से ज्यादा लोगों की मौत

नेपाल में प्रदर्शन के हिंसक होने के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल को इस्तीफा देना पड़ा. हिंसक प्रदर्शन में 31 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. वहीं, कम से कम 1000 लोग घायल हुए हैं. प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की सरकारी इमारतों, नेताओं के घरों, होटलों आदि में आगजनी और तोड़फोड़ कर भारी नुकसान पहुंचाया है. अब तक देश की अंतरिम सरकार का गठन नहीं हो सका है.

