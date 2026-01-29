FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
MCC NEET PG Counselling 2025 Round 3: नीट पीजी काउंसलिंग के तीसरे राउंड की चॉइस फिलिंग की तारीख बढ़ी, जानें डिटेल्स

MCC NEET PG Counselling 2025 Round 3: नीट पीजी काउंसलिंग के तीसरे राउंड की चॉइस फिलिंग की तारीख बढ़ी, जानें डिटेल्स

क्या है Nipah Virus जिसके चलते दहशत में है भारत समेत पूरा एशिया ? Covid-19 से कितना है घातक

क्या है Nipah Virus जिसके चलते दहशत में है भारत समेत पूरा एशिया ? Covid-19 से कितना है घातक

PM Kisan 22nd Installment Date: पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त कब जारी कर सकती है सरकार? जानिए लेटेस्ट अपडेट

पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त कब जारी कर सकती है सरकार? जानिए लेटेस्ट अपडेट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
क्या टूटने वाला है Gaurav Khanna और Aakanksha Chamola का 10 साल पुराना रिश्ता? पत्नी के 'कुर्बानी' वाले पोस्ट ने फैन्स को दिया झटका

क्या टूटने वाला है Gaurav Khanna और Aakanksha Chamola का 10 साल पुराना रिश्ता? पत्नी के 'कुर्बानी' वाले पोस्ट ने फैन्स को दिया झटका

Royal Enfield की Meteor 350 खरीदने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानें कितनी होगी महीने की EMI

Royal Enfield की Meteor 350 खरीदने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानें कितनी होगी महीने की EMI

Shukra Uday 2026: इन 3 राशियों के लिए अक्टूबर तक नौकरी, बिजनेस और धन लाभ का समय शुरू हो रहा,1 फरवरी खुलेगा गोल्डन गेट

शुक्र उदय के साथ इन राशियों के लिए अक्टूबर तक खुला रहेगा गोल्डन गेट, 1 फरवरी से जॉब-बिजनेस और धन लाभ का योग शुरू

Homeदुनिया

दुनिया

क्या है Nipah Virus जिसके चलते दहशत में है भारत समेत पूरा एशिया ? Covid-19 से कितना है घातक

भारत में निपाह वायरस के दो मामले सामने आने के बाद सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया जैसे एशियाई देशों ने इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने की शुरुआत कर दी थी. बता दें कि मृत्यु दर के मामले में निपाह, COVID-19 वायरस से काफी ज़्यादा खतरनाक लेकिन कम संक्रामक है.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Jan 29, 2026, 05:30 PM IST

क्या है Nipah Virus जिसके चलते दहशत में है भारत समेत पूरा एशिया ? Covid-19 से कितना है घातक
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

कोरोना वायरस जैसे घातक और जानलेवा वायरस का प्रकोप झेल चुका एशिया महाद्वीप, पुनः डर के साए में है. वजह है Nipah के  रूप में एक अन्य वायरस. जिसे लेकर एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि, यह मृत्यु दर के मामले में COVID-19 वायरस से काफी ज़्यादा खतरनाक है. लेकिन कम संक्रामक है. बताते चलें कि दिसंबर के आखिर में भारत में निपाह वायरस के दो मामले सामने आने के बाद सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया जैसे एशियाई देशों ने इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने की शुरुआत कर दी थी. शायद यही वो कारण है जिसके चलते एशिया के तमाम मुल्कों में एयरपोर्ट जैसी जगहों पर टेम्परेचर स्क्रीनिंग की जा रही है. 

ध्यान रहे कि भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 27 जनवरी को एक बयान में कहा कि पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल में मामले कंट्रोल में हैं, लेकिन पड़ोसी देशों के साथ-साथ नेपाल और हांगकांग में भी सावधानियां बरती जा रही हैं. वहीं यूएस और यूके में इस बीमारी का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन दोनों ही देश अभी से इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए गंभीर नजर आ रहे हैं. 

