कौन हैं सिलोविकी जिनके चलते भारत यात्रा से पहले सुर्खियों में हैं पुतिन? 

रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भले ही अभी भारत न आए हों, मगर उनके दौरे को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं. दिलचस्प ये कि जिस चीज ने लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित किया, वो है बेहद खास लोगों की एक ऐसी टोली, जो साए की तरह पुतिन के साथ रहती है. और जिसे दुनिया 'सिलोविकी' के नाम से जानती है.

इस ग्रुप के विषय में माना यही जाता है कि इसमें शामिल लोगों पर पुतिन आंख बंद कर भरोसा करते हैं. साथ ही पुतिन जो भी बड़े फैसले लेते हैं, उनमें इस ग्रुप के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है.

जिक्र सिलोविकी का हुआ है तो बता दें कि सिलोविकी शब्द का सीधा मतलब है 'मज़बूती वाले लोग' या 'सिक्योरिटी वाले लोग.' इसमें वो लोग शमिल होते हैं, जो न केवल सीनियर रैंक के होते हैं. बल्कि जिन्होंने KGB जैसी सिक्योरिटी एजेंसियों में पहले काम किया हुआ होता है और जो नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस से जुड़े मामलों में दबदबा रखते हों.

यह ग्रुप पुतिन की पर्सनल सिक्योरिटी और नेशनल डिफेंस से जुड़े मामलों के लिए जाना जाता है. ध्यान रहे कि इसा बिलकुल नहीं है कि सिर्फ इस ग्रुप की तारीफ ही होती है. पूर्व में तमाम मौके आए हैं जब इसकी खूब जमकर आलोचना हुई है.

आलोचकों का आरोप है कि सिलोविकी मुख्य रूप से यूक्रेन और दूसरे यूरोपियन देशों के प्रति पुतिन की सख्त नीतियों को बनाने के लिए ज़िम्मेदार हैं, और कहा जाता है कि हाल के सालों में क्रेमलिन के लगभग हर बड़े फैसले पर उनके विचारों का काफी असर पड़ा है. आइये जानें कौन-कौन है पुतिन के सिलोविकी ग्रुप में शामिल.

1- निकोलाई पैट्रूशेव

निकोलाई पैट्रूशेव रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के हेड और सबसे ताकतवर सिलोविकी हैं. निकोलाई एक प्रोफेशनल इंटेलिजेंस ऑफिसर जो पुतिन को 1970 के दशक से जानते हैं, जब वे दोनों लेनिनग्राद में KGB में काम करते थे। इससे पहले वह FSB के हेड थे.

2. सर्गेई नारिश्किन

सर्गेई नारिश्किन रूस की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस, या SVR के हेड, और KGB के पूर्व ऑफिसर हैं जो पुतिन को 1990 के दशक से जानते हैं, जब दोनों लोग सेंट पीटर्सबर्ग मेयर के ऑफिस में साथ काम करते थे. सर्गेई को पुतिन का सबसे वफादार और असरदार एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है.

3. अलेक्जेंडर बोर्टनिकोव

अलेक्जेंडर बोर्टनिकोव FSB के मौजूदा डायरेक्टर और KGB के उत्तराधिकारी हैं. वह एक बड़े सिक्योरिटी सिस्टम को कंट्रोल करते हैं जो काउंटर-टेररिज्म से लेकर बॉर्डर सिक्योरिटी और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस तक हर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार है.

4. सर्गेई शोइगु

सर्गेई शोइगु रूस के डिफेंस मिनिस्टर हैं और आज की रशियन मिलिट्री और अग्रेसिव GRU एजेंसी के लिए ज़िम्मेदार हैं. सर्गेई शोइगु अक्सर पुतिन के ज़रूरी सिक्योरिटी फैसलों में शामिल होते हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक वह देश के हितों के पक्के सपोर्टर हैं, लेकिन उनमें दूसरे सिलोविकी सदस्यों जैसी गहरी एंटी-वेस्टर्न भावना नहीं है.

5. वालेरी गेरासिमोव

वालेरी रूसी आर्मी के जनरल और चीफ ऑफ़ द जनरल स्टाफ़ हैं जिन्हें एक अनुभवी मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर जाना जाता है. कहा जाता है कि गेरासिमोव यूक्रेनी हमले के आर्किटेक्ट थे.