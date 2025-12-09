FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

हार्दिक ने नाबाद 59 रन, तिलक वर्मा ने 26 रन बनाए | कटक T20 में भारत की शानदार जीत, इंडियन टीम ने SA को हराया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs SL: श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, इन दो अनकैप्ड प्लेयर्स को मिला मौका; देखें पूरा स्क्वाड

IND vs SL: श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, इन दो अनकैप्ड प्लेयर्स को मिला मौका; देखें पूरा स्क्वाड

Rashifal 10 December 2025: मिथुन वालों को व्यापार में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

मिथुन वालों को व्यापार में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

IndiGo की उड़ानों में 10% की कटौती, यात्री घर से निकलने से पहले चेक कर लें स्टेटस

IndiGo की उड़ानों में 10% की कटौती, यात्री घर से निकलने से पहले चेक कर लें स्टेटस

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Nita Ambani के ज्वेलरी कलेक्शन में एक ऐसा डायमंड, जिसे पगड़ी में लगाता था ये मुगल बादशाह!

Nita Ambani के ज्वेलरी कलेक्शन में एक ऐसा डायमंड, जिसे पगड़ी में लगाता था ये मुगल बादशाह!

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के खून में होती है वफ़ादारी, परफेक्ट पार्टनर बन मजबूती से निभाते हैं रिश्ता

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के खून में होती है वफ़ादारी, परफेक्ट पार्टनर बन मजबूती से निभाते हैं रिश्ता

जनवरी 2026 में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा DA? जानें सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर कितना पड़ेगा असर

जनवरी 2026 में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा DA? जानें सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर कितना पड़ेगा असर

Homeदुनिया

दुनिया

क्या है सिंधुदेश जिसकी मांग के को लेकर उबल रहा है पाकिस्तान का कराची? 

कराची में हालात तनावपूर्ण हैं. शहर में हिंसा तब शुरू हुई जब सिंधी कल्चर डे पर अलग सिंधुदेश की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और बाद में विरोध ने हिंसक रूप ले लिया.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Dec 09, 2025, 10:34 PM IST

क्या है सिंधुदेश जिसकी मांग के को लेकर उबल रहा है पाकिस्तान का कराची? 
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

पाकिस्तान स्थित कराची फिर गतिरोध का सामना कर रहा है. खबर है कि अलग सिंधुदेश की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के हिंसक होने के बाद शहर में तनाव बढ़ गया है. मामले के तहत जो तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, उनपर यकीन किया जाए तो हिंसा के चलते पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ तीखी झड़प हुई.

ध्यान रहे कि हिंसा रविवार को तब शुरू हुई जब अलग सिंधुदेश की मांग को लेकर सिंधी कल्चर डे पर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए. जिये सिंध मुत्तहिदा महाज़ (JSSM) के बैनर तले सिंधियों के एक बड़े ग्रुप ने 'आज़ादी' और 'पाकिस्तान मुर्दाबाद' के नारे लगाए.

प्रदर्शनकारियों ने सिंध की आज़ादी की मांग की, जिससे सिंधी राष्ट्रवादी पार्टियों की पुरानी भावना और बढ़ गई. 1947 में बंटवारे के बाद सिंध प्रांत, जो सिंधु नदी के पास का इलाका है, पाकिस्तान में चला गया.

महाभारत के अनुसार, सिंधुदेश आज के सिंध का पुराना नाम था, जो पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा प्रांत है. रविवार को, अधिकारियों द्वारा रैली का रूट बदलने के बाद तनाव तेज़ी से बढ़ गया, जिससे हज़ारों प्रदर्शनकारी नाराज़ हो गए.

हालात तब और बिगड़ गए जब भीड़ के कुछ लोगों ने सुरक्षाकर्मियों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया और तोड़फोड़ करने लगे. पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े.

स्थानीय रिपोर्टों में कहा गया है कि हिंसा के सिलसिले में कम से कम 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. डॉन के अनुसार, हिंसा में पांच पुलिसवाले घायल हुए हैं. सरकार ने पुलिस को संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ करने वालों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने का निर्देश दिया.

मामले में छाए हैं यूएन और प्रधानमंत्री मोदी 

लंबे समय से, सिंधी संगठन प्रांत में लगातार राजनीतिक दबाव और मानवाधिकारों के उल्लंघन का दावा करते रहे हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल की शुरुआत में, देश निकाला पाए चेयरपर्सन शफी बुरफत की लीडरशिप में JSSM ने यूनाइटेड नेशंस से दखल देने और सिंधुदेश को एक आज़ाद देश के तौर पर मान्यता देने की अपील की थी.

JSSM ने सिंध और भारत के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपनी मांग का समर्थन करने की अपील की.

अपने बयान में, संगठन ने पाकिस्तान के सुरक्षा बलों पर सिंध में 'गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन' का आरोप लगाया, जिसमें एक्टिविस्ट और पत्रकारों को जबरन गायब करना, टॉर्चर करना और न्याय के बाहर हत्याएं शामिल हैं.

इसने यह भी दावा किया कि उसके सिंधुदेश आंदोलन को निशाना बनाने के लिए आतंकवाद विरोधी कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है.

आखिर क्यों चर्चा बटोर रहा है सिंधुदेश?

