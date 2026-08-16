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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

जींस पर प्रतिबंध लगाने वाला एकमात्र देश कौन सा है? अगर आप जींस पहनेंगे तो जेल जाएंगे

अगर आप अपनी पसंदीदा नीली जींस पहनेंगे, तो सीधे जेल जाएंगे! क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर ऐसा भी कोई अजीब देश है? वहां की पुलिस जींस पहनने पर सख्त पाबंदियां लगाती है. आपको वहां के लोगों को झेलने वाले अजीब नियमों की चौंकाने वाली सच्चाई जाननी चाहिए.

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Pragya Bharti

Updated : Aug 16, 2026, 04:06 PM IST

जींस पर प्रतिबंध लगाने वाला एकमात्र देश कौन सा है? अगर आप जींस पहनेंगे तो जेल जाएंगे

Image Credit: AI

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क्या हम जींस के बिना जीवन की कल्पना कर सकते हैं? कॉलेज, ऑफिस, फंक्शन... हम जहां भी जाते हैं, जींस ही पहनते हैं. और जो लोग शॉर्ट्स और ट्रैक पैंट पहनने में शर्माते हैं, वे घर के पास की दुकान पर भी जींस ही पहनते हैं. जींस हमारे लिए एक ज़रूरत बन गई है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी नीली जींस पहनने पर सीधे जेल हो सकती है? अरे भाई... नीली जींस पहनने पर क्या जेल हो सकती है? क्या आपको लगता है ये मज़ाक है? ये बिल्कुल सच है. एक देश में ऐसा अजीब कानून बहुत सख्ती से लागू किया जा रहा है. यहाँ फैशन के नाम पर आधुनिक कपड़े पहनने पर भी कड़ी सजा हो सकती है.

जींस पर प्रतिबंध लगाने वाला एकमात्र देश कौन सा? 

दुनिया पर राज करने वाले तानाशाह देश का नाम उत्तर कोरिया है. किम जोंग उन का नाम तो सबने सुना ही होगा. सोशल मीडिया पर लोग उन्हें प्यार से किम मावा कहते हैं. इस तानाशाही शासन वाले देश में सरकार ने नीली जींस और स्किनी जींस पहनने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. कानून के अनुसार, ऐसे कपड़े पहनना राजद्रोह के बराबर गंभीर अपराध है. सरकार ने सड़कों पर लोगों के पहनावे पर लगातार नज़र रखने के लिए विशेष फैशन पुलिस भी नियुक्त की है. नियमों का उल्लंघन करने पर मौके पर ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें- भारत के टॉप 7 जींस होलसेल मार्केट, जहां कौड़ियों के दाम में मिलते हैं ब्रांडेड पैंट

क्यों बैन है जींस?

न्यूज़18 इंग्लिश के अनुसार, इस तरह के अजीब प्रतिबंध का मुख्य कारण पश्चिमी संस्कृति को अपने देश में प्रवेश करने से रोकना है. शासक किम जोंग उन का दृढ़ विश्वास है कि पूंजीवादी देशों की जीवनशैली उनके देश में नहीं आनी चाहिए. उत्तर कोरियाई सरकार का मानना ​​है कि पश्चिमी फैशन उनकी घरेलू संस्कृति को नष्ट कर रहा है और युवाओं को गुमराह कर रहा है. यही कारण है कि वे हर कदम पर इतनी कड़ी सावधानी बरत रहे हैं ताकि विदेशी फैशन के रुझान उनके क्षेत्र में न दिखाई दें.

इस देश में किन-किन चीजों पर रोक?

यहां न सिर्फ नीली जींस, बल्कि फटी हुई डिज़ाइन वाली पैंट और अंग्रेजी में नाम लिखे टी-शर्ट भी प्रतिबंधित हैं. इन नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना किसी दया के कठोर कारावास की सजा दी जाएगी. अपराध करने वालों को दंड शिविरों में सबसे कठिन कार्य सौंपे जाएंगे. प्रत्येक नागरिक को सरकार द्वारा निर्धारित साधारण पारंपरिक वस्त्र ही पहनने होंगे. किसी भी परिस्थिति में उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है. 
इस तानाशाही देश में न केवल कपड़ों बल्कि हेयर स्टाइल को लेकर भी बेहद सख्त नियम हैं. यहां सैलून जाकर मनचाहे बाल कटवाने की आजादी नहीं है. सरकार ही तय करती है कि लोगों को अपने बालों को कैसे स्टाइल करना चाहिए. हैरानी की बात यह है कि देश भर के सभी नागरिकों के लिए आधिकारिक तौर पर केवल अट्ठाईस प्रकार के हेयर स्टाइल ही उपलब्ध हैं. उन्हें इन्हीं में से चुनना पड़ता है.
सरकार द्वारा स्वीकृत ये हेयरस्टाइल महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग हैं. अविवाहित लड़कियों को अपने बाल छोटे कटवाने होंगे. पुरुषों के बाल पाँच सेंटीमीटर से अधिक लंबे नहीं होने चाहिए. बालों को रंगना और नए हेयरस्टाइल आजमाना यहां अपराध है. सैलून में केवल सरकार द्वारा जारी की गई तस्वीरें ही प्रदर्शित की जाती हैं. बालों को ठीक उसी तरह कटवाना होगा जैसा उन तस्वीरों में दिखाया गया है, अन्यथा उन्हें सीधे कठोर दंड शिविरों में भेज दिया जाएगा.

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