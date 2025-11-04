क्या है COP30? क्यों आया है ये विवादों में? जानें इस जरूरी इवेंट में कौन ले रहा है हिस्सा?

आयोजन से पहले ही तमाम बातों को लेकर COP30 विवादों में है. आइये जानें विवाद की वजह, इसमें कौन भाग ले रहा है और साथ ही ये भी कि आखिर इस पूरे आयोजन का एजेंडा क्या है?

इस महीने साल की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी जलवायु बैठक हो रही है, जिसमें 190 से ज़्यादा देशों के विश्व नेताओं और वैज्ञानिकों को ब्राज़ील के बेलेम शहर में आमंत्रित किया गया है. COP30, जो 10-21 नवंबर तक चलेगा, क्लाइमेट एक्शन के लिए एक बेहद अनिश्चित समय पर हो रहा है.

ध्यान रहे कि यह सम्मेलन अमेज़न वर्षावन के बाहरी इलाके में स्थित ब्राज़ील के इस शहर में अपने आयोजन को लेकर भी विवादों में रहा है.

COP30 क्यों विवादास्पद साबित हो रहा है, इसमें कौन भाग ले रहा है और इसके एजेंडे में क्या होगा. आइये जानें इससे जुड़ी हर एक बेहद जरूरी बात.

तो आखिर क्या है COP?

यह वार्षिक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन दुनिया भर के विश्व नेताओं, वैज्ञानिकों, कार्यकर्ताओं और वार्ताकारों को एक साथ लाता है, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सामूहिक अगले कदमों पर सहमत होते हैं.

COP का अर्थ है 'पक्षों का सम्मेलन', और इसमें वे देश शामिल होते हैं जिन्होंने जलवायु के साथ 'खतरनाक हस्तक्षेप' से बचने के लिए 1992 में मूल संयुक्त राष्ट्र जलवायु संधि (UNFCCC) पर हस्ताक्षर किए थे.

COP30 के लिए क्यों बेलेम साबित हो रहा है एक विवादास्पद विकल्प?

दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वन होने के नाते, अमेज़न ग्रह को गर्म करने वाली ग्रीनहाउस गैसों का विशाल भंडार सोखता है, जिससे यह जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई में महत्वपूर्ण बन जाता है.

COP की मेजबानी वहां करना एक रणनीतिक कदम है जिससे ब्राज़ील को उम्मीद है कि इस पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के महत्व को उजागर किया जाएगा.

लेकिन वर्षावनों वाला शहर बेलेम गरीबी और असमानता से भरा हुआ है, जहां के 25 लाख निवासियों में से अधिकांश झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं.

COP30 में भाग लेने वाले लगभग 50,000 लोगों की मेजबानी के लिए इसकी व्यवहार्यता पर सवाल उठाए गए हैं. बताया जा रहा है कि यहां आवास की भी गंभीर कमी है.

दो साल पहले मेज़बान चुने जाने के बाद से ही यह शहर इस आयोजन की तैयारी में लगा हुआ है, जिसमें लगभग 1 अरब डॉलर (£751 मिलियन) का सरकारी निवेश नए होटलों के निर्माण, पुराने होटलों के नवीनीकरण और सड़कों, पार्कों और जल निकासी चैनलों के सुधार पर किया जा रहा है.

बता दें कि सीओपी, चाहे कहीं भी आयोजित हो, हर साल कीमतों में बढ़ोतरी एक समस्या होती है. हालांकि, इस साल कमरे मिलना इतना मुश्किल हो गया है कि कुछ नाराज़ देशों ने ब्राज़ील पर शहर बदलने के लिए दबाव भी डाला.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, सबसे सस्ते होटलों का किराया भी औसतन सैकड़ों डॉलर प्रति रात है, जो गरीब देशों के लिए एक समस्या है.