आखिर क्या है निपाह वायरस ?

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) का कहना है कि निपाह वायरस इन्फेक्शन एक ज़ूनोटिक बीमारी है (यानी यह जानवरों और इंसानों के बीच फैल सकती है) जिससे कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं. यह वायरस करीबी संपर्क से, साथ ही दूषित खाने से भी एक इंसान से दूसरे इंसान में तेज़ी से फैल सकता है.

यह आमतौर पर फ्रूट बैट्स, खासकर लार्ज फ्लाइंग फॉक्स नाम की मेगाबैट की एक नस्ल से फैलता है, लेकिन दूसरे जानवर, जिनमें सूअर भी शामिल हैं, वे भी इस वायरस को फैला सकते हैं.

क्या हैं निपाह वायरस के लक्षण ?

इंसानों में लक्षण बिना लक्षण वाले इन्फेक्शन से लेकर जानलेवा दिमागी सूजन जिसे एन्सेफलाइटिस कहते हैं, तक हो सकते हैं. संक्रमित लोगों में प्रायः ये लक्षण देखे ज सकए हैं. 

सिरदर्द

मांसपेशियों में दर्द

उल्टी

गले में खराश

बुखार

WHO के अनुसार, इन लक्षणों के बाद चक्कर आना, नींद आना, होश में बदलाव और न्यूरोलॉजिकल संकेत दिख सकते हैं जो गंभीर एन्सेफलाइटिस का संकेत देते हैं. ज़्यादातर लोग इस वायरस से पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में दोबारा बीमारी होने की खबरें भी आई हैं. WHO की रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु दर लगभग 40-75% है, लेकिन यह आउटब्रेक के आधार पर अलग-अलग हो सकती है.

भारत में स्वास्थ्य अधिकारियों ने दो नए मामलों से जुड़े 196 कॉन्टैक्ट्स की पहचान की और उनका पता लगाया, जिनमें से सभी का वायरस टेस्ट नेगेटिव आया और उनमें से किसी में भी लक्षण नहीं दिखे.

क्या इसका इलाज हो सकता है?

फिलहाल इस वायरस का कोई पक्का इलाज नहीं है. इसके खिलाफ कई वैक्सीन बन रही हैं, लेकिन सब अभी टेस्टिंग फेज में हैं. इलाज में अक्सर गंभीर सांस या न्यूरोलॉजिकल समस्याओं में मदद के लिए अस्पताल में इंटेंसिव केयर शामिल होती है.

क्या इसका फैलना एक नार्मल सी बात है?

बता दें कि इसका पहला पहचाना गया मामला 1999 में मलेशिया में सुअर पालने वालों के बीच हुआ था. सिंगापुर भी इससे प्रभावित हुआ था. WHO के अनुसार, भारत को निपाह के फैलने के लिए दुनिया के सबसे ज़्यादा जोखिम वाले क्षेत्रों में से एक माना जाता है, जबकि बांग्लादेश में 2001 में पहली बार सामने आने के बाद से लगभग हर साल इंसानों में इन्फेक्शन के मामले सामने आए हैं.

स्थानीय मीडिया ने बताया कि मौजूदा मामले पश्चिम बंगाल में लगभग दो दशकों में पहले मामले हैं. 2007 में इस वायरस से पांच लोगों की मौत हो गई थी.

आउटब्रेक पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं अलग-अलग देश?

सिंगापुर की कम्युनिकेबल डिजीज एजेंसी ने 28 जनवरी को कहा कि भारत के प्रभावित इलाकों से आने वाली फ्लाइट्स के यात्रियों की उसके एयरपोर्ट पर टेम्परेचर स्क्रीनिंग की जाएगी. देश के मिनिस्ट्री ऑफ मैनपावर ने कहा कि वह दक्षिण एशिया से आए नए प्रवासी मजदूरों पर निगरानी बढ़ा रहा है, और सतर्कता बढ़ाने के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है.