सिंध को लेकर नई पॉलिटिकल चर्चा के बीच सिंधुदेश की मांग को नई हवा मिली है. पिछले हफ़्ते, एक पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल ने एक डिबेट दिखाई जिसमें एक पत्रकार और एक एक्सपर्ट ने दावा किया कि MQM (मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट) के चीफ़ अल्ताफ़ हुसैन ने एक बार सिंध के पूर्व होम मिनिस्टर ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा से कहा था कि 18वें अमेंडमेंट के पास होने के बाद, 'सिंधुदेश कार्ड अब हमारे हाथ में है.'

भारत में भी, इस मुद्दे पर तब ध्यान गया जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा जताया कि सिंध इलाका एक दिन भारत में वापस आ जाएगा.

गौरतलब है कि अभी बीते दिनों ही नई दिल्ली में सिंधी समाज सम्मेलन में बोलते हुए, राजनाथ ने कहा कि उनकी पीढ़ी के कई सिंधी हिंदुओं ने 1947 के उस फ़ैसले को 'कभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया' जिसके कारण सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बन गया.

राजनाथ सिंह ने कहा कि सिंध हमेशा से कल्चर के हिसाब से भारत से जुड़ा रहा है. रक्षामंत्री के अनुसार, 'आज, सिंध भले ही भारत का हिस्सा न हो, लेकिन सिविलाइज़ेशन के हिसाब से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा. जहां तक ​​ज़मीन की बात है, बॉर्डर बदल सकते हैं. कौन जानता है, कल सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए.'

वास्तव में, नेशनल एंथम में सिंध नदी का ज़िक्र इसी कनेक्शन को दिखाता है.

जानें कब से हो रही है ये मांग ?

सिंध प्रांत में, भारत के साथ मर्जर की वकालत करने वाला कोई ज़्यादा पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है. ये संगठन पाकिस्तान के अंदर ऑटोनॉमी या एक आज़ाद सिंधुदेश बनाना चाहते हैं.

कॉलोनियल दौर में, सिंध ब्रिटिश इंडिया के तहत एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव इलाके के तौर पर मौजूद था, जिसे बाद में मिला लिया गया. बंटवारे के बाद यह पाकिस्तान का हिस्सा बन गया.

अलग सिंधुदेश की पहली मांग 1967 में बंटवारे के पहले सपोर्टर्स में से एक जीएम सैयद और पीर अली मोहम्मद रश्दी की लीडरशिप में शुरू हुई थी. 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के बाद इसमें तेज़ी आई.

यह कम्युनिटी बंगाली भाषा के आंदोलन से इंस्पायर थी और सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी सिंध की खास एथनिक, भाषाई और हिस्टोरिकल पहचान पर ज़ोर देती थी. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Nita Ambani के ज्वेलरी कलेक्शन में एक ऐसा डायमंड, जिसे पगड़ी में लगाता था ये मुगल बादशाह!
Nita Ambani के ज्वेलरी कलेक्शन में एक ऐसा डायमंड, जिसे पगड़ी में लगाता था ये मुगल बादशाह!
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के खून में होती है वफ़ादारी, परफेक्ट पार्टनर बन मजबूती से निभाते हैं रिश्ता
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के खून में होती है वफ़ादारी, परफेक्ट पार्टनर बन मजबूती से निभाते हैं रिश्ता
जनवरी 2026 में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा DA? जानें सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर कितना पड़ेगा असर
जनवरी 2026 में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा DA? जानें सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर कितना पड़ेगा असर
IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी कर पाए ये कारनामा
IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी कर पाए ये कारनामा
Tongue Color: जीभ के रंग से मिलते हैं बुखार से कैंसर तक के संकेत, कौन से कलर माना जाता है सबसे खतरनाक? 
Tongue Color: जीभ के रंग से मिलते हैं बुखार से कैंसर तक के संकेत, कौन से कलर माना जाता है सबसे खतरनाक?
MORE
Advertisement
धर्म
Mysterious Temple: इस मंदिर में छिपा है पृथ्वी के ‘आरंभ और अंत’ का रहस्य! चारों युगों से है अद्भुत कनेक्शन
Mysterious Temple: इस मंदिर में छिपा है पृथ्वी के ‘आरंभ और अंत’ का रहस्य! चारों युगों से है अद्भुत कनेक्शन
Astro Remedies: घर में कलेश और पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें नमक के ये 3 उपाय, जमकर बरसेगा धन
घर में कलेश और पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें नमक के ये 3 उपाय, जमकर बरसेगा धन
Numerology: ननद-भाभी की बेस्ट जोड़ी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, ससुराल में मायके जैसा मिलता है माहौल
ननद-भाभी की बेस्ट जोड़ी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, ससुराल में मायके जैसा मिलता है माहौल
Rashifal 08 December 2025: आज तुला और वृश्चिक वाले तनाव और चिंता में रहेंगे, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज तुला और वृश्चिक वाले तनाव और चिंता में रहेंगे, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
2026 में इन 3 राशियों के करियर, नौकरी और पैसे पर रहेगी शनि की नजर,  जाने कैसा रहेगा साढ़ेसाती और ढैय्या का असर  
2026 में इन 3 राशियों के करियर, नौकरी और पैसे पर रहेगी शनि की नजर, जाने कैसा रहेगा साढ़ेसाती और ढैय्या का असर
MORE
Advertisement