ब्राज़ील की जलवायु परिवर्तन प्रमुख और सीओपी30 की सीईओ एना टोनी ने कहा कि 24 अक्टूबर तक 163 से ज़्यादा राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों ने अपनी उपस्थिति की पुष्टि कर दी थी और 80% ने आवास सुरक्षित कर लिया था.

सरकार को तेल ड्रिलिंग लाइसेंसिंग में तेज़ी लाने के लिए भी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ब्राज़ील 2030 तक दुनिया के शीर्ष 5 तेल उत्पादकों में शामिल होने की राह पर है.

इसने सम्मेलन शुरू होने से कुछ हफ़्ते पहले ही अमेज़न के मुहाने के पास सरकारी तेल कंपनी पेट्रोब्रास द्वारा अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग को मंज़ूरी दे दी थी.

तेल, गैस और कोयला जैसे जीवाश्म ईंधनों का जलना जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है.

कौन- कौन आयोजन में लेगा हिस्सा?

ब्राज़ील गुरुवार 6 और शुक्रवार 7 नवंबर को राष्ट्रपति लुईज़ इनासियो लूला दा सिल्वा की मेजबानी में नेताओं के लिए एक शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है.

किंग की ओर से प्रिंस विलियम इसमें भाग लेंगे, उनके साथ ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर भी होंगे.

प्रधानमंत्री के प्रवक्ता ने कहा कि यह कदम ब्रिटेन को 'जलवायु कार्रवाई और हरित विकास में एक वैश्विक नेता' के रूप में पुनर्स्थापित करने के प्रयासों का हिस्सा है, और नेट-ज़ीरो को '21वीं सदी का आर्थिक अवसर' बताया जो 'भविष्य के लिए अच्छी नौकरियां पैदा कर सकता है'.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अनुपस्थित रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने जलवायु परिवर्तन को 'धोखाधड़ी' करार दिया था, पेरिस जलवायु समझौते से दो बार हटने का प्रयास किया था और अरबों डॉलर के स्वच्छ ऊर्जा निवेश को रद्द कर दिया था.

वह किसी भी 'उच्च-स्तरीय' अधिकारी को नहीं भेज रहे हैं. लेकिन फिर भी वे वार्ता को प्रभावित या बाधित करने की कोशिश कर सकते हैं.

हाल ही में शिपिंग पर ग्रीन टैक्स लगाने की कोशिश नाकाम हो गई, क्योंकि अमेरिकी टीम ने अन्य देशों पर इसके खिलाफ वोट करने का दबाव डाला.

ब्राज़ील के मेज़बानों के अनुसार, '60 से भी कम' नेताओं ने इसमें भाग लेने के लिए पंजीकरण कराया है, जबकि बाकू में COP29 में 80 से ज़्यादा और पिछले साल दुबई में 150 से ज़्यादा नेताओं ने पंजीकरण कराया था.

COP30 में यह समय इतना कठिन क्यों होगा

यह COP पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 195 देशों में से दो-तिहाई देशों द्वारा नई जलवायु योजनाओं को प्रकाशित करने की महत्वपूर्ण सितंबर की समय-सीमा चूकने के कुछ महीनों बाद हो रहा है.

इस समझौते का मुख्य लक्ष्य दीर्घकालिक वैश्विक तापमान को पूर्व-औद्योगिक काल से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक बढ़ने से रोकना है. योजनाओं में यह दर्शाया गया है कि प्रत्येक देश अपनी भूमिका कैसे निभाएगा.

फिर भी, पिछले साल वैश्विक तापमान अस्थायी रूप से खतरनाक 1.5 डिग्री सेल्सियस के निशान को पार कर गया था, जो अब तक का सबसे गर्म वर्ष था.

उत्सर्जन रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया, जिससे ब्राज़ील में भीषण जंगल की आग और वालेंसिया में बाढ़ आई, और चेतावनी दी गई कि दुनिया ने तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की अपनी संभावनाओं को गंवा दिया है.