थाईलैंड के अधिकारियों ने भी कहा कि निपाह इन्फेक्शन वाले इलाकों से आने वाले यात्रियों को इमिग्रेशन क्लियर करने से पहले हेल्थ डिक्लेरेशन पूरा करना होगा.

चीन के रोग नियंत्रण प्राधिकरण ने कहा कि हालांकि देश में कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन बाहर से मामले आने का खतरा है. जबकि नेपाल ने कहा कि वह 'हाई अलर्ट' पर है और उसने यात्रियों के लिए कड़ी स्क्रीनिंग भी लागू की है.

वायरस से बचने की कैसे करें तैयारी?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोगों को चमगादड़ और बीमार जानवरों के संपर्क से बचने पर ध्यान देना चाहिए, साथ ही यह भी पक्का करना चाहिए कि सभी फलों को साफ पानी से अच्छी तरह धोकर और छीलकर ही खाएं.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या टूटने वाला है Gaurav Khanna और Aakanksha Chamola का 10 साल पुराना रिश्ता? पत्नी के 'कुर्बानी' वाले पोस्ट ने फैन्स को दिया झटका
क्या टूटने वाला है Gaurav Khanna और Aakanksha Chamola का 10 साल पुराना रिश्ता? पत्नी के 'कुर्बानी' वाले पोस्ट ने फैन्स को दिया झटका
Royal Enfield की Meteor 350 खरीदने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानें कितनी होगी महीने की EMI
Royal Enfield की Meteor 350 खरीदने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानें कितनी होगी महीने की EMI
Shukra Uday 2026: इन 3 राशियों के लिए अक्टूबर तक नौकरी, बिजनेस और धन लाभ का समय शुरू हो रहा,1 फरवरी खुलेगा गोल्डन गेट
शुक्र उदय के साथ इन राशियों के लिए अक्टूबर तक खुला रहेगा गोल्डन गेट, 1 फरवरी से जॉब-बिजनेस और धन लाभ का योग शुरू
Mini Europe in India: भारत के इन 7 शहरों को कहा जाता है मिनी यूरोप, यहां आकर मिलती है एब्रॉड वाली फीलिंग  
भारत के इन 7 शहरों को कहा जाता है मिनी यूरोप, यहां आकर मिलती है एब्रॉड वाली फीलिंग
PHOTOS: रितेश देशमुख से लेकर नितिन गडकरी तक, अजित पवार के अंतिम दर्शन के लिए कौन-कौन पहुंचा?
PHOTOS: रितेश देशमुख से लेकर नितिन गडकरी तक, अजित पवार के अंतिम दर्शन के लिए कौन-कौन पहुंचा?
MORE
Advertisement
धर्म
Today Horoscope 29 January: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Jaya Ekadashi 2026: भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो जरूर जया एकादशी व्रत, जानें भद्रा से लेकर राहुकाल का समय
भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो जरूर जया एकादशी व्रत, जानें भद्रा से लेकर राहुकाल का समय
Magh Purnima 2026: इस माघ पूर्णिमा पर बनेंगे ये 5 दुर्लभ संयोग, इन लोगों को मिलेगा खूब मान सम्मान और पैसा
इस माघ पूर्णिमा पर बनेंगे ये 5 दुर्लभ संयोग, इन लोगों को मिलेगा खूब मान सम्मान और पैसा
Pradosh Vrat 2026: इस दिन है जनवरी माह का आखिरी प्रदोष व्रत, जानें तारीख से लेकर इसका महत्व और पूजा विधि
इस दिन है जनवरी माह का आखिरी प्रदोष व्रत, जानें तारीख से लेकर इसका महत्व और पूजा विधि
Numerology: प्यार, दोस्ती और बिजनेस में इन लोगों को बार-बार मिलता है धोखा, क्या आपका मूलांक भी है इसमें शामिल
प्यार, दोस्ती और बिजनेस में इन लोगों को बार-बार मिलता है धोखा, क्या आपका मूलांक भी है इसमें शामिल
MORE
Advertisement