इन सब बातों ने इस चिंता को और बढ़ा दिया है कि जलवायु कार्रवाई सरकारी एजेंडे से बाहर हो गई है, कुछ विशेषज्ञों ने संकेत दिया है कि जलवायु नीति पर अमेरिका का यू-टर्न अन्य देशों के प्रयासों को बाधित कर रहा है.

लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि नई योजनाएं पिछली योजनाओं की तुलना में कहीं बेहतर गुणवत्ता वाली हैं और इसका मतलब है कि पहली बार वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 'स्पष्ट' गिरावट निकट भविष्य में आने वाली है.

COP30 के दौरान और योजनाएं प्रकाशित होने की उम्मीद है, जिससे शिखर सम्मेलन में कुछ उम्मीद जगी है.

उत्सर्जन में यह गिरावट सौर और पवन ऊर्जा के नाटकीय और तेज़ प्रसार से प्रेरित है, जिसने इस साल की शुरुआत में पहली बार कोयले से ज़्यादा बिजली उपलब्ध कराई.

क्या चर्चा होगी?

COP में कई बैठकें और बहसें होती हैं, और अक्सर देशों के बीच नए समझौतों और संधियों के साथ समाप्त होती हैं.

इस साल कई मुद्दों पर चर्चा होगी, जिनमें पिछले साल के वादे के पूरा न हो पाने के बाद कमज़ोर देशों के लिए नकद राशि और वनों की सुरक्षा के लिए एक नया कोष शामिल है.

लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इस साल के शिखर सम्मेलन से कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी या नहीं, जिससे ब्राज़ील के लिए इसे सफल कहना मुश्किल हो सकता है.

मेजबान देश का कहना है कि अब बातचीत के बजाय मौजूदा वादों को लागू करने का समय आ गया है, और तनावपूर्ण वैश्विक संबंधों के समय में एक अंतरराष्ट्रीय बैठक का आयोजन अपने आप में एक सफलता होगी.

COP30 ऐतिहासिक पेरिस समझौते के बाद हुई प्रगति और देशों द्वारा बनाई गई योजनाओं का भी जायजा लेगा.

लेकिन समाजों को अधिक चरम मौसम के प्रति लचीला बनाने के तरीके, उसे रोकने या धीमा करने के बजाय, अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं और उन पर भी चर्चा की जाएगी.

और इसमें कोई संदेह नहीं कि अमेरिका की संभावित अनुपस्थिति सभी के दिमाग में सबसे ऊपर होगी, साथ ही स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में चीन की उल्लेखनीय प्रगति भी, जिसने उम्मीदों से कहीं ज़्यादा प्रगति की है और इस बीच दूसरों के लिए लागत कम कर दी है.

कुछ लोगों को उम्मीद है कि इस तथ्य के कारण चीन वार्ता में अधिक सक्रिय भूमिका निभाएगा.

क्या COP30 हालात बदलेगा?

हर साल लोग पूछते हैं कि COP से क्या फ़र्क़ पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ हज़ारों उड़ानें आती हैं, लेकिन इस साल ये सवाल और भी ज़ोरदार हो गए हैं क्योंकि जलवायु परिवर्तन के ज़्यादातर आंकड़े बताते हैं कि हालात बदतर होते जा रहे हैं.

COP प्रक्रिया के समर्थक इस बात की ओर इशारा करते हैं कि पेरिस समझौते से पहले तापमान 4-5 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, अब यह लगभग 2.5-3 डिग्री सेल्सियस है - जो अभी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पहले से बेहतर है.

वैश्विक GBP का लगभग 80% अब नेट ज़ीरो लक्ष्य के अंतर्गत आता है, और COP प्रक्रिया के बिना कमज़ोर और गरीब देशों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए धन उपलब्ध नहीं होता.

प्रगति उम्मीद से कहीं ज़्यादा तेज़ रही है और कैरिबियन में तूफ़ान मेलिसा जैसे ज़्यादा ख़तरनाक और चरम मौसम से बचाव के लिए वैज्ञानिकों के अनुसार ज़रूरत से कहीं धीमी रही है.